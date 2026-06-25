АТОР: организованных туристов из России в пострадавшей Венесуэле не обнаружено

При этом в Каракасе могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие в Венесуэле российские граждане

Фото: Динар Фатыхов

Российские туроператоры не располагают информацией о пострадавших гражданах России после мощного землетрясения, произошедшего в Венесуэле в ночь на 25 июня. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Наиболее серьезные последствия стихийного бедствия зафиксированы в столице страны Каракасе, где власти ввели режим чрезвычайной ситуации. Там могут находиться самостоятельные путешественники и постоянно проживающие в Венесуэле российские граждане.

В АТОР отметили, что основным направлением для российских туристов в стране ранее являлся остров Маргарита. Однако чартерные программы на курорт были прекращены в декабре 2025 года, поэтому сейчас там могут находиться лишь отдельные туристы, прибывшие самостоятельно через стыковочные рейсы. Несмотря на то что подземные толчки ощущались и на острове, серьезных разрушений там не зафиксировано.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Из-за серьезных повреждений временно закрыт международный аэропорт Каракаса. Прием и отправка рейсов в настоящее время невозможны. Посольство России в Венесуэле призвало находящихся в стране граждан сохранять спокойствие, иметь запас предметов первой необходимости и строго следовать указаниям местных властей и экстренных служб. Напомним, что существует вероятность того, что число погибших в итоге составит от 10 до 100 тысяч человек, а вероятность превышения отметки в 100 тысяч жертв оценивается в 30%.

Наталья Жирнова