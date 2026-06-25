С подачи ФСБ Ризвана Юсупова лишили статуса судьи в отставке Верховного суда Татарстана

Такое решение вынесла Квалифколлегия судей РТ — поводом стала уголовка на родню за сокрытое гражданство США

Фото: Артем Дергунов

По данным источников «Реального времени», накануне в Казани лишили статуса судьи в отставке бывшего вершителя Фемиды из Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова. Квалифколлегия судей Татарстана прекратила его отставку, рассмотрев документы из УФСБ Татарстана, которое касалось информированности судьи о получении его детьми гражданства США и сокрытия этих сведений. Вместе со статусом бывший судья теряет судейскую пенсию и неприкосновенность.

Вопрос решался Квалифколлегией судей Татарстана. Именно туда еще в прошлом году поступило сообщение в отношении Юсупова за подписью руководства регионального управления ФСБ. Данный документ огласки не получил, но, как говорят, никакого предложения по лишению статуса оно не содержало.

Ризван Юсупов. Верховный суд РТ

Для детального изучения представленных сведений в составе ККС создали специальную комиссию, заключение которой и вынесли на вчерашнее заседание.

Рассмотрение проходило с участием самого Ризвана Юсупова. Решение принималось большинством голосов по результатам тайного голосования, уточняют источники «Реального времени» в судейском сообществе.

В отставке экс-судья находился чуть больше года. Пост он покинул добровольно, но на фоне уголовного преследования своих близких.

В отношении супруги отставника Эльвиры Юсуповой и 20-летнего сына Гаяза были возбуждены дела по статье 330.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо обязательных работ до 400 часов за неисполнение обязанности об уведомлении факта наличия иного гражданства.

Гражданами США сын и пока еще несовершеннолетняя дочь Юсуповы стали ввиду появления на свет именно в этой стране. Сам судья ранее пояснял — супруга в положении летала за океан с учетом медицинских показаний и информация о новорожденных направлялась в консульство РФ.

Вопросы к обстоятельствам легализации детей в двух странах появились лишь на фоне обострения международной обстановки. Поскольку было установлено — в ЗАГСе Казани регистрировали детей Юсуповых по справкам о рождении здесь, а не за рубежом.

Дело в отношении Гаяза Юсупова по одному эпизоду рассматривал Верховный суд Чувашии и еще в прошлом году наказал его штрафом в 40 тысяч рублей. Решение утвердил Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.

Такое же дело против Эльвиры Юсуповой по двум эпизодам поручили мировому судье в Казани. В феврале 2026-го ее приговорили к уголовному штрафу в 80 тысяч рублей, и на данный момент приговор уже вступил в силу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани, где в мае рассмотрели апелляционные жалобы защиты.