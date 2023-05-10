«Это эпохальное решение. Лед тронулся в наших отношениях»

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«При посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность»

Президент России Владимир Путин сегодня принял «эпохальное решение» — отменил визы для граждан Грузии с 15 мая 2023 года и заодно снял запрет для российских авиакомпаний на полеты в эту страну. Напомним, безвизовый режим между странами был отменен после конфликта 2008 года. Затем Грузия в 2012 году в одностороннем порядке ввела безвизовый режим для россиян.

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Одновременно Российский МИД отменил рекомендацию россиянам от 21 июня 2019 года воздерживаться от поездок в Грузию.

— Вместе с тем при посещении этой страны следует учитывать аспекты безопасности, проявляя осмотрительность, — отметила официальный представитель министерства Мария Захарова. — Принятые президентом Российской Федерации решения о возобновлении авиасообщения и введении безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Грузии в Россию идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений.

Как сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минтранс РФ, российские авиакомпании уже ведут подготовку к возобновлению полетов в Грузию. Согласно планам, каждую неделю будут осуществляться семь прямых рейсов из Москвы в Тбилиси и обратно на отечественных самолетах. В Ассоциации туроператоров России сообщили, что их могут запустить до конца мая. Туроператоры же готовы открыть продажи путевок в Грузию через две-три недели после открытия авиасообщения.



Реакция Грузии и ответные меры

Однако в самой Грузии эти решения вызвали неоднозначную реакцию. Президент страны Саломе Зурабишвили назвала это провокацией.

— Очередная российская провокация! Восстановление прямого авиасообщения с Грузией и отмена визового режима недопустимы, пока Россия продолжает агрессию против Украины и оккупирует нашу территорию! — написала она в Twitter.

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В ответ грузинский лидер предложила Совету безопасности рассмотреть вопрос введения трехмесячных виз для россиян.

Тем временем в оппозиции считают, что Грузия должна отказаться от возобновления прямого авиасообщения.

— Мы ждем первого заявления от руководства о том, если, конечно, они не решили провалить шанс получения статуса кандидата в члены ЕС, что власти не допустят восстановления прямых рейсов с Россией до тех пор, пока Россия находится под санкциями, — заявила оппозиционный депутат из партии «Лело» Саломе Самадашвили.

При этом замминистра экономики и устойчивого развития Грузии Мариам Квривишвили заявила, что все российские авиакомпании, не попавшие под санкции, смогут осуществлять прямые рейсы, однако обращений от них пока не было.

— Для нашей страны главным приоритетом является наше население и все, что служит усилению их экономики. Важно отметить, что до миллиона граждан Грузии проживают в России и это решение будет содействовать их путешествиям в Грузию, их связи с родиной и, конечно же, сделает более легкой их связь с членами семьи, — указала Квривишвили.

«Были услышаны голоса российских грузин»

Решение отменить визовый режим прокомментировала «Реальному времени» председатель национально-культурной автономии грузин Казани Майя Хухунашвили:

— Я до сих пор под впечатлением. Считаю, что это эпохальное решение, потому что была огромная проблема приезжать сюда, в Россию. Даже элементарно к друзьям. Кто-то когда-то учился здесь и не мог попасть на юбилей группы и института. Абсолютно ничтожное количество грузин приезжало в Россию. Там выросло поколение, которое не знает ни русского языка, не знает Россию. Сейчас много туристов едет в Грузию, есть общение с русскими и российским народом в целом. Но если бы грузины ездили сюда, приезжали, уезжали, эти связи были бы еще прочнее. Сейчас они могут без виз попасть в Европу, и хорошо, что появилась такая возможность и в России. Сейчас я даже не могу представить, что гражданин Грузии может купить билет и просто приехать в Россию. Пока мне очень трудно в это поверить.

По словам Хухунашвили, в решении отмены виз есть и роль Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России, которая три года подряд проводит форумы. В этом году община собирается 12—14 мая в Грузии.



— Уже два года тому назад приняли резолюцию, где мы обратились и к правительству Российской Федерации, и к руководству Грузии, чтобы они приняли наше предложение об отмене виз и восстановлении авиасообщения, которое было отменено в 2019 году. Руководитель автономии Давид Цецхладзе не раз выступал по телевидению Грузии с этими предложениями. Я считаю, что в принятии сегодняшних решений есть и наша заслуга, были услышаны голоса российских грузин, — отмечает председатель национально-культурной автономии грузин Казани Майя Хухунашвили. — Лед тронулся в наших отношениях. Для нас ценна и наша историческая родина Грузия, и Россия, где мы живем и вырастили детей. Эти страны для нас очень любимы и значимы. Мы считаем, что с отменой виз начнется какое-то движение вперед, общение. С народной дипломатии все начинается, а потом уже и политики начнутся общаться.

Хухунашвили отметила, что грузинская автономия встретила решение российских властей с воодушевлением.

— Я считаю, что межгосударственные отношения налаживаются, потому что визы существовали в течение многих лет. Мы должны обратить внимание на сегодняшний указ президента [России Владимира Путина]. Он вчера обращался к грузинскому народу в День Великой Победы, она едина для всех народов. Объединяющего у нас в прошлом очень много, и в настоящем так тоже должно быть, — заключила Хухунашвили.

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Дарья Пинегина