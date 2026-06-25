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Введено ограничение для воздушного пространства города Альметьевска

07:21, 25.06.2026

Также закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска

Введено ограничение для воздушного пространства города Альметьевска в Татарстане. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Росавиация объявила о временном закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска с целью обеспечения безопасности полетов. На данный момент свою работу приостановили все три воздушные гавани в Татарстане.

На территории всей республики продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный с 06.38 мск.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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