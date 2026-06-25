В шести городах Татарстана объявили об угрозе атаки БПЛА
В Казани, Нижнекамске и Бугульме введен режим «Ковер»
МЧС повторно объявило об угрозе атаки БПЛА на города Альметьевск, Бугульму, Лениногорск, Елабугу, Нижнекамск, Набережные Челны.
В Казани, Нижнекамске и Бугульме введен режим «Ковер». Аэропорты в этих городах были ранее закрыты в целях обеспечения безопасности полетов. Также введены ограничения в воздушном пространстве Альметьевска.
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