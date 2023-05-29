Trademark «Татарстан»: хромой брендинг КАМАЗа, логотип кирпичного завода ГЖФ, мрачный синтипоп Стереополины

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 16-я

Каждую неделю «Реальное время» изучает новые заявки в Роспатент от компаний и предпринимателей из Татарстана на регистрацию товарных знаков. И каждый раз удивляет активность как опытных, так и начинающих бизнесменов в деле защиты интеллектуальной собственности. Через патенты мы с интересом узнаем о новых проектах и неизвестные детали проектов, давно известных. Представляем очередную еженедельную подборку фирменных наименований и логотипов татарстанского бизнеса.

Десять лет Ильнур Шириев из Набережных Челнов занимается изготовлением банных печей и сопутствующей продукции под торговой маркой «Железный очаг». Весной 2023 года он в качестве индивидуального предпринимателя, а также через принадлежащее ему и его брату Ильмиру ООО «ТД Очаг» подал ряд заявок в Роспатент на регистрацию товарных знаков для своего бизнеса. В том числе на логотип самой компании, а также на бренды Hotluxe и Got Hot! Любопытно, что, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2020 и 2021 годах торговый дом не приносил никакой прибыли — по нулям и доходы, и расходы (кроме 4 тыс. рублей налогов в 2020 году). Зато в 2022-м сгенерировал доходы в размере 7,2 млн рублей.



Индивидуальный предприниматель Николай Андреев из Казани с 2015 по 2020 год владел юридической фирмой «Лайф-Систем». После ее ликвидации в 2020 году он стал ИП, а в 2023 году решил запустить федеральный рейтинг юридических компаний, юристов и адвокатов, работающих в сфере банкротства физлиц, юрлиц и предпринимателей. Бизнес-модель, судя по всему, кроется в алгоритме подбора и рекомендации, раскрутить который намерен Андреев. Чтобы защитить свои права на фирменное наименование проекта, он подал заявку на его регистрацию в Роспатент. К слову, обнаружить его самого в реестре арбитражных управляющих не удалось.



Масло авокадо, винный и яблочный уксус под брендом Sabroza продает казанское ООО «Премиум» на маркетплейсах, в том числе Wildberries и Ozon. Судя по всему, торговля идет весьма бойко — маркетплейсы называют товар компании бестселлером в своей категории, у карточек множество отзывов и оценок, а самый популярный товар компании в WB, по данным самого маркетплейса, купили более 18 тыс. раз. Не удивительно, что совладельцы этого бизнеса Ильназ Кадыров и Нурдан Хамидуллин решили защитить свои права не только на бренд Sabroza, но и на похожие — Sabmoza и Sabtoza, чтобы у недобросовестных конкурентов не получилось безнаказанно мимикрировать под их продукт. Правда, по данным «СПАРК-Интерфакс», в 2022 году доходы ООО «Премиум» упали чуть ли не в два раза — со 175 до 98 млн рублей год к году, а расходы превысили 104 млн рублей.



Еще одна интересная компания из Татарстана — «Автостремянка.ру», которая производит и продает не раздвижные лестницы, а компоненты ходовой части транспортной техники. А именно — более 5 000 видов автостремянок на все виды транспорта (сельхозтранспорт, трактора, автобусы, прицепы, грузовые и легковые автомобили отечественного и зарубежного производства). На сайте производителя утверждается, что он занимается этим с 2004 года, однако оба юрлица (в Чистополе и Набережных Челнах) зарегистрированы не раньше 2016 года. Совокупно этот специфический бизнес сгенерировал в 2022 году почти 76 млн рублей выручки.

Два новых товарных знака с национальным колоритом регистрирует казанское ООО «Шавел» Елены Габдрахмановой. Фирма создана в 2019 году и торгует на маркетплейсах шарфами и платками с татарским и другими национальными орнаментами. По итогам прошлого года, согласно данным «СПАРК-Интерфакс», ей удалось увеличить выручку в четыре раза до 4,6 млн рублей.



Стереополина (Карина Моргунова) пять лет в шоу-бизнесе, но за ее хрупкими плечами уже несколько крупных музыкальных фестов и, если верить «лживой «Википедии», целый сольный концерт (в клубе «16 тонн»). Артистка пишет музыку и песни в жанре «мрачный синтипоп из Татарстана» и регулярно радует поклонников клипами. В прошлом году «Реальное время» писало о ее и Арсения Кузнецова работе, снятой в легендарных Дербышках. Совсем недавно Карина Наилевна зарегистрировалась в качестве индивидуального предпринимателя и в мае этого года подала в Роспатент заявку на регистрацию своего псевдонима по самому широкому списку товаров и услуг.



Судя по описанию, проект Onisfera — это что-то похожее на «Юлу», «Фриланс», «Профи» и даже «Авито». Одноименная компания была зарегистрирована в Казани в мае 2021 года. С тех пор ее собственники Гузель Салимуллина и Евгений Егоров несут расходы, которых накопилось уже 5,5 млн рублей. Прибыли все нет, поскольку нет ни сайта, ни мобильного приложения (по крайней мере, для iOS). Впрочем, инвесторов это, судя по всему, не останавливает. С декабря 2021 года по май 2023 года ООО «Онисфера» подало в Роспатент 8 заявок на регистрацию товарных знаков.



Дмитрий Коренков из Пензы занимался производством стройматериалов и участвовал в бизнесе пензенского учебного центра «Арсенал». В 2020 году он основал в Пензе компанию «Новые технологии охранных организаций «Пересвет» и запустил мобильное приложение с тревожной кнопкой вызова группы быстрого реагирования для физлиц и бизнеса. В ноябре 2022 года Коренков, вернее Людмила Коренкова с партнером Андреем Бекетовым, учредил и одноименную фирму уже в Казани, в казанском ИТ-парке. И почему-то именно на нее регистрируют через Роспатент права на товарный знак своего высокотехнологичного бизнеса. При этом патент на изобретение «системы личной безопасности» принадлежит пензенской фирме.

Предприниматель Ильнур Валиев, выходец из легендарной казанской автостудии «Триада», сколотил целое состояние на оптовой и розничной торговле. Он учредитель и директор во множестве компаний, которые чего только не продают. Больше всего валового дохода (по «СПАРК-Интерфакс», почти 150 млн рублей в 2022 году) генерирует ООО «Современные технологии», которое занимается оптовой торговлей детскими развивающими игрушками, наборами для рисования и т.д. У Валиева, кстати, есть отдельное юрлицо, похоже, для торговли ими через маркетплейсы — ООО «Блюпинк», которое в 2022 году показало выручку 14 млн рублей. Фирменное наименование «лежит» в портфеле интеллектуальной собственности «Современных технологий» с 2019 года. В мае 2023-го компания подала в Роспатент заявку на регистрацию нового логотипа.

В ноябре 2022 года КАМАЗ полностью выкупил у германской компании ZF ее долю в СП ZF Kama («ЦФ Кама»), которое занимается производством коробок передач для грузовиков и спецтранспорта. Не придумав ничего лучше, хромающий на обе ноги маркетинговый отдел автогиганта (или как это у них называется) предложил зарегистрировать такой товарный знак в Роспатенте. Над логотипом тоже явно думали не долго. Главное, что бизнес прибыльный — по итогам 2021 года (более свежих данных пока нет) ООО «ЦФ Кама» заработало 7,2 млрд рублей выручки и почти 400 млн рублей чистой прибыли.

Перешедший под контроль Госжилфонда при президенте Татарстана «Мамадышский кирпичный завод» решил, похоже, не пользоваться помощью патентного поверенного и самостоятельно подал в Роспатент заявку на регистрацию своего логотипа. Зачем это нужно предприятию, непонятно, скорее всего, сказывается оптимизм перезапуска основанного еще в 2014 году предприятия. Если в 2021 году выручка завода составляла 30,5 млн рублей, то в 2022 взлетела до 241 млн рублей.

