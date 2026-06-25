Путин выразил соболезнования Венесуэле после разрушительного землетрясения

Президент России подчеркнул солидарность и поддержку дружественному народу Венесуэлы в это трудное время

Фото: Динар Фатыхов

Президент России Владимир Путин направил соболезнования и.о. президента Венесуэлы Делси Родригес в связи с последствиями разрушительного землетрясения, произошедшего на северо-западе страны.

В телеграмме, направленной 25 июня, российский лидер выразил глубокие соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате стихийного бедствия. Владимир Путин подчеркнул солидарность и поддержку дружественному народу Венесуэлы в это трудное время.

Сильные подземные толчки ощущались в столице страны Каракасе и ряде других регионов. Серьезные повреждения зафиксированы также в городе Ла-Гуайра, где обрушились десятки зданий. На данный момент известно о 32 погибших и 700 пострадавших. Существует вероятность того, что число погибших в итоге составит от 10 до 100 тысяч человек, а вероятность превышения отметки в 100 тысяч жертв оценивается в 30%.

Наталья Жирнова