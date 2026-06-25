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Угроза атаки БПЛА на крупные города Татарстана отменена

07:27, 25.06.2026

Режим беспилотной опасности на территории Республики Татарстан сохраняется

Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Режим беспилотной опасности на территории Республики Татарстан сохраняется.

Также остаются закрытыми аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы. Над Альметьевском введены ограничения на полеты.

Зульфат Шафигуллин

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