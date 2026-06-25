В Татарстане отменили беспилотную опасность
Помимо этого, в Бугульме отменили режим «Ковер»
В Татарстане спустя почти 5,5 часа отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в МЧС.
Помимо этого, в Бугульме отменили режим «Ковер» — ранее в городе открыли аэропорт на прием и выпуск воздушных судов.
Недавно стало известно, что в Уфе была отражена атака беспилотников. По имеющимся данным, беспилотные летательные аппараты были уничтожены силами Министерства обороны и служб безопасности промышленных предприятий. Обломки БПЛА упали на территории промышленной зоны.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».