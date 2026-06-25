Над территорией России за ночь уничтожили 269 БПЛА

В Минобороны сообщают, что беспилотники уничтожены над одним из регионов ПФО — над Саратовской областью

За ночь над территорией России сбили 269 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Об этом сообщается в канале Министерства обороны РФ.

БПЛА были уничтожены над территориями 13 регионов страны, а также над акваторией Черного моря: над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Калужской, Курской, Орловской, Саратовской, Смоленской, Ростовской, Тульской областей, Краснодарского края, Московского региона и Крыма.

Дарья Пинегина / realnoevremya.ru

В Татарстане на данный момент объявлена угроза атаки БПЛА в шести городах. В Казани, Нижнекамске и Бугульме введен режим «Ковер».

Напомним, что накануне 323 БПЛА были уничтожены над территориями 20 регионов страны, в том числе над четырьмя субъектами ПФО. Так, в Оренбурге сбили несколько БПЛА ВСУ над промышленным предприятием. Точное количество сбитых дронов губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев не уточнил, но отметил, что пострадавших нет. В Пензенской области уничтожили один БПЛА, пострадавших нет, сообщил глава региона Олег Мельниченко.

Сильнее всего пострадала Нижегородская область: там в результате атаки погибли два человека. От падения обломков повреждения получил один промышленный объект, а также несколько автомобилей и жилых домов.

Наталья Жирнова