Екатерина II провела экскурсию в Национальном музее

Фото: Максим Платонов

Международный день защиты детей в Национальном музее РТ и его филиалах отметили по-особенному: экскурсии провели школьники в исторических костюмах. К примеру, граф Орлов презентовал королевскую карету Екатерины II, в которой она ездила во время посещения столицы Татарстана. Сама императрица, облаченная в шикарное платье, также рассказывала о своей жизни. Словом, посетители могли почувствовать себя причастными к истории и слушать, как по залам музея разносится звонкое цоканье каблучков самодержицы.

Почему бы не открыть кружок музеолога?

Старший научный сотрудник Национального музея Лилия Хисамитдинова говорит, что акцию «Музей — территория новых возможностей» они проводят во второй раз. В акции участвовали 42 школьника из Казани, а также из Чистополя. К примеру, болгарского хана Алмуша играл 8-классник Арслан Заббаров из 37-й гимназии. Екатерину Великую — Алина Зарипова (8-й класс, 185-й лицей). А роль южной удмуртки досталась Регине Калимуллиной (2-й класс, 52-я гимназия). Организаторы отмечают, что в дальнейшем хотели запустить кружок юного музеолога.

Фото: Максим Платонов

— Я отыгрывала знатную девушку. Мне кажется, работать с детьми и рассказывать им историю очень интересно, поэтому меня очень заинтересовала такая тема, — рассказала семиклассница Есения Чурбанова из 37-й гимназии. — Все было очень хорошо организовано, нам выдали костюмы, предоставили текст. Дети — очень воспитанные, не перебивают, задают вопросы по делу, мне очень понравилось с ними работать.

Фото: Максим Платонов

— Я отыгрывал роль казанского ополченца, который участвовал в отечественной войне 1812 года. У меня только положительные впечатления, — отметил Мансур Сибгатуллин (8-й класс, 149-й лицей). — Меня сподвигло сюда пойти желание рассказать об истории нашей страны, чтобы больше людей об этом узнало.

Фото: Максим Платонов

— Профессия музеолога очень интересна детям всех возрастов. Самому младшему участнику 8 лет, а самый старший учится в 10-м классе. Надеемся, что акция поможет им в дальнейшем сориентироваться в выборе профессии, — говорит Хисамитдинова. — К мероприятию мы готовились две недели, искали партнеров среди школ. Мы раздали детям информацию, они стали тренироваться, учить текст, искать дополнительные сведения, провели исследовательскую работу.

Фото: Алия Миргалимова

Сказка про бурозубок

Кроме того, в музее презентовали новую книгу Айрата Бик-Булатова «Как бурозубке хобот помог». Всего рассказов о животных журналист и поэт по просьбе организаторов написал семь. Бурозубка свое имя получила из-за цвета зубок.

Фото: Максим Платонов

— Когда я выяснил, что у бурозубок есть маленький хоботок, решил, что это станет основой сказки, — поделился историей автор. — Потому что это неожиданно. С хоботом у нас ассоциируются либо слоны, либо комары. Но точно не такие животные, из рода землероек. Главная мысли сказки касаются доброты, любви к ближнему, дружбы, которая помогает справляться с разными трудностями. Эта сказка — про выбор будущего пути, потому что ее читатели находятся на пороге взрослой жизни. Этим она и заканчивается — мыслью, что все дороги открыты.



