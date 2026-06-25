Мошенники в Татарстане используют схему с «удаленной работой» для обмана подростков
Республика входит в число регионов, где такие схемы встречаются чаще всего наряду, с Московской и Ленинградской областями и Краснодарским краем
В Татарстане фиксируется рост числа интернет-атак на подростков со стороны мошенников, которые предлагают несовершеннолетним сомнительные варианты «подработки». Об этом сообщает «Т-банк» со ссылкой на собственное исследование, отмечая, что республика входит в число регионов, где такие схемы встречаются чаще всего наряду с Московской и Ленинградской областями и Краснодарским краем. Исследование имеется у «Ведомостей».
По данным банка, в целом по стране количество звонков подросткам в возрасте 14—17 лет снизилось на 27%, однако число атак через интернет выросло на 20%.
Злоумышленники используют схему с предложением якобы простой удаленной работы, связанной с лайками, комментариями и повышением рейтингов в социальных сетях. За такие действия обещают небольшое вознаграждение, однако затем под различными предлогами требуют перевести деньги за «обучение» или оформление выплат, после чего жертвы теряют средства.
Специалисты отмечают, что подростки становятся одной из основных целей мошенников из-за стремления к дополнительному заработку. Средний возраст пострадавших составляет около 16 лет, а юноши попадаются на подобные схемы в несколько раз чаще девушек. Почти половина атак осуществляется через мессенджеры.
Ранее психолог Зульфира Болатова объяснила, как уберечь детей от интернет-мошенников. Главные крючки для подростка — это запугивание.
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