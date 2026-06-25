Угроза атаки БПЛА на крупные города Татарстана отменена
Режим беспилотной опасности на территории Республики Татарстан сохраняется
Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Режим беспилотной опасности на территории Республики Татарстан сохраняется.
Также остаются закрытыми аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Над Альметьевском введены ограничения на полеты.
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