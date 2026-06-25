Аэропорт Бугульмы открыт на прием и выпуск воздушных судов

Ранее Росавиация сообщила об открытии воздушных гаваней Казани и Нижнекамска (Бегишево)

Аэропорт Бугульмы открыт на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ранее стало известно об открытии воздушных гаваней Казани и Нижнекамска (Бегишево). Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется. Ранее в республике объявляли угрозу атаки БПЛА на шесть городов Закамья.

Недавно стало известно, что в Уфе была отражена атака беспилотников. По имеющимся данным, беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами Министерства обороны и служб безопасности промышленных предприятий. Обломки БПЛА упали на территории промышленной зоны.

Наталья Жирнова