С подачи ФСБ Ризвана Юсупова лишили статуса судьи в отставке Верховного суда Татарстана
Такое решение вынесла Квалифколлегия судей РТ — поводом стала уголовка на родню за сокрытое гражданство США
По данным источников «Реального времени», накануне в Казани лишили статуса судьи в отставке бывшего вершителя Фемиды из Верховного суда Татарстана Ризвана Юсупова. Квалифколлегия судей Татарстана прекратила его отставку, рассмотрев документы из УФСБ Татарстана, которое касалось информированности судьи о получении его детьми гражданства США и сокрытия этих сведений. Вместе со статусом бывший судья теряет судейскую пенсию и неприкосновенность.
Вопрос решался Квалифколлегией судей Татарстана. Именно туда еще в прошлом году поступило сообщение в отношении Юсупова за подписью руководства регионального управления ФСБ. Данный документ огласки не получил, но, как говорят, никакого предложения по лишению статуса оно не содержало.
Для детального изучения представленных сведений в составе ККС создали специальную комиссию, заключение которой и вынесли на вчерашнее заседание.
Рассмотрение проходило с участием самого Ризвана Юсупова. Решение принималось большинством голосов по результатам тайного голосования, уточняют источники «Реального времени» в судейском сообществе.
В отставке экс-судья находился чуть больше года. Пост он покинул добровольно, но на фоне уголовного преследования своих близких.
В отношении супруги отставника Эльвиры Юсуповой и 20-летнего сына Гаяза были возбуждены дела по статье 330.2 УК РФ, которая предусматривает ответственность в виде штрафа до 200 тысяч рублей либо обязательных работ до 400 часов за неисполнение обязанности об уведомлении факта наличия иного гражданства.
Гражданами США сын и пока еще несовершеннолетняя дочь Юсуповы стали ввиду появления на свет именно в этой стране. Сам судья ранее пояснял — супруга в положении летала за океан с учетом медицинских показаний и информация о новорожденных направлялась в консульство РФ.
Вопросы к обстоятельствам легализации детей в двух странах появились лишь на фоне обострения международной обстановки. Поскольку было установлено — в ЗАГСе Казани регистрировали детей Юсуповых по справкам о рождении здесь, а не за рубежом.
Дело в отношении Гаяза Юсупова по одному эпизоду рассматривал Верховный суд Чувашии и еще в прошлом году наказал его штрафом в 40 тысяч рублей. Решение утвердил Четвертый апелляционный суд общей юрисдикции.
Такое же дело против Эльвиры Юсуповой по двум эпизодам поручили мировому судье в Казани. В феврале 2026-го ее приговорили к уголовному штрафу в 80 тысяч рублей, и на данный момент приговор уже вступил в силу. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе Вахитовского суда Казани, где в мае рассмотрели апелляционные жалобы защиты.
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