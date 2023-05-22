Выход «Рубина» в Премьер-Лигу / «Реальное время Live»
В минувшую субботу казанский «Рубин» обыграл «Балтику» в матче 32-го тура Первой лиги со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Марат Апшацев на 45-й минуте. «Рубин» благодаря победе обеспечил себе возвращение в РПЛ спустя сезон после вылета. Команда набрала 65 очков и занимает первое место в Первой лиге. «Балтика» также по итогам сезона вышла в РПЛ: команда находится на второй строчке с 64 очками. Напомним, что «Рубин» в прошлом сезоне вылетел из Премьер-Лиги, заняв 15-е место под руководством тренера Леонида Слуцкого, который покинул казанцев по ходу нынешнего сезона. Сейчас команду возглавляет Рашид Рахимов. Подробнее о делах в РПЛ — в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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