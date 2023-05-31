Гид по Право-Булачной: трамваи, кондитеры и стиральные порошки

Прогулка вдоль Булака, часть шестая

Фото: pastvu.com. Фото с Лебедевского моста (Мусы Джалиля — Тази Гиззата), 1926 год

Особенность этого отрезка Право-Булачной — в обилии складов. И это вполне объяснимо, учитывая, сколько торговцев, купцов жило на берегу Булака. Даже на месте общежития работников жирового комбината, судя по фотографиям, находилось складское помещение. Эта часть улицы достаточно хорошо сохранилась, несмотря на уверенное наступление новой эпохи с новостройками.

Трамвай

Еще одной примечательной чертой старого Булака были трамвайные линии. В 1930-м появится пятый маршрут, который начинался на углу нынешних Петербургской и Назарбаева (о чем теперь напоминает стоящий там трамвай). После кольца он поворачивал в сторону Булака, следова до Нариманова, а потом через вокзал — в Адмиралтейскую слободу.

В 1933-м «пятерка» стала ходить прямо по Булаку, поворачивая на Ложкинский мост, тогда еще деревянный — и далее по старому маршруту.

Словоохотливые комментаторы в прошлой статье писали, что там, где трамвай поворачивал, на Право-Булачной, 25, стояли некие «номера», вероятно, вольных почт, то есть негосударственной организации, с которой главноначальствующий над почтовым департаментом заключал на перевозку корреспонденции.

Из архива Головнина. Фото pastvu.com

Дом О.Е. Киевского (Право-Булачная, 33)

Лилия Муртазина в словаре «Казанские архитекторы конца XVIII — начала XX века» указывает, что дом в 1879 году строил архитектор Петр Романов. Сейчас на этом месте «Татсоцбанк». К нему примыкает дом Арианова-Тельпугова, вероятно, первой трети XIX века, в частности, в конце столетия здесь жил отставной капитан артиллерии Тельпугов.

Право-Булачная, 33 — слева. Фото pastvu.com

Общежитие жиркомбината имени Мулланура Вахитова (Право-Булачная, 37/1)

Дом 1951—1952 годов постройки по проекту Рашида Муртазина. Родился он в Троицке, там же учился на строителя, потом поступил в Ленинградский институт инженеров коммунального строительства, откуда перевелся в Казанский институт инженеров коммунального строительства. Чуть позже спроектировал учебный корпус КАИ на площади Свободы.

Жировой комбинат появился в 1918-м после национализации завода Крестовниковых, его передали Центрожиру (Главному комитету жировой промышленности Высшего совета народного хозяйства РСФСР), а потом — Татсовнархозу. Имя Вахитова он получил в 1922-м. Здесь производили туалетное мыло, стиральные порошки, стеарин, олеиновую кислоту, свечи, глицерин, саломас. В годы появления общежития на комбинате масштабно расширяли производство, как раз в 50-е он начал выпускать порошок «Новость».

Склад. 1940-1950-е. Фото pastvu.com

На этом месте, как писал Лев Жаржевский, до революции стоял склад владельцев «Торгового дома М.Корольковой и А.Барабановой с сыновьями», которые занимались кондитерскими изделиями. В феврале этого года «Реальное время» рассказало о планах застройки на берегу Волги в селе Набережные Моркваши Верхнеуслонского района. Здесь стоит водно-паровая мельница этого торгового дома, возведенная в 1892 году. Во время Великой Отечественной войны в нее эвакуировалась кондитерская фабрика имени Бабаева.

Общежитие. Фото google.ru/maps

Хозяйственный корпус (Право-Булачная, 39)

Со стороны Булака — глухая стена. Разглядеть эти постройки можно, зайдя во двор ТЮЗа через внушительную арку 1830-х годов на Островского. Здесь игрался спектакль «Бывшие люди» по Горькому, рассмотреть тосканские колоннады можно в конце фильма «Рудик». Кстати, к складу относится и здание бара, которое несколько лет назад запомнилось тем, что владельцы и город выясняли, какого оно цвета — черного или антрацитового.

Фото pastvu.com

Дом Розентрейтера (Право-Булачная, 41)

Это здание чистопольского купца гильдии Карла Федоровича Розентрейтера. На Каме у него тоже есть дом 1863—1864 года по проекту Петра Тихомирова (сначала там был ресторан потом купец Петр Шашин передал его ремесленной школе, далее было городское двухклассное техническое училище). Казанское здание в 1872 году построил Владимир Бечко-Друзин. Так что можно уверенно говорить, что Карлу Федоровичу, как и его соседу Киселеву, здесь принадлежали склады.

Фото google.ru/maps