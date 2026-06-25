В Татарстане для конкурса «Лучший молодой преподаватель года» увеличили призовые выплаты
Согласно опубликованному документу, конкурс теперь будет проводиться ежегодно
В Татарстане внесены изменения в проведение республиканского конкурса «Лучший молодой преподаватель года» среди организаций среднего профессионального образования. Соответствующий приказ подписан Министерством образования и науки республики.
Согласно документу, конкурс теперь будет проводиться ежегодно. Также уточнены сроки его проведения: заочный этап пройдет с 25 сентября по 9 октября, очный — с 10 октября по 13 ноября. Изменены и организационные параметры, включая обновление контактных данных и информационных ресурсов для участников.
Значительно пересмотрены и финансовые условия. Размер первой премии установлен на уровне 574,713 тыс. рублей, второй — 402,299 тыс. рублей, третьей — 287,356 тыс. рублей (ранее они составляли 500 тыс. рублей, 350 тыс. рублей и 250 тыс. рублей соответственно, — прим. ред.).
Конкурс направлен на поддержку молодых педагогов, развитие их профессиональных компетенций и формирование кадрового резерва в системе среднего профессионального образования Татарстана.
Напомним, что ранее в Татарстане ввели премии до 345 тысяч рублей для учителей физики и химии. Программа предусматривает три номинации.
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