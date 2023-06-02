Обстрел Шебекино, Британия про захват Крыма Украиной, в Венгрии выступили против контрнаступления ВСУ/РВ
Вчера мы рассказывали про обстрелы города Шебекино в Белгородской области. Сегодня его губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что погибли две женщины в поселке Маслова Пристань и еще двое мужчин серьезно пострадали. Под артиллерийские снаряды попало и село Тишанка, но, благо, обошлось без пострадавших. По данным Википедии, только за минувшие декабрь и январь Шебекино попадало под обстрелы как минимум 27 раз, жертвами бомбежек стали 22 человека, 5 из которых скончались. Глава Минобороны Британии Уоллес заявил, что уже в этом году Украина может попытаться захватить Крым, в то время как премьер Венгрии призвал не допускать контрнаступления ВСУ, объяснив, что оно может привести к еще большей эскалации конфликта. Получается забавная, если так можно выразиться, картина: европейские союзники не могут договориться даже между собой. Эти и другие новости спецоперации обсуждаем сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым