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В Татарстане объявлен режим беспилотной опасности

07:03, 25.06.2026

Ограничения в республике действуют с 06.38 мск

На территории Республики Татарстан введен режим беспилотной опасности. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Ограничения по Татарстану введены с 06.38 по московскому времени.

Росавиация сообщает о закрытии аэропорта в Бугульме для обеспечения безопасности полетов.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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