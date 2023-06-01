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Обстрелы Шебекино, попытка прорыва ВСУ, взятки Байдена / «Реальное время Live»

17:30, 01.06.2023 2 Сюжет: «Реальное время Live»: первый и главный стрим Татарстана
Обстрелы Шебекино, попытка прорыва ВСУ, взятки Байдена / «Реальное время Live»

Город Шебекино в Белгородской области подвергся обстрелам более десяти раз. Губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что ВСУ ведут непрерывный огонь, из-за этого процесс эвакуации людей из опасных зон приходится приостанавливать. На этом фоне появились фейки о якобы срочной эвакуации жителей Шебекино, но Гладков оперативно опроверг их. Также стало известно, что ВСУ совершили безуспешную попытку прорваться в Белгородскую область, но отступили с большими потерями. Тем временем Верховный суд Луганской Народной Республики приговорил к 21 году лишения свободы военнослужащего ВСУ Николая Гузему. Эти и другие новости спецоперации обсуждаем сегодня в нашем обзоре «Реальное время Live».

«Реальное время»
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 комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 18:13
    кошмар что творится, КОШМАР
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  • Анонимно 18:39
    а может быть и стоило эвакуировать жителей Шебекино, раз город под обстрелом
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