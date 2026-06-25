В Татарстане назвали самые высокооплачиваемые профессии

Водители и инженеры могут получать до 270 тысяч рублей

Фото: сгенерировано при помощи нейросети «Шедеврум»

Кадровый центр «Работа России» представил рейтинг наиболее востребованных и высокооплачиваемых профессий в Татарстане. Согласно имеющимся в распоряжении «Реального времени» данным, жителям республики доступны более 70 тысяч вакансий, при этом основной спрос работодателей приходится на рабочие специальности.

Лидером по уровню дохода стали водители грузового транспорта, где заработные платы доходят до 242 тысяч рублей при наличии 812 открытых позиций.Высокие зарплаты предлагают и слесарям механосборочных работ — до 150 тысяч рублей при 1290 вакансиях. Трактористы-машинисты сельскохозяйственного производства могут рассчитывать на заработок до 150 тысяч рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Среди силовых структур сохраняется высокий спрос на полицейских (до 250 тыс. руб.). В категории специалистов выделяются мастера строительных и монтажных работ с зарплатами до 220 тысяч рублей и главные инженеры промышленности с доходом до 270 тысяч рублей.

Инженеры-энергетики могут зарабатывать до 200 тысяч рублей, а врачи узкой специализации — также до 200 тысяч рублей (более тысячи вакансий).

Напомним, ранее стало известно, что весной 2026 года Татарстан стал лидером среди российских регионов по уровню зарплатных предложений для контент-менеджеров, опередив Москву.

Зульфат Шафигуллин