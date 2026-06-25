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В Татарстане отменили беспилотную опасность

11:59, 25.06.2026

Помимо этого, в Бугульме отменили режим «Ковер»

В Татарстане спустя почти 5,5 часа отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС.

Помимо этого, в Бугульме отменили режим «Ковер» — ранее в городе открыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов.

Недавно стало известно, что в Уфе была отражена атака беспилотников. По имеющимся данным, беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами Министерства обороны и служб безопасности промышленных предприятий. Обломки БПЛА упали на территории промышленной зоны.

Наталья Жирнова

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