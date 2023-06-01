В казанских Дербышках заработала новая детская поликлиника №6

Фото: kzn.ru/Денис Гордийко

В казанских Дербышках начала работу новая детская поликлиника, объект возвели внутри жилого массива, сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.



Поликлиника рассчитана на 180 посещений в день, учреждение будет обслуживать 11,5 тысячи детей и подростков из Дербышек и соседних поселков.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Четырехэтажное здание филиала поликлиники №6 занимает площадь почти 6,4 тыс. кв. м. В медучреждении можно разместить все необходимое для современной амбулатории. Впервые для детей Дербышек дополнительно будут вести прием гинеколог, ортопед, травматолог, уролог, психолог, психиатр, гастроэнтеролог, стоматолог и логопед.

Для удобства пациентов в поликлинике создали благоустроенные зоны ожидания с игровыми и просторными холлами, комнатой матери и ребенка, буфетом. В поликлинике есть условия для маломобильных групп граждан. Объект построен с удобными подъездными путями и парковкой.

Фото: пресс-служба президента Татарстана

Как рассказывал главный врач детской поликлиники №6 Мансур Китаев, чтобы избежать скопления пациентов в одном месте, отделения медучреждения разделили на блоки. Так, на первом этаже располагаются ресепшен, гардероб, комфортные зоны ожидания и кафе. Предусмотрены зона выдачи молочной кухни, приемное отделение, инфекционный блок, лаборатория, травмпункт и кабинет рентгена.

На втором этаже расположены кабинеты педиатров. Там будут работать 11 педиатрических участков. А этажом выше располагаются дневной стационар, кабинеты врачей узкого профиля, солевая комната, кабинет ЛФК с раздевалками и кабинет физиотерапии.

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Маргарита Головатенко