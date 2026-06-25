В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности
Ограничения в республике действуют с 06.38 мск
На территории Республики Татарстан введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Ограничения по Татарстану введены с 06.38 по московскому времени.
Росавиация сообщает о закрытии аэропорта в Бугульме для обеспечения безопасности полетов.
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