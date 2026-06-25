Допроса подсудимых не было: в Казани прокурор просит для адвоката Инны Барлевой штраф в 500 тысяч

Писателя, публициста и блогера Искандера Сиразиева он же просил оштрафовать на 400 тысяч рублей

Фото: Динар Фатыхов

Уголовными штрафами может закончиться преследование казанского блогера Искандера Сиразиева (Сираджи) и адвоката Инны Барлевой по делу о создании помех правосудию и распространении сведений о частной жизни свидетелей. Именно такое наказание для них запросил накануне гособвинитель в Вахитовском райсуде Казани, подсудимые по-прежнему настаивают на оправдании, сообщает журналист «Реального времени».

На старте этого процесса осенью 2025-го председательствующему по делу судье заявляли отвод, а на финише дошло до того, что суд завершил судебное следствие, даже не допросив подсудимых. Потому что расценил попытки Сираджи и Барлевой продолжить представлять доказательство защиты и завершить ранее прерванный допрос потерпевшего как отказ от собственного допроса и намеренное затягивание процесса.

Накануне судья Марина Шаронова объявила, что перед заседанием через канцелярию поступили несколько ходатайств защиты, включая ходатайство о возобновлении судебного следствия, но проинформировала — оснований для возобновления нет, а стадия рассмотрения ходатайств миновала.

Не больше трех минут заняла финальная речь прокурора в суде по делу, которое находится на контроле у Федеральной адвокатской палаты и лично руководителя комиссии по защите прав адвокатов Генри Резника.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Старший помощник прокурора Михаил Житлов заявил, что вина подсудимых полностью доказана показаниями двух потерпевших, свидетелей, результатами оперативных мероприятий и экспертиз, а также аудиозаписями разговоров с двумя свидетелями. И запросил для адвоката Инны Барлевой по эпизоду вмешательства в деятельность суда с целью воспрепятствования интересам правосудия (ч. 1 ст. 294 УК РФ) и двум эпизодам незаконного сбора и распространения сведений о частной жизни двух свидетелей обвинения (ч. 1 ст. 137 УК РФ) наказание в виде уголовного штрафа в 500 тысяч рублей. Искандера Сиразиева за те же действия представитель прокуратуры предложил оштрафовать на 400 тысяч, считая смягчающим обстоятельством двух малолетних детей на его иждивении.

По версии обвинения, оба преступления адвокат и блогер совершали в сговоре, создавая и публикуя на видеохостинге 50-минутное «Обращение татарского журналиста и писателя к прокурору Татарстана». Этот документальный фильм-расследование ныне недоступен для общего просмотра, в нем со ссылками на материалы дела автор указывал на нестыковки обвинения по тем убийствам, за которые ранее осудили целую группу, а в 2024-м отдали под суд казанца Ибрагима Закиева, задержанного годом ранее в Нижнем Новгороде. В розыск его объявили в 2016—2017 годах, при этом как-то упустили момент, что еще в 2012-м тот сменил паспортные данные, отказавшись от имени Ямаш и фамилии Шамсутдинов. Говорит, сделал это после принятия ислама.

Потерпевший Адель Сабиров ходит почти на каждое заседание суда. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В СК и прокуратуре считают: Барлева, осуществлявшая защиту Закиева в Верховном суде Татарстана, предоставляла блогеру фотокопии материалов уголовного дела, а он использовал их при создании фильма. Таким образом в Сети оказались те самые заключения экспертиз о здоровье Ильгама Сафиуллина, составляющие, согласно обвинению, врачебную тайну. Распространение получили и материалы о службе свидетеля Аделя Сабирова в рядах МВД и увольнении, а также постановление о прекращении его преследования за непричастностью к преступлению по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека). Эти сведения попали в дело после адвокатского запроса Барлевой в МВД и оглашались в открытом процессе Верховного суда Татарстана, правда, в отсутствие коллегии присяжных.

Через два дня после публикации видеообращения, которое, по мнению подсудимого Сиразиева, прокурор РТ так и не посмотрел, коллегия народных судей полностью оправдала Ибрагима Закиева. После чего и было возбуждено дело по заявлениям двух свидетелей обвинения, и материал о нем представлялся в суд апелляционной инстанции с представлением прокуратуры об отмене приговора. Четвертый АСОЮ отправил дело Закиева на пересмотр, но и на повторном процессе коллегия присяжных вновь пришла к выводу об отсутствии веских доказательств вины фигуранта по одному из убийств. При этом второй эпизод признали доказанным, и на основе этого вердикта Верховный суд РТ приговорил Ибрагима Закиева к 19 годам колонии.

На свободе после оправдания Ибрагим Закиев провел несколько месяцев. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Предметом разбирательства Вахитовского суда Казани стали детали первого процесса с присяжными. При этом в деле нет протокола допроса ни одного присяжного, на кого якобы было оказано воздействие.

Выступления стороны защиты вчера растянулись почти на два часа, но так и не завершились. Кроме оценки представленных доказательств и отсутствие таковых адвокаты, включая подсудимую, остановились на процессуальных нарушениях в ходе рассмотрения данного дела.

Защита указывала — через два дня после публикации фильма в Сети, 21 августа 2024 года, председательствующий судья ВС Татарстана спрашивал присяжных — не общался ли кто-либо из них с участниками процесса, не оказывалось ли давление, не утратили ли народные судьи объективность. Никаких заявлений никто из присяжных не делал.

Прения защиты пока не завершены. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В данный момент в суде выступает подсудимая и адвокат Инна Барлева. Свою речь она начала со слов: «Участники процесса вовлечены предъявленным мне обвинением в ситуацию полнейшего, кромешного абсурда… Преступлением названо обращение журналиста к прокурору Республики Татарстан с просьбой провести проверку». По мнению обвиняемой, попытки публично рассказать о процессуальных нарушениях следствия обернулись преследованием адвоката. Более того, дело Барлевой — Сиразиева возбуждалось и расследовалось теми же сотрудниками СК, которые осуществляли преследование Закиева, то есть налицо прямой конфликт интересов, — подчеркивает подсудимая.