Недостаток мест в детсадах Татарстана объяснили «маятниковой миграцией»

За три года в Татарстане было открыто дополнительно 14 тысяч новых мест в дошкольных учреждениях, но их все равно не хватает

Фото: Ринат Назметдинов (архив)

С 2019 по 2021 годы в Татарстане открыли дополнительно 14 тысяч новых дошкольных мест — для этого пришлось построить 60 детских садов. Однако по-прежнему доступность мест в этих учреждениях не стопроцентная. Как утверждают в минобрнауки, причина в миграции населения из сел в города. «Маятниковой миграцией» — когда родители живут в пригородных поселках, а работать ездят в столицу Татарстана — там объясняют и недостаток ясельных групп. О том, как будут в Татарстане решать проблему «раздраженных воспитателей», нехватки кадров, яслей, и почему детям до трех лет невозможно ходить в обычные группы, а платить за детсад приходится и тогда, когда ребенок в него летом не ходит — в репортаже «Реального времени».

За три года в Татарстане было открыто дополнительно 14 тысяч новых дошкольных мест



Сегодня система дошкольного образования Татарстана представляет собой махину из 2 тысяч организаций — частных, государственных и муниципальных. Всего эти детские сады посещают более 215 тысяч воспитанников, на которых трудятся около 50 тысяч работников. Как сообщил Рамис Музипов, замминистра образования Татарстана, в 2019-2021 годах в Татарстане было открыто 60 новых детских садов: из них половину построили еще в 2019 году, в 2020 году — 28 учреждений на 5 тысяч новых мест (из них половина — для ясельных групп), в 2021 году — 17 детских садов на 3 тысячи новых мест (из них в свою очередь 1 200 — для детей до 3-х лет).



— Еще три детских сада мы планируем открыть в 2022 году. Один уже строится в Казани в 59 квартале, другой — в Буинском районе, третий — в Нижнекамском, — пообещал чиновник. — Всего за три года было открыто дополнительно более 14 тысяч новых дошкольных мест.

Одновременно реализуются программы по «перепрофилированию» групп в уже существующих детских садах, то есть, по реконструкции зданий и изменениям в группах для создания ясельных групп, в которых у Татарстана особая нужда. Таким образом было создано около 2 тысяч новых мест для детей до трех лет. В одной только Казани, заверил Музипов, перепрофилировали 30 групп.

Как сообщил Рамис Музипов, замминистра образования Татарстана, в 2019-2021 годах в Татарстане было открыто 60 новых детских садов. Фото: obrnadzor.tatarstan.ru

— Если говорить о доступности, то Татарстан обеспечен местами в детских садах на 98%. Для сравнения, в 2020 году обеспеченность была 91%, в 2021 — уже 94%. Очень скоро мы придем и к ста процентам, — пообещал замминистра образования Татарстана. — В 38 районах республики доступность детских садов уже составляет 100%. Меньший процент доступности в основном в крупных городах республики и пригородах Казани, таких как Пестречинский и Лаишевский районы. Число детей тоже ежегодно растет, связано это как с внутренней миграцией (многие семьи переезжают из сел в города), так и внешней миграцией — по предварительным данным последней Всероссийской переписи населения, в РТ уже зарегистрировано 4 млн жителей.

«Уставший воспитатель — раздраженный воспитатель, нервный»

Как отметили чиновники на онлайн-встрече с населением, перепрофилирование — тренд российской политики: уменьшение возраста детей, которые идут в детские сады, необходимо для достижения возможностей у молодых мам получить образование и «выйти на интересную работу». Тем не менее, пока около 3 тысяч всех татарстанских детей (не только в возрасте до 3-х лет) не посещают детские сады Татарстана несмотря на то, что число мест сегодня «превышает число желающих». Это связано с тем, что хотя новый детский сад решает проблему 50-300 детей — есть право родителей на посещение их ребенка тех детских садов, которые они хотят.

Еще одна проблема — с новыми микрорайонами, в которых «невозможно тут же построить детский сад». Третья проблема — кадровая. Как отметила в своем вопросе одна из воспитательниц казанских детских садов, в ее учреждении на 12 групп работают 12 воспитателей «наизнос».

— Уставший воспитатель — раздраженный воспитатель, нервный. Такой человек не способен гарантировать безопасность детям, — заявила она.

Музипов заявил, что проблему понимают, и пытаются ее решить. Сегодня в Татарстане работают 6 педагогических колледжей, которые ежегодно выпускают до 4 тысяч работников дошкольных учреждений. Однако, не все они устраиваются по специальности из-за невысокой заработной платы. В Минобразования РТ заверили, что сейчас ведут работу по ее повышению, и по возвращению грантов: соответствующая дорожная карта по полному обеспечению детских садов Татарстана кадрами, вроде бы, имеется.

Недостаток ясельных групп в мэрии Казани объясняют «миграционным маятником» жителей пригородов

Как уже писало «Реальное время», в столице Татарстана две большие проблемы: это пригороды и недостаток ясельных групп. Это отчасти подтвердила сегодня и представитель Управления образования исполкома Казани Татьяна Багаева. По ее словам, в 2022 году готовятся пойти в детские сады до 10 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет — но исполком запланировал 14 тысяч мест, «чтобы родитель мог выбрать не один детский сад, а два, три, и рассмотреть наиболее удобный».

По ее словам, как и в республике, в Казани также существенная динамика по снижению очередности: если всего несколько лет назад в очереди стояли около 10 тысяч маленьких казанцев, то в этом году очередность не превышает шести тысяч, при этом остается до трех тысяч свободных мест.

— В этом году готовы были бы пойти в детские сады 11 тысяч детей в возрасте до трех лет, всего местами мы планируем обеспечить 18 тысяч маленьких казанцев. Из 11 тысяч — получат места около 8 тысяч детей [в возрасте от 1 до 3-х лет], многие направлены уже в свои детские сады. Комплектование продолжается, — заявила Татьяна Багаева, отметив, что число не получивших свои места в ясельных группах в Казани сократилось с 9 до 3 тысяч. — Просто Казань привлекательный город для проживания молодых семей, многие к нам приезжают с других регионов РФ. Нагрузку Казань несет еще и из-за семей, проживающих в пригородах, например, в Пестречинском или Лаишевском районах. При этом родители работают в Казани, и им удобнее устроить ребенка в детский сад — на территории Казани. Для них есть ограничения — так как необходимо иметь казанскую регистрацию, хотя бы временную — таковы требования законодательства. Но мы никогда не отказываем, можем предложить варианты.

В 2022 году готовятся пойти в детские сады до 10 тысяч детей в возрасте от трех до семи лет. Фото: realnoevremya.ru

В исполкоме Казани также объяснили, почему дата комплектования детских садов перенесена с лета на 1 апреля: как оказалось, в прошлые годы многие родители в летний сезон уезжали за город в отпуска, и часто не успевали вернуться и получить место для своего ребенка, из-за чего приходилось вставать во вторичную очередь. Изменилась и выдача данных самой системы «Электронный детский сад», которая в последние годы и направляет детей в учреждения минуя «ручное управление». Но если раньше родители могли отследить очередность на портале госуслуг в режиме реального времени — то сегодня порядок предоставления сведений в системе изменен.

— И реальную картинку система не может предоставить, заявка поступает в некий банк, где хранится до наступления желаемой даты зачисления, — объяснила Багаева.

Почему детям ясельного возраста нельзя посещать обычные группы, а платить за детсад придется и в летние отпуска

Она добавила, что невозможность ходить детям в возрасте до трех лет (в частности, годовичку) в обычные группы объясняется необходимостью соблюдать законодательные требования к мебели — она должна соответствовать не только возрасту, но и индивидуальным ростовым показателям .

Отвечая на вопросы татарстанцев, чиновники объяснили и почему родителям придется частично оплачивать место в детском саду — даже если ребенок в летний сезон его посещать не будет. По словам Музипова, сегодня плата за посещения детского сада, к примеру, в Казани делится на две части: абонентскую плату (в среднем — около 750 рублей) и плату за питание (около 2,5 тысяч в среднем). Абонентская плата, заявил он, платится всегда, вне зависимости от того, посещает ребенок детский сад или нет. А плата за питание начисляться не должна.