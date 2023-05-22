Дмитрий Сычев: «В Нижнекамске созданы такие условия, о которых в своем детстве мы могли только мечтать»

Фото: ПАО "Нижнекамскнефтехим"

В этом году вместе с популярной «Школой баскетбола», которая уже 7 лет является одним из успешных проектов «Формулы хороших дел» компании СИБУР, начала работу и «Школа футбола». Ее цель — выявлять талантливых и перспективных игроков, участниками могут стать футболисты в возрасте 12—13 лет из 10 российских городов, входящих в периметр СИБУРа. Куратором этого проекта стал известный российский футболист Дмитрий Сычев. В течение двух дней пребывания в Нижнекамске именитый спортсмен успел не только провести отборочный этап среди юных футболистов, мастер-класс для них и нижнекамских тренеров, но и пообщаться с воспитанниками ДЮСШ футбольного клуба «Нефтехимик» (2007 и 2008 г.р.) и побывать на площадке спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», где при поддержке компании СИБУР идет масштабный проект реконструкции.

«Вы живете в счастливое время — все в ваших руках»

Несмотря на плотный график работы «Школы футбола», в Нижнекамске звездный футболист Дмитрий Сычев нашел время, чтобы пообщаться с игроками двух команд 2007 и 2008 года рождения ФК «Нефтехимик», которые играют в первенстве Юношеской футбольной лиги Приволжья. За час, что длилась встреча, они примерили на себя роль журналистов, а профессиональный футболист ответил почти на 20 их вопросов: поделился опытом и объяснил, чем отличаются французский и российский футбол, как быть, если игрок получил травму, рассказал о своих впечатлениях от выступлений на многотысячных европейских стадионах, объяснил, почему не стоит сравнивать Месси и Роналдо, как не потерять себя после завершения карьеры и о многом другом.

Кстати, первый вопрос прозвучал от самого Дмитрия Сычева: он попросил ребят помочь ему определить, какой Нижнекамск — больше футбольный или хоккейный? Мнения разделились. Одни ратовали за футбол, другие признавали, что определяющим видом спорта все же является хоккей. Вопрос остался открытым для дальнейших размышлений.

Несмотря на плотный график работы «Школы футбола», в Нижнекамске звездный футболист Дмитрий Сычев нашел время, чтобы пообщаться с игроками двух команд 2007 и 2008 года рождения ФК «Нефтехимик»

Поначалу молодые нижнекамские спортсмены довольно сдержанно задавали вопросы, но по ходу общения напряжение спало и вопросы посыпались один за другим. Дмитрий Сычев довольно откровенно отвечал на вопросы, связанные с его выступлением в составе разных команд, делился пережитыми когда-то эмоциями, вспомнил, в каких условиях доводилось играть в футбол в конце 90-х в Омске:

— Если бы видели наше поле, на котором мы тогда играли, занимались — это была СДЮШОР, то, честно говоря, я не знаю, как бы вы его оценили после такого манежа, как «Чулман Арена», и поля, как у футбольного клуба. Нам, чтобы приступить к тренировке, приходилось сначала убирать камни с поля, а зимой, когда на улице было -30 и ниже, мы тренировались в спортзале, где по периметру торчали батареи и мы боялись, как бы не сломаться о них. У нас самый главный соперник был — эти батареи. Все детство прошло в таких условиях, но это и закалило. А еще когда мы играли против столичных команд — из Санкт-Петербурга, Москвы, у всех игроков были новые бутсы, форма, они все из каких-то академий, а мы приезжали из Сибири — все в разных формах, носках… Но выигрывали!

Дмитрий Сычев довольно откровенно отвечал на вопросы, связанные с его выступлением в составе разных команд, делился пережитыми когда-то эмоциями

Узнав, что обе юношеские команды уже провели пять матчей в рамках первенства ЮФЛ, Сычев отметил, что этот турнир для кого-то из нижнекамских футболистов вполне может стать стартовой ступенью как профессионального игрока:

— Это очень крутое соревнование, это ваша возможность посмотреть и увидеть, куда вам двигаться дальше. Потому что конкуренция между клубами — очень большая, и как раз из ЮФЛ игроков себе на будущее, для Премьер-лиги присматривают скауты, они следят за всеми. Это такая ступень для того, чтобы проявить себя на фоне других команд и игроков. В наше время такого не было, вы живете в счастливое время — главное работать, тренироваться и не «косячить» — все в ваших руках!

Спросили Сычева и о том, как справиться с волнением перед матчем:

— Нормальное предстартовое волнение исчезает при первом касании мяча. Если ты не можешь принять или отдать пас, что-то еще, или роняешь перчатку и начинаешь психовать, то это называется, что ты уже перегорел. Поэтому с этим нужно справляться. Я никак особо не задумывался об этом: первое касание — и ты уже полностью включаешься в процесс.

«Такие встречи — это настоящий драйвер»

Имевший опыт выступлений в течение года за французский клуб «Олимпик», существующий с 1899 года, и плодотворную карьеру на ниве российского футбола, Сычев, отвечая на вопрос одного из молодых футболистов, отметил, что российский футбол, на его взгляд, намного комфортнее для спортсменов. За рубежом чаще всего — каждый сам по себе, а без знания языка той страны, где играешь, ты никому не интересен: «На английском в Марселе со мной никто не говорил, хотя его хорошо знают и Дрогба, и Бартез, и остальные — было очень сложно на первых порах, так что пришлось учить. Чтобы тебя заметили, нужно показать себя не на 100, а на все 200 процентов».

Поначалу молодые нижнекамские спортсмены довольно сдержанно задавали вопросы, но по ходу общения напряжение спало и вопросы посыпались один за другим

Рассказал Сычев и том, что мечтал играть в английских футбольных клубах, поскольку именно английский футбол, по его мнению, обладает самым высоким уровнем игры в мире, что болеет за «Ливерпуль», а самым техничным игроком считает бразильского футболиста Роналдиньо, а вот сравнений между Лионелем Месси и Криштиану Роналду он посоветовал не делать:

— Их вообще невозможно сравнивать. Когда ты сравниваешь людей, их качество, ты кого-то из них принижаешь. Это два человека с другой планеты: Роналду — большой профессионал, Месси тоже, они добились таких высот, сколько лет они уже держат этот уровень, и говорить, что кто-то из них лучше — дело вкуса.

Встреча, изначально получившая формат пресс-конференции, к своему финалу больше напоминала дружескую беседу представителей двух поколений — опытного игрока и тренера с футболистами, которые вполне могут стать надеждой и яркими звездами отечественного футбола. Даже когда лимит отведенного времени был превышен, Дмитрий Сычев продолжал с большой охотой отвечать на вопросы. Однако его ждала следующая локация, поэтому общение все же пришлось прервать — напоминанием о ней станут советы профессионала, фото со звездой и оставленные им автографы.

Максим Авдоян играет за «Нефтехимик» более 9 лет. Как рассказывает юноша, любовь к этому виду спорта — семейная традиция, в него играли и дед, и отец, правда, на любительском уровне, Максим пошел дальше, войдя в состав одной из команд нижнекамской футбольной школы. Его заветная мечта — выиграть чемпионат мира по футболу.

Максим Авдоян играет за «Нефтехимик» более 9 лет. Как рассказывает юноша, любовь к этому виду спорта — семейная традиция

— Мне очень понравилось то, что говорил Дмитрий Сычев, отвечая на наши вопросы. Очень познавательно, услышал много ценной информации. Такие встречи — это настоящий драйвер, они сильно мотивируют, заряжают на будущее, на достижение результатов. На мой взгляд, самый ценный совет, который он нам дал — что даже несмотря на полученную травму, не нужно опускать руки и вычеркивать футбол из своей жизни, надо уверенно идти к заветной цели. У меня сейчас аналогичная ситуация — и я продолжаю свой путь. А после его слов получил доказательство, чтоб сделал правильный выбор — у меня все впереди.

«Дружба» станет многофункциональным спортивным ядром города»

Следующей локацией, где побывал Дмитрий Сычев, стал стадион спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба». С февраля здесь начался процесс преобразований при поддержке СИБУРа и Республики Татарстан. Компания направит до 700 млн рублей в реконструкцию «Дружбы», спортивного зала «Факел», лыжной базы «Алмаш» и базы управления социального развития.

Сегодня на площадке кипит работа: уже демонтировано старое покрытие, готовится фундамент под новый 2-этажный спортивный зал, который появится рядом с имеющимся спортивным дворцом. Цель глобальной реконструкции — создание самых современных условий для тренировок спортсменов и проведения соревнований разного уровня, в том числе и федерального, по футболу и легкой атлетике.

Реклама. ПАО «Нижнекамскнефтехим»

После реконструкции посетители смогут заниматься в обновленном дворце спорта с бассейном, а футбольное поле, на котором занимались легкоатлеты, оснастят самым современными материалами и, кроме того, приспособят под футбольные матчи, а по его периметру возведут трибуны для болельщиков вместимостью от 1 000 до 1 500 человек, рассказал известному гостю глава управления физической культуры и спорта Нижнекамского исполкома Александр Клипачев. В свою очередь, футболист поделился мнением по поводу покрытия стадиона и оценил реализуемый промышленным холдингом в городе проект:



— Классная инициатива, потому что хорошее поле — это залог соревновательной деятельности для детей и подростков, для которых крайне важно состязаться в этом возрасте, а мастерство и уровень они смогут показать только на качественной площадке. У нас в стране мало таких полноразмерных полей для детей, на которых можно проводить соревнования и которые соответствуют требованиям РФС. Как я понял, будущее «Дружбы» — это не только футбольное направление, она станет многофункциональным спортивным ядром города — это очень здорово и интересно. Это отличная инициатива компании СИБУР — поддержать реконструкцию, и я с удовольствием приму участие в открытии этого спорткомплекса, буду не прочь выйти на это обновленное поле. Те объекты, которые я посетил в Нижнекамске — и стадион футбольного клуба «Нефтехимик», и крытый манеж, вызывают у меня такую добрую зависть. Здесь для детей созданы такие условия для занятия футболом, о которых в своем детстве мы могли только мечтать — это очень хороший момент для роста детей в профессиональном плане. Много детей хотят заниматься футболом, и чем больше их будет привлечено, тем больше в перспективе мы получим качественных спортсменов и хороших людей.

