В Казани и Нижнекамске открыли аэропорты на прием и выпуск воздушных судов

На данный момент в казанском аэропорту задерживается 11 рейсов на вылет и 24 — на прилет

В Казани и Нижнекамске открыли аэропорты на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила Росавиация.

На данный момент в казанском аэропорту задерживается 11 рейсов на вылет — многие из них перенесены ближе к 11:00 мск. Например, в Краснодар, Минеральные Воды, Москву, египетский Шарм-Эль-Шейх, Санкт-Петербург, Мурманск и т.д.

На прилет ситуация сложнее: вместе с вечерними самолетами в Казань с задержкой прилетают 24 рейса. Так, самолет из Худжанга перенесен с 9:00 мск на 17:25 мск, а из Новокузнецка рейс прибудет вместо 7:00 мск в 12:50 мск.

Режим беспилотной опасности на территории Татарстана сохраняется. Ранее в республике объявляли угрозу атаки БПЛА на шесть городов.

Наталья Жирнова