Trademark «Татарстан»: известное адвокатское имя, «Тряпщка» из микрофибры, сайт «Вечерней Казани»

Обзор заявок на регистрацию товарных знаков компаниями и предпринимателями Татарстана. Часть 13-я

Фото: Никита Коновальцев/realnoevremya.ru

Весна 2023 года оказалась богатой на заявки от предпринимателей и предприятий Татарстана на регистрацию новых товарных знаков. В очередной выпуск традиционной подборки «Реального времени» мы решили не включать заявки в Роспатент от многочисленных селлеров на маркетплейсах. Это уже не ручеек, а целый поток обращений за защитой интеллектуальной собственности. На этот раз мы выбрали бренды со своими любопытными историями.

Заявки на регистрацию товарных знаков адвокатских бюро встречаешь в базе Роспатента не часто. Сегодня в традиционный обзор одна попадет — созданное в 2021 году адвокатское бюро «Муратова и партнеры» защищает свою интеллектуальную собственность на одноименный бренд. Руководитель бюро, имеющего филиал в Москве, Надежда Дмитриевна Муратова. Информации о ней в открытом доступе фактически нет. Зато достаточно много интернету известно о Надежде Георгиевне Муратовой — опытном адвокате с 1993 года, председателе Общественного совета при Управлении МВД России по г. Казани. Надежда Георгиевна — профессор кафедры уголовного процесса и криминалистики Казанского (Приволжского федерального) университета, доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Татарстана.



Гульнара Рахматуллина занимается доставкой продуктов питания в качестве ИП с 2018 года. В разгар пандемии, в 2020 году, она создала ООО «ПЭПЭ» с тем же основным видом деятельности. А в апреле 2023 года подала заявку на регистрацию своего бренда в Роспатент. У фирмы есть сайт и соцсети, а также довольно обширное меню недешевых низкокалорийных блюд и безглютеновых десертов. «ПЭПЭ — это место, которое я создавала по крупинке. Я так мечтала создать «тихую гавань» для тех, кто любит питаться правильно и живет этим. И у нас вроде как получается», — пишет Гульнара.



Основной бенефициар закамской сети магазинов косметики, подарков и аксессуаров Ilahui Айгуль Гайфуллина, похоже, занялась производством продуктов питания. Ее новый бренд смесей для завтраков «Хрустозавры» пока не «гуглится», но уже имеет приоритет на защиту от неправомерного использования потенциальными конкурентами.

Елабужская питьевая вода «Святой ключ» производится более 20 лет. В апреле 2023 года компания «Пласт», которой принадлежит этот известный в Татарстане бренд, подала заявку на регистрацию товарного знака в новом фирменном начертании. При этом в торговле он уже активно используется.

Еще одна закамская компания — набережночелнинская кондитерская фабрика «ВиМ» — подала сразу две новые заявки на регистрацию товарных знаков для своей продукции. В портфеле фирмы, созданной в 2006 году, уже как минимум 15 товарных знаков. Выручка этого малого бизнеса, который принадлежит Денису Васькову, Рамилю Минниханову и Марату Зиятдинову, в 2021 году составила около 32 млн рублей, чистая прибыль — 113 тысяч рублей. Ни сайта, ни соцсетей у компании нет, найти в интернете следы ее брендированной продукции не удалось.



Другая компания по доставке еды, правда уже не формата ПП, из Альметьевска подала заявку на регистрацию своего товарного знака. Принадлежащее Вячеславу Миллеру ООО «Фуд-Сервис» работает с 2007 года и начинало с популярного тогда направления доставки суши и роллов. До сих пор в его портфеле есть товарный знак «Сушисан». Теперь в меню — практически все что угодно. От салатов до пельменей. Но вот суши и роллов нет. Выручка компании за 2021 год, согласно «СПАРК-Интерфакс», составила под 30 млн рублей.



Персональный держатель портфеля интеллектуальной собственности депутата Госдумы Ирека Богуславского — его дочь Карина. Ей принадлежит 219 брендов основанной ее отцом бизнес-империи, еще по 109 брендам она является лицензиаром: Mr.Ricco, Aos, «Биолан», Sorti и так далее. Но на этот раз наше внимание на себя обратила ее очередная заявка в Роспатент, но уже по другому поводу. Карина Ирековна регистрирует права на наименование адреса сайта газеты «Вечерняя Казань», которая подконтрольна семье депутата, по слухам, примерно с 2018 года. Так совпало, что на днях в издание, которое в том году чуть не закрылось, пришел новый творческий коллектив во главе с главредом Кириллом Шлыковым. И, видимо, появились определенные планы на развитие.

Созданное в 2019 году ООО «Микрофибра» стала якорным арендатором промпарка «Нижнекамск». Компания производит синтетические нити и изделия из них. Заявленный объем инвестиций в производство — 1,6 млрд рублей, количество новых рабочих мест — 120. В последствии компания была переименована в «Бикотекс», уже в 2020 году она получила патент на это фирменное наименование. Также в ее портфеле есть товарные знаки Lady Fly и линейка одноименной продукции из микрофибры — салфетки, полотенца, насадки на швабры. В апреле в базе Роспатента появились новые заявки — на этот раз, явно на бренды средств для ухода за автомобилями.



Впрочем, у маркетологов «Бикотекса», очевидно, все в порядке с чувством юмора. Компания также подала заявку на регистрацию товарного знака с чисто татарским колоритом: «Тряпщка». Как говорится, как слышится — так и пишется. При этом надо понимать масштаб «тряпщного» производства. Согласно «СПАРК-Интерфакс», «Бикотекс» уже превзошел стартовые ожидания по количеству новых рабочих мест (в 2021 году здесь трудился уже 351 сотрудник). Выручка за 2021 год составила 362,5 млн рублей.



У агрофирмы «Аняк» Ильшата Фардиева и Ко бизнес еще крупнее — выручка за 2022 год, согласно «СПАРК-Интерфакс», превысила 1,25 млрд рублей, а чистая прибыль — 131,6 млн рублей. По данным открытых источников, до апреля 2023 года у созданной 15 лет назад агрофирмы не было ни одного товарного знака. Теперь этот пробел будет устранен. При подаче заявки в Роспатент агрофирма указала, в каких категориях желает защитить свои права на фирменное наименование — это производство мясных изделий, молочной продукции и продукции растениеводства. А также услуги по осеменению, удобрению и разведению животных.