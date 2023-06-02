День в истории: из Казани увезли золото, Елизавета стала королевой

Чем примечательна дата 2 июня?

Сегодня, 2 июня, в мире Международный день борьбы с расстройствами пищевого поведения, в России — День здорового питания и отказа от излишеств в еде. 2 июня в Казань прибыл Петр I, золотой запас Советской Республики эвакуировали из Казани, почта начала прием телеграмм на татарском языке, в Москве открылся первый в России зоологический сад, был основан космодром Байконур, продолжались трагические события в Новочеркасске, опровергли слухи о смерти Марка Твена, Елизавета Александра Мария стала Елизаветой II. Родились шахматист Гата Камский, поэтесса, переводчица и публицист Юнна Мориц, актриса Фирая Акберова. Умерли писатель Миргазиян Юнус, народный герой Италии Джузеппе Гарибальди, композитор Назиб Жиганов, хирург-офтальмолог Святослав Федоров. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Петр I приехал с флотилией

2 июня 1722 года в Казань прибыла флотилия Петра I (45 ластовых — грузовых — судов и до 200 островских лодок). Петр посетил Адмиралтейскую верфь, кожевенный и суконный заводы, присутствовал на литургии в Благовещенском соборе, осмотрел Богородицкий женский монастырь, побывал в гостях у губернатора Салтыкова, митрополита Тихона, вице-губернатора Кудрявцева. Все пять казанских ночей Петр I провел в своей каюте на галере. 8 июня император отбыл в Тетюши, посетил Болгар.

Фото: rg.ru (Золотой запас в казанском Госбанке, 1918 г.)

2 июня 1918 года золотой запас Советской Республики, хранившийся в Самарском отделении Госбанка, был погружен на пароход «Фельдмаршал Суворов» для эвакуации в Казань. На борту находилось свыше 57 миллионов рублей золотом, 30 миллионов — кредитными знаками. В Казани в это время оказалось сосредоточено более половины всего золотого запаса страны. Но сохранить это богатство в полном объеме большевики не смогли. В конце лета 1918 года белогвардейцы при поддержке чехов выбили красных из Казани и захватили 496,873 тонны золота на сумму 651 532 117 рублей 86 копеек.



2 июня 1925 года почта начала прием телеграмм на татарском языке, но кириллическим шрифтом. Активизацию деятельности Татарского областного комитета партии по отношению к переводу татарской письменности на латиницу можно объяснить многими причинами. В частности, сыграло свою роль и постановление ЦК ВКП(б) о создании Всесоюзного комитета по латинизации арабской письменности с участием в нем Татарской республики, которое было спущено сверху и обсуждалось на заседании бюро Татобкома. В результате было принято решение выделить представителя и ускорить постановку на бюро обкома вопроса о порядке мероприятий, «связанных с переходом к латинскому шрифту».

Фото 100tatarstan.100tatarstan.ru

2 июня 1974 года в Новокузнецке родился Гатаулла Сабиров, будущий шахматист Гата Камский, вице-чемпион мира по версии ФИДЕ 1996 года, чемпион мира по быстрым шахматам 2010-го, многократный чемпион США. В четыре года начал играть на фортепиано, шахматами занялся в семь. Жил в Казани и Ленинграде. В 1989-м, запросив политическое убежище, получил вид на жительство в Штатах. Обладатель Кубка Федерации шахмат Республики Татарстан 2015 года. Псевдоним взял в честь одного из первых татарских театральных деятелей, Гатауллы Камского, своего деда.

2 июня 2014 года в Москве скончался Миргазиян Юнус. Родился в Бавлинском районе в 1927-м, после школы работал в колхозе, служил в армии, учился в авиашколе. Окончив Харьковское военно-авиационное училище, служил в ВВС. Заочно окончил филфак МГУ. Работал в пароходстве на Черном море помощником капитана, после перешел в НИИ морского транспорта, работал в журнале «Наука и религия». Прозу начал писать в 1960-е годы, его самое известное произведение — «Занзибар зәңгәр болытлар арасында» («Занзибар за голубыми облаками»). Таким образом, Юнусов стал основателем маринистики в татарской литературе.



Фото realnoevremya.ru

2 июня 2022 года «Реальное время» рассказало, что в 2019—2021 гг. в Татарстане открыли дополнительно 14 тысяч новых дошкольных мест — для этого пришлось построить 60 детских садов. Однако по-прежнему доступность мест в этих учреждениях не стопроцентная. Как утверждают в Минобрнауки, причина в миграции населения из сел в города. «Маятниковой миграцией» — когда родители живут в пригородных поселках, а работать ездят в столицу Татарстана — там объясняют и недостаточное количество ясельных групп.



Открыли Байконур

2 июня 1864 года в Москве открылся первый в России зоологический сад. Одним из главных инициаторов его создания стал профессор Московского университета Анатолий Петрович Богданов. Он называл зоосад «живым музеем на открытом воздухе». Финансирование зоосада осуществлялось за счет выручки от входной платы, а также благодаря пожертвованиям императорской семьи.

Источник wikipedia.org

2 июня 1955 года был основан космодром Байконур. Находится он на территории Кызылординской области Республики Казахстан между городом Казалинском и поселком Жосалы, вблизи поселка Тюратам. Сейчас комплекс Байконур арендуется руководством России у руководства Казахстана (договор аренды заключен на период до 2050 года). Стоимость эксплуатации космодрома составляет около 9 млрд рублей в год (в том числе стоимость аренды комплекса Байконур — около 7,4 млрд рублей в год, расходы на поддержание объектов космодрома — около 1,5 млрд рублей в год), что составляет 4,2% от общей суммы бюджета «Роскосмоса» (по состоянию на 2012 год).

2 июня 1962 года случились самые печальные события забастовки рабочих Новочеркасского электровозостроительного завода и других горожан в ответ на повышение цен. В ночь на 2 июня в город вошли танки и солдаты, утром рабочие остановили поезд «Москва — Баку» и двинулись в центр города, часть протестующих ворвалась внутрь горкома-горисполкома. В результате столкновений в больницы с огнестрельными ранениями обратились 45 человек, на площади были убиты 22 человека, еще двое были убиты при невыясненных обстоятельствах.

Источник wikipedia.org

Королева пришла надолго

2 июня 1897 года еженедельник New York Journal, опровергая слухи о смерти писателя Марка Твена, процитировал его телеграмму из Лондона: «Сообщения о моей смерти сильно преувеличены». Марк Твен был большим шутником, поэтому в свободное от работы время писал в различные газеты опровержения сообщений о своей смерти. В конце концов он добился того, что все редакторы газет договорились к этому сообщению приписывать «К сожалению».

2 июня 1953 года в лондонском Вестминстерском аббатстве состоялась коронация британской королевы Елизаветы II. Избранница вступила на престол в возрасте 25 лет после смерти своего отца Георга VI 6 февраля 1952 года, вскоре после этого тайный и исполнительный советы провозгласили ее королевой. Коронация была проведена более чем через год — по традиции выдерживать соответствующий промежуток времени после смерти монарха, прежде чем проводить такие церемонии. Это также дало комитетам по планированию достаточно времени, чтобы подготовиться к коронации.

