Введено ограничение для воздушного пространства города Альметьевска
Также закрыты аэропорты Казани и Нижнекамска
Введено ограничение для воздушного пространства города Альметьевска в Татарстане. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Росавиация объявила о временном закрытии аэропортов Казани и Нижнекамска с целью обеспечения безопасности полетов. На данный момент свою работу приостановили все три воздушные гавани в Татарстане.
На территории всей республики продолжает действовать режим беспилотной опасности, введенный с 06.38 мск.
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