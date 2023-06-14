«Народный контроль»: темный поселок, клещи в парке жилкомплекса и слив отходов в реку

На какие проблемы указывали властям жители Татарстана в мае и июне

Более 6 тысяч обращений направили татарстанцы на портал «Народный контроль» за последний месяц. Многие жалобы касались благоустройства территорий, безопасности движения и состояния дорог. Кроме того, жители республики жаловались на расплодившихся паразитов, удаленность от медиков и сброс отходов в реку. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

«Как обычно — ждем трагедию»

Жители поселка Семиозерка требуют отремонтировать дорогу в населенный пункт. Как указано в заявке, в некоторых местах асфальт разбит полностью, между тем по этой улице ездит школьный автобус.

— Ямы глубокие, не объехать, приходится выезжать на встречную полосу. У сельсовета Семиозерки дорога разбита большегрузом до песчаного основания, — отмечает автор обращения, которого поддержали 61 человек.

— Ездить действительно очень опасно! Даже двум легковым машинам порой очень тяжело разъехаться. Очень часто съезжаю на обочину, чтобы не задеть встречную машину. Считаю, что расширение дороги и поддержание ее в хорошем состоянии необходимо и важно!

Как пишут местные жители, шоссе здесь настолько узкое, что если навстречу едет легковой автомобиль — нужно максимально прижаться к обочине, а если грузовой — нужно съезжать с дороги, а вместо обочины — ямы. «Как обычно — ждем трагедию, а потом принимаем меры. Школьный автобус по ней возит детей!» — возмущено население.



— Дорога узкая, ходят люди, ездят велосипеды, так как нет транспорта до Семиозерки, обочина просевшая, с обломанными краями асфальта, около обочины в самом начале (после поворота на Семиозерку) сильный обрыв слева — в том году разбился человек! Нет освещения!

— Дорога просто опасная, особенно зимой. Требуется не только ямочный ремонт, но и расширение дорожного полотна.

Как указано в заявке, в некоторых местах асфальт разбит полностью. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

В ответ на многочисленные просьбы отремонтировать дорогу исполком Высокогорского района Татарстана вынес «мотивированный отказ» и попросил перенаправить обращение в ГКУ «Главтатдортранс»:



— Данное обращение просим перенаправить в ГДС. Данная дорога не обслуживается муниципалитетом, — сообщили чиновники.

Тропинка в отсутствие тротуара

В Казани возле гимназии «Заман» на улице Альфии Авзаловой в ЖК «Салават купере» из-за отсутствия тротуара местные жители протоптали тропу вдоль забора, так как это — наикратчайший и самый безопасный, по их словам, путь до школы. Жители просят обустроить здесь тротуар: «Тропинка вдоль гимназии «Заман». Видно, что ею пользуются, и она необходима в виде тротуара», — отмечает автор заявки, которого также поддержали десятки человек:

— Дети зимой и летом ходят в школу по тропинке, так как удобнее и быстрее, нет опасных дорог. Школьникам с улиц Шакирова, Мустая Карима нужно обходить всю школу вокруг весной и осенью, а заасфальтированная дорожка поможет школьникам быстрее добираться до школы.



— И правда, нужно сделать тротуар, школа вроде так близко, а идти долго приходится.

— Детям безопаснее и быстрее добираться в гимназию. В обход мало кто ходит, в основном по этой тропинке. Было бы очень замечательно, если нам сделают этот тротуар!

Жители просят обустроить здесь тротуар. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Заявку на сайте «Народного контроля» опубликовали 30 мая. С тех пор инстанции различного уровня лишь переадресовывали ее друг другу: сначала в исполком Казани, потом в Управление капитального строительства и реконструкции, снова в исполком, затем в администрацию Кировского и Московского районов города.

Плата за отсутствующее освещение

Продолжают платить за уличное освещение, но при этом живут впотьмах жители коттеджного поселка Тургай Лаишевского района: «В КП Тургай кромешная тьма. Света на улицах нет, — сетует автор обращения. — Начались каникулы. Детей в поселке очень много. Вечером на дорогах их не видно совсем. Очень страшно». С заявителем согласились еще 66 человек.

По их словам, решение вопроса с освещением поселка затягивается, в результате жители страдают: «Ситуация с уличным освещением в КП Тургай это угроза безопасности жизни людей, кромешная тьма, неужели нельзя найти решение?!»

— Три месяца живем без уличного освещения, которое сами и оплачивали весь последний год. Когда закончится это безобразие?

— Ужасно достала эта история бюрократов. Нет документов на светильники, нет акта передачи светильников из ТСН в муниципалитет, не могут принять в муниципалитет, потому что нет светильников.

Население пишет, что в поселке отсутствуют тротуары и жители вынуждены ходить по дороге в кромешной темноте:

— Во всем поселке отсутствует уличное освещение, это прямая угроза безопасности проживающих людей в темное время суток. Мало того что нет тротуаров, так теперь и света нет, людям, детям приходится передвигаться вечером по дороге, где нет освещения.

Продолжают платить за уличное освещение, но при этом живут впотьмах жители коттеджного поселка Тургай Лаишевского района. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

С проблемой жители поселка сталкиваются регулярно. Год назад они уже отправляли заявку в «Народный контроль». Тогда исполком Лаишевского района обозначил срок исполнения заявки до 31 декабря 2022 года. Однако вопрос все еще не решен:

— Год ждем, когда район примет на баланс освещение. Тьма непроглядная.

— Вот заявка прошлого года со сроками исполнения. Сроки прошли полгода назад. Кроме этой заявки есть с десяток писем в муниципалитет. Вы же государственный орган, для людей созданный, а получается наоборот. Помогите.

Пока заявка находится «в работе». Из Минстроя Татарстана ее вновь перенаправили в исполком Лаишевского района.



Сброс отходов с предприятий в ручей

В СНТ «Фиалка» рядом с Высокой горой, по словам местных жителей, уже третью неделю в ручей сливают отходы ближайшие предприятия. Вода в нем помутнела, а по всему товариществу распространяется зловоние. «Уже третью неделю организации, находящиеся выше по течению речки, которая течет с поселка Высокая гора и протекает через СНТ «Фиалка», сбрасывают в нее какие-то отходы, от которых вода стала мутной, с характерным удушающим запахом. Дышать воздухом в СНТ стало невозможно!» — сетует автор обращения. Присоединился к нему 31 человек:

— Вчера вода стала прозрачной, по крайней мере дно речки можно было увидеть, хотя запах присутствовал. Сегодня вода опять стала, как молоко, и запах усилился, видимо, новый сброс был.

— Поддерживаю. На машине мимо ручья проезжаешь, так с закрытыми окнами дышать невозможно — вонь сплошная стоит.

— Недавно только утки жили и плавали на территории СНТ, в этой речке...

В комментариях отметили, что такая же проблема коснулась и соседнего СНТ:

— В СНТ «Аланлык» то же самое, вонь ужасная, невозможно находиться.

Уже третью неделю в ручей сливают отходы ближайшие предприятия. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Заявку перенаправили экологам, в данный момент обращение «в работе».

Не обработанный от клещей парк

Тем временем жители казанского жилого комплекса «Весна» жалуются на состояние местного парка — к началу лета его все еще не обработали от клещей: «Ежегодно застройщик проводил обработку от клещей в парке «ЖК Весна». В этом году в связи с передачей парка городу когда планируется обработка? Полно клещей». Автора заявки поддержали 128 человек:

— Такой большой жилой комплекс, почему нет до сих пор обработки?

— Почему до сих пор не обработали парк от клещей? В парке гуляют дети.

— Страшно за детей! Каждый день с удовольствием гуляем в парке, обработайте, пожалуйста, скоро каникулы — дети в зоне риска!

— Соседи жалуются, что на собаках клещи. Боюсь выйти гулять в парк с ребенком.

Жители казанского жилого комплекса «Весна» жалуются на состояние местного парка. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Заявку автор опубликовал 15 мая. Спустя почти месяц и несколько переадресаций между различными инстанциями она находится в статусе «запланировано». Управление Роспотребнадзора по Татарстану установило крайний срок решения — устранить проблему планируется до 14 июня.

«Атака крыс»

Паразитов заметили и в другой части Казани, на улице Ершова. Как пишет автор заявки, здесь расплодились крысы: «В помещениях по адресам: Н. Ершова, 76/1 и Ершова, 78б расплодились крысы. Вдоль забора ТЦ «Советский» куча нор, куда прячутся грызуны. Требуем срочно принять меры». Обратили внимание на грызунов в этом районе еще 29 человек:

— Вчера вечером за магазином по адресу Николая Ершова, 76/1 в сторону мусорки бежала огромная крыса! Их видно каждый день средь белого дня, страшно подумать, что там в темное время суток.

Паразитов заметили и в другой части Казани, на улице Ершова. Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Фото: скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

— Эти крысы уже людей не боятся! Не первый раз жалуемся, ранее проводимые дератизации не помогли! Просим принять меры, срочно!



— За ТЦ постоянно мусор и грязь, контейнеры переполненные, весь мусор летает, вокруг крысы десятками бегают. Почему жильцы близлежащих домов должны это терпеть? Требуем закрытия этой свалки!

— Зимой пошли в аптеку, на входе ребенок решил поиграть с котенком, оказался крысенок.. С балкона вижу, как крысы дорогу перебегают и сидят под машинами.

— Мусорные контейнеры, где живут крысы, расположены прямо возле входа во двор. Крысы забегают на игровую площадку, расположенную во дворе. Вы ждете, когда кто-то заболеет?!

Один из комментаторов написал, что крысы добрались и до ближайшего детского сада. Грызуна заметили прямо в песочнице.

Один из комментаторов написал, что крысы добрались и до ближайшего детского сада. Скрин realnoevremya.ru сайта uslugi.tatarstan.ru

Заявку опубликовали 26 мая. С тех пор на нее никто так и не ответил, обращение пока «в работе».

Труднодоступность поликлиники

Жители ЖК «Беседа» в Дербышках жалуются, что сильно удалены от детской поликлиники, к которой прикреплены. Она находится в поселке Нагорный, куда добраться можно только с пересадкой на общественном транспорте. При этом в самих Дербышках недавно открылась новая детская поликлиника. По этому поводу в «Народный контроль» подано сразу два обращения:

— В Дербышках открывается детская поликлиника, необходимо ЖК «Беседа» привязать к ней. В жилкомплексе 250 детей. У педиатра в Нагорном большая нагрузка. Трудно добираться без автомобиля, процедуры и специалисты в Дербышках. Приходится ездить туда-обратно.

— Для того, чтобы добраться до Нагорного, нужно ехать на двух транспортах и ждать один из автобусов час! Также приходится по другим специалистам ехать в Дербышки. Просим перевести детей «Беседы» в новую поликлинику.

Жители ЖК «Беседа» в Дербышках жалуются, что сильно удалены от детской поликлиники. Фото: realnoevremya.ru

Суммарно двух авторов поддержали 75 человек: «С двумя детьми крайне тяжело добираться с пересадкой до участкового педиатра в Нагорном, а потом также с пересадками ехать на прививку в другое здание на ул. Главную (в Дербышках)».

— Без автомобиля нереально ходить на прием к педиатру, каждый раз на такси не наездишься. Чтобы сделать прививку, нужно попасть на прием к педиатру в Нагорном, затем ехать в Дербышки для постановки прививки. Пожалуйста, наш ЖК прикрепите к Дербышкам.



— Очень удобно сидеть и распределять людей по поликлиникам, если совершенно нет представления о местности. Приезжайте к нам в гости, мы все покажем и дадим попробовать.

На заявку, опубликованную на день раньше другой, последовал ответ от Министерства здравоохранения республики:

— Действительно, в пос. Дербышки завершено строительство новой детской поликлиники №6, расположенной по ул. Правды, д. 20а, которая обслуживает детское население, проживающее в пос. Чебакса, Абу-Даби, Киндери, Аки, Дербышки, Большие Дербышки, Малые Дербышки, Новая Сосновка, Карьер, Кульсеитово, Научный городок, Литл Токио. Средняя численность на одном педиатрическом участке в пос. Дербышки составляет 1 051 детей, что превышает рекомендованную норму. В пос. Нагорный для удобства обслуживания близлежащего детского населения ведут работу 2 педиатрических участка. Участковая педиатрическая бригада максимально приближена к району обслуживания пос. Нагорный, в том числе ЖК «Беседа».

Фото: realnoevremya.ru

Такой ответ жителей не устроил: «А мы что, не Дербышки? — вопрошает автор заявки. — Добираться как до Нагорного, на двух транспортах? Тогда автобус пустите Нагорный — Дербышки».

— ЖК «Беседа» относится к Дербышкам, почему мы должны обращаться в поликлинику поселка Нагорный? Карьер находится еще дальше нас, даже дальше Нагорного, почему тогда Карьер относится к новой поликлинике в Дербышках? — согласился комментатор с мнением автора.

На данный момент оба обращения находятся в статусе «в работе».

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