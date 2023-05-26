Пошли по ресторанам: татарстанцы стали больше тратить на еду и общепит

Однако непродовольственный сектор до сих пор не оправился от западных санкций

Фото: Коллаж Никиты Коновальцева

В первые месяцы 2023 года потребительский рынок Татарстана продемонстрировал оживление. Оборот розничной торговли пищевыми продуктами вырос на 7,3%, до 114,1 млрд рублей, оборот общепита — на 19%, до 15,6 млрд рублей. Возросло и количество кафе и ресторанов, а также объектов сферы услуг. Впрочем о полном восстановлении потребительского рынка говорить пока рано. Торговля непродовольственными товарами упала на 6,2%, а количество предприятий торговли сократилось более чем на тысячу. Какие факторы сегодня влияют на потребительские настроения, и вернется ли рынок на докризисные уровни — в обзоре аналитической службы «Реального времени».

В первом квартале 2023 года оборот розничной торговли в Татарстане достиг 304,7 млрд рублей, в сопоставимых ценах он сократился к аналогичному периоду прошлого года на 0,3%. При этом оборот розничной торговли пищевыми продуктами в сопоставимых ценах вырос на 7,3% — до 114,1 млрд рублей, а оборот розничной торговли непродовольственными товарами упал на 6,2% и составил 160,6 млрд рублей.

В абсолютных цифрах оборот потребительского рынка в 2023 году вырос — так, на душу населения в первом квартале в Татарстане он увеличился с 47 161 до 76 145 рублей.

Сегмент непродовольственных товаров до сих пор не оправился от ухода популярных международных брендов. Продажи телефонов, по данным информационного агентства Infoline, в первом квартале 2023-го снизились на 21% год к году, продажи телевизоров — на 27%, стиральных машин — на 26%, холодильников — на 32%.



Влияют на статистику и продажи на авторынке. За 4 месяца 2023 года, по данным Автостата, в России было продано почти 247 тысяч новых автомобилей, что на 15,4% меньше, чем в 2022 году. И здесь положительную динамику имеют только отечественные автомобили Lada и производители из КНР, падение показывают корейские Kia, Hyundai и японская Toyota (в диапазоне 67—68%).





По отношению к первому кварталу 2022 года количество предприятий торговли в Татарстане сократилось на 1 177 единиц — до 16 304, количество рынков на 1 — до 22. При этом обеспеченность торговыми площадями на 1 тысячу жителей выросла с 891,9 кв. м — до 905,3 кв. м.



Показывают рост в 2023 году услуги и общепит. Количество предприятий общественного питания увеличилось на 422 — до 5 530, а количество объектов бытового обслуживания населения на 924 — до 7 457.

Объем оборота общественного питания в республике вырос на 19% — до 15,6 млрд рублей. В январе — марте 2022 года было 11,8 млрд рублей.

Оборот бытовых услуг населению вырос до 14,6 млрд рублей. В первом квартале 2022 года он составлял 12,5 млрд рублей.

Экономическая активность в России растет быстрее, чем предполагалось, объясняют в ЦБ. Как заявила в конце апреля на заседании по ставке глава ЦБ Эльвира Набиуллина, россияне все активнее тратят и берут кредиты. «Важный фактор ускорения инфляции — оживление потребительского спроса, — сказала тогда глава ЦБ. — Об этом можно судить по оперативным данным расходов населения, прежде всего в сегменте услуг, а также по увеличению спроса на кредиты».



По данным аналитиков исследовательской компании NielsenIQ, доля потребителей, уверенных в своих перспективах и готовых тратить, по итогам первого квартала превысила число пессимистично настроенных. Индекс потребительского оптимизма в первом квартал 2023 года вырос на 4 п. п. в сравнении с четвертым кварталом прошлого года.

Санкции оказались не смертельными

«Со спросом все просто — здесь налицо проявление действий людей, которое описывает теория рациональных ожиданий в макроэкономике (за нее Роберту Лукасу в 1995 году была присвоена Нобелевская премия по экономике). Если совсем просто изложить ее, то люди делают экономические ходы рационально с использованием всей доступной информации, — объясняет экономист и блогер Альберт Бикбов. — В первом квартале 2022 года, как и до конца 2022 года, был информационный шок от начала СВО. Россияне реагировали на информационную неопределенность только одним рациональным способом — переходом на сберегательную модель экономического поведения. После начала СВО прошло более года и у людей произошла адаптация».

Неопределенность в отношении будущего сохраняется, но она не такая острая как год назад, считает эксперт. «Тем более что многие страхи и опасения оказались развеянными. Экономика во всяком случае не оказалась разорванной в клочья. Заработал параллельный импорт, пошли процессы импортозамещения продукции и услуг ушедших западных компаний, санкции оказались не смертельными», — перечисляет он.

Рационально люди оценивают все это переходом от сберегательной к потребительской модели поведения. Отсюда, по его мнению, и рост потребительских расходов и улучшение потребительских настроений. «Мешает сейчас потребителям вовсю развернуться резкая инфляция некоторых потребительских товаров длительного пользования, например, автомобилей, — говорит Бикбов. — Здесь ценовые пузыри будут регулироваться естественным образом, а именно увеличением предложения и подстройкой цен под новые, более низкие уровни, соответствующее нынешнему состоянию спроса».

Потребительский рынок продолжает стагнировать

Глава компании «Р-Инвест», экономист, к. э. н. Рустем Шайахметов отмечает, что в существующих условиях говорить об улучшении ситуации на потребительском рынке России преждевременно.



«Валовой внутренний продукт России в первом квартале 2023 года сократился на 1,9%. В частности, индекс физического объема оборота розничной торговли (к соответствующему периоду прошлого года) в первом квартале 2023 года в Татарстане составил 99,7%, в России — 92,7%, в ПФО — 96,8% , — приводит в пример эксперт. — В первом квартале снизилась активность застройщиков. В январе — марте этого года мэрия города Казани выдала 36 разрешений на строительство, а в 2022 году за аналогичный период было выдано 55 разрешений, то есть в 1,5 раза меньше. Это означает значительное снижение объемов строительства в ближайшем будущем».



Инфляция также формирует негативные тренды на потребительском рынке. Рост цен в Татарстане в марте 2023 года по отношению к марту 2022 года составил: на общественное питание — 9,5%; на услуги организаций ЖКХ, оказываемые населению — 13,2%; на отопление — 15,2%; на услуги пассажирского транспорта — 18%.

«В Татарстане стоимость минимального набора продуктов питания в марте 2023 года выросла на 3,4% по отношению к декабрю 2022 года, в России рост цен составил 2,2%. Рост стоимости минимального набора продуктов питания в Татарстане более, чем в 1,5 раза выше, чем в среднем по России, что ускоренными темпами ухудшает положение малоимущих граждан», — отмечает Рустем Шайахметов.

Выплаты мобилизованным на СВО оказали свое влияние на реальные доходы населения, но незначительно, считает он.

Согласно исследованию Института комплексных стратегических исследований, сейчас реальные располагаемые доходы россиян ниже уровня первого квартала докризисного 2013 года примерно на 8%. Покупательная способность заработной платы по продуктам питания за указанный период сократилась на 10—15%.

Расходы россиян в первом квартале этого года превысили их доходы на 762 млрд рублей, привел в пример Шайахметов. Из-за этого растет закредитованность населения. В Татарстане доля просроченной задолженности населения перед банками на 1 марта 2023 года, по его данным, составила 3,2%, в течение года она увеличилась в 1,1 раза. Кроме того, растущий дефицит бюджета ограничивает возможности роста заработной платы работников бюджетной сферы.

«В ближайшее время потребительский рынок будет стагнировать, так как в обозримом будущем платежеспособный спрос населения не увеличится», — уверен эксперт.

Население начало тратить сбережения

«Итоги потребительского рынка в Татарстане хорошие на фоне общероссийской статистики, — отмечает руководитель отдела макроэкономического анализа, ФГ «Финам» Ольга Беленькая. — По данным Росстата, за первый квартал 2023 года оборот розничной торговли в РФ сократился на 7,3%, при этом по продовольственным товарам спад составил 3,3%, а по непродовольственным — 10,6%».

«Санкции, экономические проблемы из-за остановки части предприятий весной прошлого года и мобилизация сформировали высокий уровень неопределенности, не способствующей долгосрочным покупкам, — комментирует Ольга Беленькая. — Из-за изменения ассортимента и логистических путей доставки импортируемой продукции в Россию часть привычных брендов ушла с рынка или сильно подорожала, а пришедшие им на смену товары азиатских или российских производителей, также выросшие в цене, пока не полностью заняли эту нишу в потреблении».

Несмотря на отрицательную динамику по сравнению с высокой базой первого квартала 2022 года, потребительский спрос постепенно восстанавливается, чему способствует рост доходов, снижение нормы сбережений и оживление потребкредитования, отмечает она. В целом, по оценке Минэкономразвития, суммарный оборот розничной торговли, общественного питания и платных услуг населению был на 2,2% ниже уровня прошлого года.

«Менее выраженно восстанавливается спрос в розничной торговле, более явно — в услугах (прежде всего это внутренний туризм) и общественном питании, — комментирует Беленькая. — Судя по данным Росстата, в первом квартале 2023 года население впервые с прошлого года начало тратить накопленные сбережения». Оживает и потребкредитование — данные ЦБ РФ показали значительное ускорение его роста в марте.



Риски для дальнейшей динамики потребления связаны с санкционной политикой — негативное влияние может оказать ужесточение контроля западных стран за транзитом и реэкспортом санкционных товаров в Россию, угрозы применения вторичных санкций к странам и контрагентам, обвиняемым в препятствовании обходу санкций. «Это может привести и к сокращению предложения импортируемых товаров, и к росту логистических издержек на их импорт», — не исключает Ольга Беленькая.

Розничный оборот не восстановится до уровня 2021 года

«Согласно статистическим данным, оборот розничной торговли по стране в первом квартале составил 10,4 трлн рублей, снизившись на 7,3% в сопоставимых ценах. Снижение товарооборота, в частности, обусловлено высокой базой первого квартала прошлого года (104,8%), в том числе по непродовольственным товарам (106,1%), что было вызвано ажиотажем в связи с ожиданием дефицита непродовольственных товаров на фоне обострившейся геополитической ситуации», — объясняет аналитик по суверенным рейтингам агентства «Эксперт РА» Диляра Исхакова.

Рынок непродовольственных товаров в стране, после ухода многих зарубежных компаний, потихоньку восстанавливается. Тем не менее на товарооборот продолжает оказывать давление снижение числа самих потребителей и их реальных денежных доходов, отмечает эксперт. Так, в 2022 году реальные денежные доходы населения в целом по стране продемонстрировали снижение на 1,4% г/г, при этом только в 14 регионах наблюдалась положительная динамика, в том числе в Республике Татарстан (102,1%).

«Несмотря на отрицательную динамику потребительской активности, на рынке товаров идет восстановительный процесс. Часть компаний возвращается на рынок под другими брэндами, проходит импортозамещение, в том числе в автопроме, — приводит в пример Диляра Исакова. — По прогнозам «Эксперт РА», на фоне высокой базы 2022 года инфляция в 2023-м может снизиться до 6,5%, что в совокупности с увеличением МРОТ приведет к росту реальных денежных доходов населения до +3% к уровню 2022-го. Потребительская активность населения будет следовать за реальными доходами, однако оборот розничной торговли вряд ли восстановится до уровня 2021 года».