В Воронеже завершены поисковые работы после ракетной атаки 22 июня — известно о шести погибших

По последним данным, в результате атаки пострадали 68 человек

Поисковые работы на месте ракетной атаки 22 июня в Воронеже завершены. Об этом сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По последним данным, в результате атаки пострадали 68 человек, шесть из них погибли. Последняя пропавшая без вести была обнаружена под завалами без признаков жизни. Ранее власти Воронежа объявили трехдневный траур.

В настоящее время медицинская помощь оказывается 21 взрослому пострадавшему, они находятся в четырех больницах региона. Остальным, включая двух несовершеннолетних, госпитализация не потребовалась — им оказали помощь на месте и направили на амбулаторное лечение.

— Начались выплаты компенсаций родственникам погибших. Одновременно формируются списки тех, кто оказался серьезно ранен и также получит финансовую поддержку, — заявил Гусев.



Наталья Жирнова