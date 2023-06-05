Trademark «Татарстан»: дома из грузовых контейнеров, обувной меч, препараты супруги директора «Татнефти»

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 17-я

Закамские предприниматели в который раз подтверждают, что они намного более креативные, чем КАМАЗ. При этом, помимо торговых брендов, в реестре заявок в Роспатент встречаются производственные — что тоже не может не радовать. И даже банкротство — отнюдь не повод бросать бизнес-стезю. Очередной выпуск традиционной еженедельной подборки новых товарных знаков предпринимателей Татарстана представляет «Реальное время».

Роспатент, «Реальное время»

Предприниматель — это и профессия, и призвание. Как минимум для Рената Зиннурова из Альметьевска точно. Свое первое ИП он зарегистрировал еще в 2002 году, в 2005 году закрыл его по собственному желанию. В 2012 году снова стал индивидуальным предпринимателем. Спустя 4 года Зиннуров прошел через процедуру банкротства, но это его не остановило. По данным «СПАРК-Интерфакс», он был совладельцем как минимум 14 компаний и в 2022 году вновь создал ИП. Упорство, которому можно только позавидовать! За плечами предпринимателя 81 исполнительное производство по долгам по кредитам, пошлинам и платежам, штрафам, налогам и сборам. На сегодняшний день все они закончены, а Зиннуров регистрирует в Роспатенте права на бренд и логотип «Мебель Хоум», хотя основной вид деятельности его третьего ИП по ОКВЭД — грузоперевозки.



Роспатент, «Реальное время»

Подконтрольная Азату Хакиму «Тулпар Аэро Групп» управляла одной из старейших в России компаний бизнес-авиации. Несмотря на санкции, группа работает, хотя и потеряла в прошлом году больше половины доходов. Впрочем, у собственника явно есть планы развития бизнеса на чартерных перелетах — ведь не просто так он подал в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Тулпар» спустя 3 года после продажи своей авиакомпании «Тулпар Эйр». Кстати, заявка бренд «Тулпар», судя по «СПАРК-Интерфакс», именно ею подана еще год назад. И дела у нее идут лучше, чем у «Тулпар Аэро Групп» — выручка в 2022 году взлетела более чем в два раза.

Роспатент, «Реальное время»

Фания Маганова, супруга гендиректора «Татнефти» Наиля Маганова, занимается разработкой, производством и продвижением фармацевтической продукции для оздоровления кожи. Ее компания «Инлипор» создана в 2019 году и уже имеет портфель товарных знаков: «Инлипо», «Липовитам», а также пару заявок в Роспатент. Последняя из них была зарегистрирована в базе 22 мая 2023 года и предполагает защиту прав, вероятно, на адрес будущего сайта одного из продуктов компании Магановой.

Роспатент, «Реальное время»

Созданный в 2017 году казанский инженерно-технический центр «Кристалл» подал в мае сразу три заявки на регистрацию товарных знаков для своей продукции, которая, как сказано на сайте компании, предназначена для водоподготовки и очистки теплообменного оборудования. В 2022 году этот бизнес принес почти 20 млн рублей выручки и 171 тыс. рублей чистой прибыли. В партнерах компании — целый ряд крупных предприятий из Татарстана.

Роспатент, «Реальное время»

Рекордную выручку в 87,4 млн рублей принес в 2022 году компании «Лубритим» бизнес по продаже смазочных материалов. Фирма Тимура Халиуллина работает на рынке 6 лет, однако обращается в Роспатент для регистрации товарного знака впервые. Хотя в каталоге ее продукции, помимо всем известных брендов типа Castrol и Mobil, есть и явно собственная торговая марка Lubrigard и Lubrizol.

Роспатент, «Реальное время»

И вновь в нашей подборке брендов из Татарстана креативные закамские предприниматели. От создателей фибросалфеток «Тряпщка» и тапочек из овечьей шерсти Avalav — ложка для обуви в форме катаны «Обувной меч» от производственно-коммерческой фирмы «Раз и навсегда». Забавный частный или корпоративный сувенир обойдется недешево, а вот повторить его облик в общих чертах, пожалуй, не так уж и сложно. Видимо, именно поэтому предприниматели из Челнов решили раз и навсегда защитить в Роспатенте свои права на этот бренд.

Роспатент, «Реальное время»

И вновь необычное производство из Челнов — искусственные хрусталики и глазные протезы . Фирма «Латан» выпускает их более 20 лет (на сайте сказано, что с 1999 года, но по «СПАРКу» компания работает с 2001-го). Бенефициаром этого бизнеса является владелец сети салонов «Конкор Оптика» (17 объектов в закамской зоне Татарстана) Василий Федоров. Суммарно «глазной» бизнес принес ему в 2022 году более 100 млн рублей выручки и более 10 млн рублей чистой прибыли. Очевидно, Crystalject — это новый бренд «Латана». Любопытно, что заявка на его регистрацию, поданная в мае 2023 года, стала первой для компании более чем за 10 лет. Предыдущий товарный знак в ее портфеле интеллектуальной собственности датирован 2012 годом.

Роспатент, «Реальное время»

Пробовавшая свои силы в торговле одеждой в далеком 2008 году Гузель Рахматуллина в 2021 году вновь зарегистрировалась индивидуальным предпринимателем, но уже с основным видом деятельности — дополнительное образование детей и взрослых. В мае 2023 года она подала в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака «Академии раскрытия потенциала». К сожалению, найти в интернете следы образовательной деятельности Рахматуллиной не удалось. А вот «Академия раскрытия потенциала» вроде как существует, но развивает ее московская инфобизнесвумен Юлия Терентьева с YouTube-каналом на 19 тысяч подписчиков. Видимо, скоро у нее появится мощный конкурент из Казани.

Роспатент, «Реальное время»

Компания «Крафтейнер» зарегистрирована, согласно «СПАРК-Интерфакс», в декабре 2022 года. Однако производить дома и коммерческие объекты из грузовых контейнеров Эдуард Илаев и компания явно начали гораздо раньше. На сайте проекта утверждается, что точка отсчета — 2015 год. Шоу-румы есть в Москве, Казани и Челябинске. Компания продвигает франшизу, видимо поэтому озаботилась регистрацией прав на товарный знак. Тем более еще пара ООО с таким же названием есть в Москве, правда, специализируются они не на производстве объектов недвижимости. К сожалению, оценить масштаб бизнеса по изготовлению и продаже крафтейнеров официально пока не удастся, отчетности в открытом доступе у казанской компании просто нет. Впрочем, порядок цен на контейнерные домики понять можно — стартуют они от 1,2 млн рублей.

Роспатент, «Реальное время»

Тем временем бывший руководитель управления Росаккредитации по ПФО Вадим Кузовков на правовых услугах заработал в 2022 году более 140 млн рублей. Он основатель и руководитель одной из крупнейших консалтинговых компаний Татарстана АНП «Зенит», которая в том числе сотрудничает с «Агентством по страхованию вкладов». Интересно, что компания регистрирует в Роспатенте не только товарный знак одного из своих проектов Zenit Ligal, но и бренд совместного с Минцифрой форума для цифрового бизнеса и юристов «Цифра права», который прошел в этом году в новом казанском IT-парке имени Башира Рамеева.

