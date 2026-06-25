В Кремле призвали россиян перейти на Android после удаления приложений VK из App Store

Собрали главное о ситуации с российским сервисом

Фото: Михаил Захаров

VK пропал для пользователей iPhone

Компания Apple удалила приложения холдинга VK, в том числе и главную социальную сеть, из App Store, в результате чего они стали недоступны для скачивания и обновления на устройствах iOS. Сейчас пользователям недоступны приложения VK, «VK Видео», «VK мессенджер», «VK Музыка», «VK Знакомства», также пропали приложения «Одноклассники», «Дзен» и Mail.ru.



В VK заявили, что решения Apple были приняты в одностороннем порядке и без предварительных уведомлений. В компании подчеркнули, что VK не находится под санкциями и не включена в соответствующие списки, что, по их словам, подтверждается международными юридическими заключениями, ранее предоставленными Apple.

— Действия Apple приведут к тому, что пользователи не будут получать push-уведомления о сообщениях и важных событиях. Считаем данные действия Apple по отношению к российским пользователям ничем не мотивированными и неприемлемыми, — заявили в компании VK.

Реальное время / realnoevremya.ru

Пока что все приложения VK, которые были ранее установлены на смартфонах и устройствах Apple, продолжат работать, заверили в пресс-службе.



В Кремле призвали россиян перейти на Android

После информации о пропаже всех приложений холдинга пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на ежедневном брифинге отметил, что Apple уже не впервые удаляет приложения российского происхождения, включая сервисы, связанные с VK, что вызывает вопросы к надежности платформы как поставщика цифровых услуг.

— Перед тем как делать какие-то выводы, наши соответствующие ведомства вступят в контакт с этим сервисом. Конечно же, потребуются разъяснения со стороны корпорации. Если эти разъяснения будут не даны, то нужно дальше строить выводы о продолжении какого-либо взаимодействия с этой компанией, — заявил Песков.



Он отметил, что подобные решения об исключении российских приложений, особенно в массовом порядке, из App Store наносят ущерб интересам пользователей не только в России, но и в целом русскоязычного сообщества, которое активно использует VK и связанные с ним сервисы. По его словам, речь идет о десятках миллионов людей.

— Ну а для тех, кто действительно является активным пользователем сервиса, всегда есть моментальное решение проблемы: перейдите на Android, перейдите на наши системы, перейдите на наш аналогичный сервис и пользуйтесь своими любимыми сервисами, — подытожил Песков.

«Мы наблюдаем, как компания теряет лицо»

На ситуацию также отреагировал глава Комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский. Он заявил, что удаление приложений VK из App Store вызывает не только юридические вопросы, но и разочарование в политике компании Apple. По его словам, ранее компания, основанная Стивом Джобсом, демонстрировала особое уважение к пользователям по всему миру, однако сейчас, как он считает, решения Apple приводят к ограничению доступа к сервисам для значительного числа пользователей.

Глава комитета отметил, что сначала из магазина приложений исчезали банковские сервисы, затем приложения авиакомпаний, а теперь, по его мнению, под ограничения попадают и сервисы для коммуникации и развлечений. При этом он заявил, что не видит достаточных оснований для таких действий и полагает, что решения компании могут носить политически мотивированный характер.

— Это сознательное причинение неудобств целой стране. Мы наблюдаем, как компания теряет лицо, окончательно превращаясь в инструмент информационной войны. Видимо, нам не могут простить наших цифровых успехов, — сообщил Боярский.

В Минцифры заявили, что Apple не предоставила аргументированных объяснений удаления приложений VK из App Store. Ведомство, ссылаясь в том числе на заключения американских юристов, считает, что санкционных оснований для блокировки сервисов нет.

Министерство отметило, что удаленные приложения выполняют важные функции в сфере коммуникации, информирования и образования. В Минцифры также считают, что действия Apple могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

— При этом сама компания не выполняет прямые требования законодательства о реализации окна выбора по умолчанию поисковой системы и предустановки российского магазина приложений на своих устройствах. Минцифры попросило ФАС в оперативном режиме рассмотреть данные факты, — заявили в пресс-службе министерства.

То же самое произошло и с «Максом»

На брифинге Дмитрий Песков отметил, что подобная ситуация, как с VK, ранее уже случилась с национальным мессенджером «Макс». При этом приложение продолжило работать у тех, кто ранее установил его на свой iPhone.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Компания Apple объяснила удаление мессенджера «Maкс» из магазина приложений App Store соблюдением санкционных требований. В комментарии «Русской службе Би-би-си» компания заявила, что действует в соответствии с законодательством юрисдикций, в которых работает, однако не уточнила, о каких именно санкциях идет речь.

Разработчики госмессенджера в конечном итоге нашли способ, как частично решить вопрос с уведомлениями на IOS.

Сервис запустил браузерную версию для мобильных устройств. Для их активации пользователям необходимо открыть мессенджер через браузер Safari, выбрать в меню пункты «Поделиться», «Показать больше» и «Добавить на экран «Домой». После авторизации в приложении потребуется разрешить получение уведомлений во всплывающем окне.

При этом пользователи отмечают, что такой способ почти не решает проблему — у многих в конечном итоге не приходят уведомления.

Наталья Жирнова