Химическое шоу, Сергей Лазарев и красочный салют: «Казаньоргсинтез» отметил двойной юбилей с республиканским масштабом

2 июня в столице Татарстана прошло празднование двойного юбилея «Казаньоргсинтеза» и Дня химика. В этом году предприятие отмечает 60 лет со дня выпуска первой продукции и 65 лет со дня основания. Более 30 тысяч человек пришли разделить этот праздник с нефтехимическим флагманом Татарстана.

Местом притяжения жителей и гостей города стала площадь у центра семьи «Казан». Интерактивные арт-объекты, оригинальные фотозоны, творческие мастер-классы— все это сделало атмосферу праздника незабываемым.

Старт праздничному концерту дал Айрат Сафин, генеральный директор «Казаньоргсинтеза»:

— Для нас, работников «Казаньоргсинтеза», очень важно, что свой юбилей мы разделяем со всеми жителями республики. Мы дарим этот праздничный концерт вам! Наслаждайтесь! С праздником!

«Между нами химия» — этими словами был наполнен смысл мероприятия, а это значит — не обойтись без грандиозного шоу с химическими экспериментами. Как отмечают организаторы — опытные химики России, все максимально безопасно, но безумно интересно.



— Незабываемый оригинальный праздник! Мы пришли сюда с семьей, чтобы показать детям, какие профессии есть у нас в городе, и даже не думали, что детей так увлечет химическое шоу, — рассказывает Ирина Смирнова.

На сцене выступали лучшие творческие коллективы. Танцевальные номера представил шоу-балет PROUD, популярные хиты прозвучали в авторском исполнении кавер-группы BarbaraBand. Одним из самых ожидаемых звездных гостей вечера стал Элвин Грей:

— Я считаю, что музыка это тоже химия — химия звуков. Сегодня мы постараемся сделать большой праздник для всех казанцев, для всего Татарстана. В качестве подарка я приготовил новую песню, которую исполню впервые.

К моменту выхода на сцену популярного татарстанского певца площадь полностью заполнилась зрителями. Каждый старался как можно громче подпеть любимому исполнителю.

— Мы каждый год отмечаем День химика. Но этот праздник особенный, потому что это впервые, когда собралось так много зрителей и артистов. Мне очень понравилось выступление Элвина Грея! Его я ждал больше всего! Мы очень рады такому празднику! Спасибо СИБУРу! — делится впечатлениями юный гость Дмитрий Дунаев.

Здесь же провели экологическую викторину, где каждый мог подробнее узнать о нефтехимии, переработке пластика и о том, как помочь сохранить природу.

— Мы впервые пришли на День химика. Всегда казалось, что это маленький профессиональный праздник, который практически не отмечают. То, что мы видим сегодня, меняет представление о работниках нефтехимии. Сейчас вот смотришь и понимаешь, какие крутые профессионалы живут у нас в городе, — рассказывает Эмиль Нигматуллин.

Главным подарком для гостей праздника стало выступление Сергея Лазарева. Зрители горячо встретили исполнителя. Тысячи голосов подпевали каждой его композиции.

— Великолепный праздник, великолепный концерт! В самое сердце, на поражение! — цитирует слова известной песни Диана Архипова.

Танцевальную программу вечера продолжил DJ BubbleGum. Финальным аккордом празднования стал красочный салют над акваторией Казанки.

Реклама ПАО «Казаньоргсинтез». 0+