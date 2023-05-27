Нефтепереработка и химия — звенья одной цепи

В канун профессионального праздника — Дня химика, «Реальное время» побывало на «ТАИФ-НК»: компании, обеспечивающей химические производства сырьем

Фото: Роман Хасаев

Топливно-энергетический комплекс, к которому имеют непосредственное отношение нефтепереработка и нефтехимия, одна из основ экономики государства. При этом отрасли связаны теснейшим образом: без мощной нефтеперерабатывающей отрасли, являющейся источником сырья, химический комплекс страны просто не смог бы существовать.

Ключевые приоритеты экономической безопасности страны

В начале декабря 2020 года — задолго до резкого изменения геополитической обстановки в мире и начала массированной санкционной экономической атаки объединенного Запада против России, на совещании по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, состоявшемся в Тобольске, Владимир Путин подчеркнул необходимость наращивания усилий по импортозамещению, в том числе продукции нефтепереработки и нефтехимии. «У российской нефтехимии огромный потенциал роста. Наши производители способны не только обеспечить внутренние потребности в качественной продукции, но и занять более весомые позиции на глобальном рынке. Для этого у нас есть все возможности: квалифицированные кадры, передовые технологии, мощная сырьевая база», — отметил он тогда.

Еще в декабре 2020 года, на совещании в Тобольске, Владимир Путин говорил о необходимости более интенсивного развития российского ТЭК. Фото: kremlin.ru

Вице-премьер правительства РФ Александр Новак в развитие заданного главой государства вектора уточнил: «Ключевым приоритетом является комплексная переработка углеводородного сырья по технологической цепочке от базового сырья до выпуска продукции с высокой добавленной стоимостью — это продукция органической химии, полимеры, каучуки и их переработка в изделия».

Александр Новак подчеркнул необходимость развития полной цепочки комплексной переработки углеводородов. Фото: kremlin.ru

Задачи, поставленные более двух лет назад, не теряют своей актуальности и сегодня. А компаниям ТЭК есть чем гордиться. За это время нефтепереработка страны существенно нарастила мощности — не только по объемам переработки нефти и природного газа, но и по глубине этой переработки, а главное — такому показателю, как доля извлечения высококачественных светлых нефтепродуктов.

Одним из безусловных лидеров в стране в этом плане является АО «ТАИФ-НК» — нефтеперерабатывающая компания, входящая в Группу ТАИФ, и ключевой поставщик сырья для мощностей нефтехимического гиганта — ПАО «Нижнекамскнефтехим».

Отличный от других

ТАИФ-НК — уникальное нефтеперерабатывающее производство. Причем уникальным оно является сразу по нескольким параметрам.

АО «ТАИФ-НК» — уникальное по многим параметрам производство. Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Первая уникальность заключается в том, что это один из немногих нефтеперерабатывающих комплексов, который одновременно производит моторное топливо: бензины класса Euro-5 и дизельное топливо, битумы для дорожного строительства, а также сырье для нефтехимических производств. Как правило, НПЗ сосредотачиваются либо на автотопливе, либо на сырье для химии.

ЭЛОУ-АВТ-7 — установка, с которой началось становление нефтеперерабатывающей отрасли в Татарстане. Фото: phimproject.ru

Вторая уникальность заключается в том, что комплекс, сегодня в год мощность по сырью, превышающую 8 млн тонн, вырос, опираясь на единственную установку первичной атмосферной перегонки нефти — ЭЛОУ-АВТ-7. Тогда — почти 25 лет назад, глубина переработки составляла всего… 35%.

В 2021 году введен в эксплуатацию КГПТО, работающий по уникальной в мировых масштабах технологии. Фото: Роман Хасаев

Третья уникальность в введенном в 2021 году опытно-промышленную эксплуатацию Комплексе глубокой переработки тяжелых нефтяных остатков — первом и единственном на настоящее время в мире производстве с использованием технологии комбинированного термогидрокрекинга. К слову, технологию, после состоявшейся в ноябре 2022 года в Казани международной конференции «Глубокая переработка тяжелых нефтей и нефтяных остатков», профильное научное сообщество называет не иначе как ТАИФ Combi Cracking.

И это — только часть особенностей нефтеперерабатывающего комплекса.

Нефтеперерабатывающий завод — все начиналось отсюда

Нужно ли говорить, что сегодня ту установку, к слову, продолжающую честно трудиться, и являющуюся «сердцем» одного из производств комплекса — Нефтеперерабатывающего завода, не узнали бы и ее создатели. Несколько циклов модернизаций превратили построенную еще в 1979 году ЭЛОУ-АВТ в современный мощный узел, окруженный множеством вспомогательных производств. И именно здесь начинается превращение сырой тяжелой, высокосернистой нефти в продукцию нефтепереработки — целевые фракции, которые являются сырьем для установок базового комплекса АО «ТАИФ-НК» и производства этилена на АО «Нижнекамскнефтехим».

Павел Гаврилов работает на НПЗ АО «ТАИФ-НК» уже более 24 лет. Фото: Динар Фатыхов

Уже 24 года, застав практически все этапы превращения установки в целый завод, работает на НПЗ Павел Гаврилов. Сегодня он возглавляет цех 01 — тот самый, где работает ЭЛОУ-АВТ.

— Куда не посмотри, всюду используется продукция нефтепереработки и то, что получается в результате глубокой переработки продукции НПЗ. Во всех отраслях. Те продукты, что получаем мы, являются сырьем для нефтехимического комплекса Нижнекамскнефтехима. Мы получаем бензин, который сразу направляется на этиленовое производство, а уже оттуда — и на дальнейшие переделы. Нет никаких сомнений: нефтепереработка и нефтехимия — неразрывные звенья одной, очень важной для страны производственной цепи, — уверен начальник цеха.

Павел Гаврилов: «Нефтепереработка и ТАИФ-НК — не стоят на месте. Развитие продолжается». Фото: Динар Фатыхов

На просьбу поздравить коллег с профессиональным праздником, Павел Гаврилов откликнулся с удовольствием:

— Всем нефтепереработчика и химикам — людям, посвятившим свою жизнь этой важной работе, хочется пожелать здоровья, целеустремленности и ответственности. Молодому поколению — понимания, что за нефтепереработкой и нефтехимией — будущее. Государство уделяет нашей отрасли большое внимание, особенно вопросам глубокой переработки. Сейчас именно на нашем производстве достигнута рекордная глубина в 95%. Мы не стоим на месте, наша отрасль постоянно в развитии. Уверен, что молодому поколению это должно быть интересно. Нефтепереработка — основа-основ.

Айдар Вильданов — оператор технологических установок цеха 01 НПЗ АО «ТАИФ-НК», на предприятии работает уже более 7 лет. И, по его словам, эта работа — по душе, и скучной не бывает.

— В этих печах происходит нагрев сырой нефти, и при определенной температуре и давлении, происходит выход продуктов. Для этого нужно поддерживать стабильность температуры. Поэтому мы не только здесь — в операторной следим за процессами, но и делаем обходы установки.

Айдар Вильданов: «Любимой компании — процветания и достижения новых высот». Фото: Динар Фатыхов

В один из таких обходов, взял с собой и журналистов. В перерывах между осмотрами оборудования, зашел разговор и о Дне химика.

— Безусловно — это и наш праздник. Мы в этой же сфере работаем и являемся источником сырья для нефтехимии. А своим коллегам в этот праздничный день хочу от всей души пожелать одного: любить нашу общую, и такую необходимую нашей Родине работу. Компании «ТАИФ-НК» — только процветания, новых видов продукции, новых рынков, и достижения новых высот по глубине переработки и выходу продуктов.

Если установка — сердце производства, то насосное оборудование — то, что заставляет работать сосуды этого мощного организма. За тем, чтобы не было сбоев, внимательно, вместе с коллегами, уже 18 лет наблюдает машинист технологических насосов 5 разряда Олег Лесовой.

— Производство такого плана — перегонка нефти с разделением на фракции, подразумевает собой работу в коллективе. Невозможно перегнать нефть, не используя насосы. То есть насос служит для перегонки нефтепродуктов из точки «А» в точку «Б» через определенные аппараты. Мы — неотъемлемая часть производства, — с нескрываемой гордостью за коллег и свою любимую работу отмечает он.

Олег Лесовой: «Мы — неотъемлемая часть производства ТАИФ-НК». Фото: Динар Фатыхов

— Моим коллегам в День химика, я хотел бы пожелать стабильности. События последних лет показали: кто и чего стоит. Мы не только с честью выдержали испытания, и не просто остались на плаву, но и продолжаем наше развитие. Именно сейчас в полной мере стала ясна ценность человеческого труда: на бензине и дизельном топливе ездят все, наша продукция востребована в нефтехимии. Нефтепереработка и нефтехимия — это основа экономической мощи страны, — уверен специалист.

Вероника Шугурова: «Коллегам желаю любви к своей работе». Фото: Динар Фатыхов

Лаборант химического анализа Вероника Шугурова в лаборатории НПЗ трудится уже 5 лет. Со специальностью познакомилась в колледже им. Лемаева, влюбилась в профессию, и, когда появилась возможность реализовать свои навыки на практике, устроилась на нефтеперерабатывающий завод.

— От моей работы зависит качество проведения анализов. Я работаю препаратором. Препаратор — это человек, который подготавливает реактивы для проведения анализов. Дальше девочки уже на базе этих реактивов будут проводить анализы. Насколько качественным окажется анализ продукции — зависит, в том числе, и от моей работы, — отмечает девушка.

Не отказалась Вероника и от возможности сказать несколько теплых слов по случаю Дня химика:

— Нефтеперерабатывающая отрасль конечно очень важна. Куда не глянь — все родом из нефтепереработки — все те блага, что есть сегодня у каждого из нас. Своим коллегам в связи с профессиональным праздником я бы хотела пожелать здоровья, благополучия, и конечно любви. В том числе — любви к своей работе.

«Не прекращать движение — это про нас»

В этом на 100% уверен старший оператор цеха 04 завода Бензинов АО «ТАИФ-НК» Ильдар Аглямов. Ведь автомобильное топливо — это то, что дарит транспортным средствам возможность движения. Любым — и личным автомобилям, и общественному транспорту, и тяжелым грузовикам, специальной строительной и военной технике, самолетам, вертолетам, автопоездам, доставляющим продукцию нефтехимии конечным потребителям… Без топлива в современном мире — никуда. А производят его здесь — на «ТАИФ-НК».

Ильдар Аглямов: «Вместе мы выполняем одно общее и, безусловно важное дело». Фото: Динар Фатыхов

— На ТАИФ-НК я работаю с марта 2006 года. 17 лет уже получается. Сейчас занимаю должность старшего оператора. Основная наша задача — ведение технологического процесса: режима безопасной и эффективной работы с выпуском готовой продукции по стадиям производства. У нас очень дружный коллектив — в смене и операторы, и машинисты, и у каждого своя зона ответственности, а вместе, получается, выполняем одно общее и, безусловно важное дело, — в беседе с журналистом «Реального времени» поделился Ильдар Аглямов.

И от себя лично, и от своих коллег, в День химика, старший оператор пожелал одного:

— Хорошей работы. А нашей любимой компании — только развиваться и двигаться вперед!

12 лет назад на ТАИФ-НК с нижнекамского шинного завода перешел Ильнар Ахметов. На заводе Бензинов карьеру в нефтепереработке начал сливщиком. В первый же год прошел переподготовку и сегодня работает машинистом технологических насосов.

Ильнар Ахметов: «День химика — наш общий праздник». Фото: Динар Фатыхов

— У каждого своя профессия, свои задачи. Мы производим слив с эстакады газового конденсата через насос под давлением — заполняем резервуар. Дальше потом перекачиваем газовый конденсат на установку — в 4-й цех. Важно, чтобы все это хозяйство работало четко, как часы, — уверен специалист.

А еще он уверен, что каждый на своем рабочем месте, в конечном итоге вносит вклад в общую большую задачу — успех предприятия, отрасли, страны. Потому и профессиональные праздники — тоже общие:

— День химика, конечно — наш общий большой праздник. В таком городе живем (улыбается) — это наш праздник — нас всех.

Людмила Павлова: «Нашей компании — процветания и побед на конкурсах качества». Фото: Динар Фатыхов

С этим согласна и лаборант химического анализа 5 разряда завода Бензинов Людмила Павлова. В лаборатории завода она работает с момента ее основания — 2005 года:

— Конечно это и наш профессиональный праздник. Нашей компании хочу пожелать процветания, побед на конкурсах качества продукции, освоения новых рынков и новых продуктов. А коллективу — стабильности и роста благосостояния.

Комбинированный термогидрокрекинг

2022-й год ТАИФ-НК закрыл на отметке 87,3% по отбору светлых нефтепродуктов из каждой тонны нефтяного сырья. В компании особенно акцентируют внимание на том, что речь идет не о глубине переработки нефти, а о том, сколько из нее извлекается высококачественных светлых нефтяных продуктов. И это — не предел. В декабре средний показатель составлял уже 94,5%. Цель — перешагнуть отметку в 98%. Сомнений в том, что эта высота — достижима, ни в АО «ТАИФ», ни в АО «ТАИФ-НК» ни у кого — нет.

А возможным это стало после ввода в эксплуатацию уникального в мировых масштабах производства — КГПТО.

Дмитрий Клешнин: «Работа машинистом — настоящая мужская профессия». Фото: Динар Фатыхов

И именно здесь с 2015 года машинистом технологических насосов работает Дмитрий Клешнин. Перешел на предприятие с другого производства. Как признается сам специалист — стало интересно: что это за новые технологии, новое производство, новые возможности. И сегодня он с уверенностью утверждает: решение было верным.

— Это мужская профессия. Вторая причина: возможность работать на современном предприятии, на современном уникальном оборудовании (это я про КГПТО сейчас). Но и другие производства ТАИФ-НК активно обновляются. Ну и третье — стабильный заработок и возможность профессионального роста.

В профессиональный праздник, своим коллегам и всем, кто имеет отношение к нефтепереработке и химическим производствам, Дмитрий желает самого главного:

— Добрых трудовых будней, процветания и мирного неба над головой.

В 2016-м году, и тоже с химического производства, перешел на КГПТО Максим Мудренов. Тогда, уже опытный оператор технологических установок, имел 5-й профессиональный разряд. Сегодня — 7-й.

Максим Мудренов: «Работа на ТАИФ-НК — это престиж». Фото: Динар Фатыхов

— Работа на таком предприятии, как ТАИФ-НК — это престиж, это стабильность, это уверенность в завтрашнем дне. Предприятие с большим вниманием относится к сотрудникам и к их готовности к профессиональному развитию, — уверен он.

Как и все его коллеги, Максим Мудренов не сомневается:

— Нефтехимия и нефтепереработка — это звенья одной цепи. Только работая в тесной связке, можно добиться еще больших успехов, решения еще более масштабных задач. А своим коллегам я желаю безаварийной, продуктивной работы, карьерного роста и, разумеется — профессиональных успехов.

Татьяна Кандакова: «В химию влюбилась с детства». Фото: Динар Фатыхов. Реклама АО «ТАИФ-НК»

— Я с детства понимала, что я буду заниматься химией. Увлеклась ей еще со школы. Потом окончила Казанский химико-технологический институт, далее — Нижнекамский химико-технологический институт. После завершения бакалавриата, я подала резюме в ТАИФ-НК и после того, как прошла собеседование, меня приняли. Это было 3 года назад, — поделилась с журналистом «Реального времени» своей историей лаборант химического анализа 5 разряда лаборатории КГПТО Татьяна Кандакова.

От любимой работы на интервью девушка отвлеклась с неохотой. Но когда зашла речь о профессиональном празднике, поздравить коллег согласилась легко:

— Коллегам хочу пожелать карьерного роста, а предприятию — процветания и роста конверсии продукта.

Нам еще есть куда развиваться

— Уважаемые работники нефтеперерабатывающей и химической промышленности! От всего коллектива АО «ТАИФ-НК» и от себя лично разрешите поздравить Вас с нашим общим профессиональным праздником!

Максим Новиков: «Нам покоряются величины, ранее казавшиеся недостижимыми». Фото: Альберт Муклоков

Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленности — одна из основ экономического успеха нашей Родины — Российской Федерации. Именно эти отрасли, требующие глубоких знаний и высокого профессионализма, формируют основу для эффективного решения множества стоящих перед государством задач: по импортозамещению, по дальнейшему успешному развитию не только ТЭК, но и десятков смежных отраслей — от сельского хозяйства, до покорения космоса, по обеспечению экономической безопасности. И безусловно, за всеми успехами и достижениями отрасли стоите Вы — профессионалы, избравшие делом своей жизни нефтепереработку и нефтехимию, достойные продолжатели дела тех, кто стоял у истоков зарождения нефтехимии и нефтепереработки в Республике Татарстан.

Наша отрасль стремительно развивается. Нам покоряются величины, ранее казавшиеся недостижимыми. Оглядываясь на то, чего мы все вместе уже смогли добиться, крепнет уверенность: нам есть еще куда расти, во имя процветания и мощи Отечества.

В этот праздничный день, искренне, от всего сердца, желаю доброго здоровья и оптимизма. Вашим семьям — взаимопонимания, взаимоуважения, счастья и благополучия. Вашим трудовым коллективам — профессиональных успехов и стабильного развития! — поздравил с Днем химика работников отрасли генеральный директор АО «ТАИФ-НК» Максим Новиков.