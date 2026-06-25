МЧС: угроза атаки БПЛА на шесть городов Татарстана отменена

Опасность продлилась чуть меньше часа

Угроза атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Елабугу, Нижнекамск и Набережные Челны отменена. Об этом сообщили в МЧС.

Опасность продлилась чуть меньше часа — с 7:35 мск до 8:33 мск.

В Татарстане сохраняется режим «Ковер» в Казани, Нижнекамске и Бугульме, аэропорты этих городов закрыты на прием и выпуск воздушных судов. Режим беспилотной опасности на территории республики также сохраняется.

Напомним, ранее в Минобороны РФ сообщили, что за ночь беспилотники были уничтожены над одним из регионов ПФО — над Саратовской областью.

Наталья Жирнова