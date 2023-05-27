«Рассматривают новую реальность»: татарстанцы устремились в путешествия по России, не забыв про Турцию

«Люди специфически относятся к внутренним курортам. О том, что у нас есть много красивых комфортных мест, многие люди не знают»

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Пандемия и специальная военная операция повлияли на большое количество сфер бизнеса. Туризм — и внешний, и внутренний — не стал исключением. Закрытие границ для россиян многими странами и повышение цен на билеты внесли свои коррективы в туристический спрос. По словам экспертов, опрошенных «Реальным временем», среди татарстанцев приобретают все большую популярность внутренние направления. Вместе с этим не теряет своей востребованности излюбленная многими Турция. Подробнее о наступающем туристическом сезоне, его особенностях и предпочтительных направлениях для путешествий — в материале «Реального времени».

«Рассматривают новую реальность»

Татарстанцы в грядущий летний туристический сезон выбирают не столь популярные раньше маршруты для отдых — Азербайджан, Минеральные Воды и Алтай. При этом, по словам владельца компании Companion SP Сергея Пасечника, растет спрос и на Турцию, что, в частности, связано с появлением прямых авиарейсов из Казани в Анталию.

— Татарстанцы, как и все россияне, рассматривают новые маршруты, новую реальность. В основном рассматривают внутренние маршруты, места, где есть нормальная логистика, где есть понятное хорошее размещение. Кто-то ищет групповые варианты, кто-то — экскурсионные варианты. Не только российские направления, но и ближайшие страны, — объяснил он.

Популярность Турции отметила и директор ООО «Трэвэл-Эндвок» Юлия Таланова. По ее словам, эта страна — один из лидеров по количеству бронирований среди татарстанцев. Вместе с тем растет и спрос на внутренние направления — Краснодарский край и Крым.



Юлия Таланова сообщила, что татарстанцы-путешественники в выборе места отдыха поделились практически поровну: одна половина бронирует заграничные направления, другая — внутренние.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

— Туры выходного дня немного сейчас убавились. После пандемии у нас туризм еще полностью не восстановился. Люди думают в основном об отдыхе от 7 до 14 дней. Народ на тур выходного дня может рассматривать только ближайшие направления — Москву, Санкт-Петербург. На море минимум на 7 дней ездят, — добавила эксперт.

Снижение среди татарстанцев спроса на путешествия в Турцию отметил глава Ассоциации туристических агентств Татарстана Рамиль Мифтахов. В беседе с корреспондентом «Реального времени» он сообщил, что на сегодняшний день жители республики отдают предпочтение российским курортам. Спрос на Турцию сократился.

— Я бы сказал, что этим летом самые популярные направления татарстанцев, и не только, а граждан России в целом — это, конечно, российские курорты и черноморские курорты. Учитывая тот самый политический момент, который дает Турция по бюджету, объем отдыхающих сократился и сократится по количеству бронирования, наверное, минимум на 50%, — пояснил Рамиль Мифтахов. — Люди заняли выжидательную позицию, особенно по Турции. А так, кто хочет поехать на море, учитывая, что спрос высокий, забронировали именно черноморские курорты.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Принимают решение буквально за две недели»

Эксперты, опрошенные «Реальным временем», кое в чем сошлись: относительно прошлого года вырос спрос на внутренние направления и страны СНГ.:

— Сейчас ездят в Азербайджан, Армению, Грузию, Минеральные Воды, Дагестан, Алтай, Владивосток, Мурманск. Вот такое разнообразие запросов появилось, — сообщил Сергей Пасечник.

По словам Рамиля Мифтахова, тенденция связана с повышением стоимости отдыха за рубежом. Больше всего подорожали перевозки — с 20 тысячи до 50 тысяч по турецкому направлению.

— На сегодняшний момент стоимость российского отдыха дешевле по сравнению с Турцией, Египтом. Поэтому и бронируют все. Можно доехать поездом по более-менее адекватной цене. <...> Поэтому конкурировать в этом сегменте Турции и России сложно, — считает собеседник издания. — Мы понимаем, что российское качество выступает турецкому, но, как говорится, люди голосуют кошельком, поэтому выбор остается за ними.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Среди российских курортов популярность набирают Минеральные Воды, заявила Юлия Таланова. При этом спрос на это направление не падает в течение года:



— Сейчас еще пользоваться спросом начали Минеральные Воды. Они круглый год пользуются, потому что там большую часть года хорошая погода. Вот это тоже стало пользоваться спросом, потому что там все комфортно. Спрос потихоньку развивается. Люди же специфически относятся к внутренним курортам: «Ну вот я в Турцию съездила, там классно, теперь буду ездить туда». О том, что у нас есть много красивых комфортных мест, многие люди не знают.

Эксперт обратила внимание на еще одну интересную тенденцию. По ее словам, татарстанцы стали бронировать билеты за пару недель до поездки:

— Народ сейчас иногда принимает решение буквально за две недели до поездки. Это не раннее бронирование. По Турции только раннее бронирование идет, потому что полюбившие конкретные отели люди, как правило, бронируют заранее и экономят тем самым от 30 до 50%. В любом случае, эта ситуация усугубляется. В прошлом году люди заранее все-таки бронировали, — сообщила она.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

«Грузия — это история»

10 мая президент России Владимир Путин принял решение о введении безвизового режима для граждан Грузии и снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. «Реальное время» опросило экспертов и о влиянии такого нововведения на туристический спрос.



В этом вопросе они сошлись во мнении, что судить о росте популярности грузинского направления пока рано. Во-первых, сезон еще не наступил. Во-вторых, авиаперевозка не осуществляется в полном объеме.



— Пока только сделали заявление, что вводится безвизовый режим для граждан Грузии. Что там будет дальше, пойдет ли поток — неизвестно. Это только пробный сезон. Татарстанцы пока еще не обращались, пока нет прямых рейсов. Пока люди могут брать комбинированные туры — Армения плюс Грузия, — подчеркнул Сергей Пасечник.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Юлия Таланова также подчеркнула, что делать выводы пока не стоит. При этом Грузию любят за свои особенности:

— Грузия — это история, это вкусная еда, но море будет во второй половине июня. Только тогда можно будет сделать выводы. У нее есть понятие сезонности.

По словам Рамиля Мифтахова, билет в обе стороны стоит на данный момент минимум 40 тысяч. При этом лететь до Грузии на 2 часа меньше, чем до Турции.



— Если говорить подробно о Грузии, то здесь вообще непонятно как будет формироваться спрос. Перевозка туда и обратно составила минимум 40 тысяч рублей. Хотя лететь до Турции 4 с половиной, а до Грузии 2 с половиной часа. Спрос рождает предложение, поэтому авиакомпании на сегодняшний момент поднимают цены из-за высокого спроса, но объем перевозки пока ничтожно мал, — отметил глава Ассоциации туристических агентств.

Он считает, что в перспективе ситуация может улучшиться. Однако массового туристического потока ожидать не стоит.

— Как только начнется полетная программа из российских регионов, то здесь, конечно, можно говорить будет о более низкой цене на перевозку. А там на месте цены тоже выросли не сильно, но выросли, — поделился Рамиль Мифтахов. — И на питание, и на проживание. Мы понимаем, по какой причине, поэтому пока по Грузии я бы не сказал, что она какая-то суперальтернатива. Это альтернатива, может быть, каким-то европейским курортам. Здесь, учитывая факторы по стоимости билетов, плюс внутренняя перевозка и трансфер, в совокупности даст удорожание турпродукта. Поэтому я бы не сказал, что это массовый исход в сторону Грузии.

Фото: realnoevremya.ru/Максим Платонов

Согласно указу президента России Владимира Путина, с 15 мая граждане Грузии смогут въехать на российскую территорию и выехать из нее без оформления виз на основании действительных документов, удостоверяющих личность. Грузия выдаст разрешение на прямые рейсы российским авиакомпаниям, которые не попали под санкции — их получили две организации. Подробнее об «эпохальном решении» по безвизовому режиму — в материале «Реального времени».

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