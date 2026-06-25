Мошенники в Татарстане используют схему с «удаленной работой» для обмана подростков

Республика входит в число регионов, где такие схемы встречаются чаще всего наряду, с Московской и Ленинградской областями и Краснодарским краем

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане фиксируется рост числа интернет-атак на подростков со стороны мошенников, которые предлагают несовершеннолетним сомнительные варианты «подработки». Об этом сообщает «Т-банк» со ссылкой на собственное исследование, отмечая, что республика входит в число регионов, где такие схемы встречаются чаще всего наряду с Московской и Ленинградской областями и Краснодарским краем. Исследование имеется у «Ведомостей».

По данным банка, в целом по стране количество звонков подросткам в возрасте 14—17 лет снизилось на 27%, однако число атак через интернет выросло на 20%.

Злоумышленники используют схему с предложением якобы простой удаленной работы, связанной с лайками, комментариями и повышением рейтингов в социальных сетях. За такие действия обещают небольшое вознаграждение, однако затем под различными предлогами требуют перевести деньги за «обучение» или оформление выплат, после чего жертвы теряют средства.

Мария Зверева / realnoevremya.ru

Специалисты отмечают, что подростки становятся одной из основных целей мошенников из-за стремления к дополнительному заработку. Средний возраст пострадавших составляет около 16 лет, а юноши попадаются на подобные схемы в несколько раз чаще девушек. Почти половина атак осуществляется через мессенджеры.

Ранее психолог Зульфира Болатова объяснила, как уберечь детей от интернет-мошенников. Главные крючки для подростка — это запугивание.

Наталья Жирнова