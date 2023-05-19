В Нижнекамске запустили спортивные проекты СИБУРа — «Школу баскетбола» и «Школу футбола»
В Нижнекамск пришел знаменитый спортивный проект программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» — «Школа баскетбола» и новая инициатива компании «Школа футбола»
249 подростков из 9 спортивных и общеобразовательных школ Нижнекамска, которые играют в футбол и баскетбол, стали участниками отборочных туров в рамках «Школы баскетбола» и нового проекта, который с этого года начал развивать СИБУР в 10 городах своего присутствия — «Школы футбола». Оба проекта пришли в Нижнекамск впервые и действуют в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В течение двух дней и нескольких этапов тренеры выбирали 12 юных нижнекамцев, которые отправятся в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP в Нижегородской области. Тренировки воспитанников детских футбольных клубов и баскетбольных команд прошли под руководством тренеров федерального уровня, а в занятиях начинающих футболистов участие также принял куратор «Школы футбола», известный российский футболист, экс-игрок сборной страны Дмитрий Сычев. За ходом отборочных туров наблюдал корреспондент «Реального времени».
Значит, баскетбол в Нижнекамске живет
Тренировка юных баскетболистов в спортивной школе №1 Нижнекамска начались рано утром. Проходила она в игровой форме, во время которой тренеры показывали приемы игры, указывая на неудачные моменты и ошибки спортсменов, объясняли, как можно их избежать, и одновременно отмечали наиболее талантливых игроков. За два дня, 17 и 18 мая, тренерский состав «Школы баскетбола» провел смотр свыше сотни нижнекамских юношей и девушек, увлекающихся баскетболом.
— Сам по себе баскетбол — это игра комплексного развития человека. Здесь нужно обладать многими умениями. И в ходе тренировок мы стремимся максимально определить и физические качества юного спортсмена и его личностные качества: скорость и силу, и так называемое, баскетбольное мышление, и техническую сноровку и что немаловажно — дисциплину. Мало того, что ты умеешь, это нужно еще подать, продемонстрировать эти умения, — рассказал о критериях отбора тренер «Школы баскетбола» Дмитрий Седов.
Все тренировки проходили под руководством этого опытного тренера проекта, за плечами которого богатый послужной список: в 2016 году он в качестве тренера женской сборной Беларуси был участником Олимпиады в Рио-де-Жанейро, неоднократно участвовал в чемпионатах Европы и мира, как тренер национальных сборных команд России и Беларуси.
— Компания СИБУР, прежде всего, это люди, которые меняют мир в лучшую сторону. И с помощью этого спортивного проекта проходят отбор одаренные спортсмены — раньше мы его проводили в 9 городах России, где присутствует компания СИБУР, теперь к ним добавился и Нижнекамск. Уверен, что на отборочный тур пришли лучшие из лучших — те, кто уверен в своих силах, и значит, баскетбол в Нижнекамске живет.
Как отметил тренер: «Это больше социальный проект, который помогает открывать новые таланты, и должен стать импульсом, своего рода толчком для развития баскетбола в том или ином городе».
«Такого мы раньше не видели»
Участниками проекта «Школа баскетбола» обычно становятся подростки 12-13 лет. По мнению Седова, этот возраст является оптимальным, чтобы можно было сделать выбор, куда двигаться дальше, к чему стремиться — становиться или нет профессиональным баскетболистом.
Эту возможность понять, чего по-настоящему стоит юный спортсмен, как раз и предоставляют занятия с высокопрофессиональными тренерами, уверен Дмитрий Седов: «У нас глаз наметан, мы сразу видим, у кого есть перспективы, и пытаемся именно помочь им, дать им возможности развить эти способности».
Восьмиклассник школы №27 Нижнекамска Леонид Князев уже пять лет занимается баскетболом на базе спортивной школы №1. На его счету опыт участия в городских и республиканских соревнованиях. Говорит, что этот вид спорта выбрал по велению души еще в детском саду, где занимался в баскетбольной секции. Его выбор с охотой поддержали и родители:
— Я рад, что попал в «Школу баскетбола» СИБУРа — это очень интересно, буквально за несколько часов тренировок мы узнали очень много нового, в том числе и о своих возможностях. И уровень тренеров, их подход совсем другие — такого мы раньше не видели. Баскетбол — спорт довольно интенсивный, находишься в постоянном движении на площадке, он заставляет думать и помогает развивать быстроту принятия решений, что потом помогает и в жизни.
Инклюзивный спорт для всех — это часть «Школы баскетбола»
«Школе баскетбола» компании СИБУР в этом году исполняется 7 лет. Она была инициирована в комплексе множества проектов программы «Формула хороших дел». За эти годы ее прошли несколько сотен подростков в городах присутствия компании. В каждом из этих городов тренерский состав выбирает по 6 баскетболистов — 4 мальчика и 2 девочки. В этом году в 10 городах присутствия СИБУРа всего будет выбрано 60 юных баскетболистов, которые во время летних каникул станут воспитанниками #SIBURCAMP — спортивного лагеря в Нижегородской области.
Начиная с 26 июня и по 10 июля, пока будет длиться интенсивная смена, помимо традиционных для детского оздоровительного лагеря составляющих — питание, проживание — ребят ждут не только тренировки с лучшими российскими спортсменами, но также другие двигательные активности, занятия по развитию когнитивных способностей, увлекательные лекции, интересные экскурсии по Нижегородской области и многое другое.
Помимо занятий с детьми организаторы «Школы баскетбола» проводят образовательный модуль и для тренеров команд и школьных преподавателей физкультуры, где они обмениваются мнениями, получают новые знания. Причем часть тренеров тоже проходят через сито отбора и затем участвуют в профильной лагерной смене, где в качестве тренеров-стажеров помогают проводить занятия, одновременно получая для себя новые знания и опыт. В Нижнекамске в мероприятиях приняли участие 24 тренера.
Особая сторона проекта — включение в тренировочный процесс детей с особенностями ментального здоровья. На отдельный урок в Нижнекамске пригласили воспитанников двух городских коррекционных школ:
— Этим мы хотим показать, что такие дети тоже вполне обучаемы, что они могут играть и достойны таких занятий, к тому же могут заниматься в инклюзивных группах вместе с обычными детьми. К сожалению, пока наше общество не совсем готово к такому формату. Поэтому мы приглашаем на наши мастер-классы специалистов, которые непосредственно работают с детьми с ОВЗ, представителей власти, директоров специализированных учреждений и обычных школ и говорим: «Пожалуйста — вот дети, давайте будем все вместе!». Инклюзивный спорт для всех — это часть нашего проекта. Путь долгий, но мы обязаны по нему идти, — подчеркнул тренер проекта Дмитрий Седов.
«Мы вовлекаем детей в футбол и даем им правильную мотивацию»
По соседству со спортивной школой №1 Нижнекамска, где шел баскетбольный тренинг, — в футбольном манеже «Чулман» ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» этим же утром был дан старт «Школе футбола». В «Формуле хороших дел» она начала действовать с этого года, а ее участниками станут те, кто занимается футболом на базе спортивных школ и футбольных клубов, а также ученики обычных школ. Первопроходцами проекта станут 60 юных футболистов — по 6 от каждого города, где она начала действовать, причем не только мальчики, но и девочки, которые вместе с баскетболистами отправятся в спортивный лагерь.
Первыми на отборочный тур пригласили 11-12-летних воспитанников городских футбольных команд. Поле футбольного манежа условно поделили на две части — на одной половине занималась первая группа, выполняя задания тренера. На второй — мастер-класс показывал известный российский футболист, экс-игрок сборной России, бронзовый призер Чемпионата Европы, Чемпион России в составе ФК «Локомотив» Дмитрий Сычев. Начиная с этого года, он стал куратором «Школы футбола» СИБУРа.
Во время тренировки юные нижнекамские футболисты ни на шаг не отходили от звезды российского футбола, внимательно слушая все его наставления и подсказки, как вести мяч, обходить соперника и прочие премудрости поведения во время игры.
Радмиру Максумову 11 лет и почти половину из них он занимается футболом, являясь левым полузащитником детской команды клуба «Нефтехимик». В ее составе он не раз становился победителем и призером городских и республиканских турниров. Одна из последних побед — над нижнекамской командой «Кондор». «Мы их обыграли со счетом 4:2. Это были незабываемые эмоции от победы», — с гордостью рассказывает юный футболист, мечта которого — стать профессиональным футболистом.
— Я сам решил, что буду играть в футбол. Мы пришли с папой в «Нефтехимик», записались, после просмотра меня взяли. Надеюсь, и тут пройду отбор в лагерь — очень хочется туда попасть. Было очень здорово поиграть на одном поле с Дмитрием Сычевым, не каждому такое выпадает. Он хорошо все объяснял, показывал моменты. Особенно понравилась техника, которую он показал, когда обводишь мячом конус-соперника, а потом бьешь по воротам».
По мнению Дмитрия Сычева, дети — самая благодарная публика, которая дает максимальный всплеск эмоций и заряд энергии, а играть вместе с ними на одном поле — это удовольствие, тем более, когда они быстро усваивают то, что им показываешь и говоришь:
— Мне интересно участвовать в этом проекте СИБУРа, плюс в стране сейчас необходимо повышать массовость футбола, популяризировать его. Чем больше будет детей, занимающихся им, тем большей в будущем будет основа для выбора квалифицированных мастеров для сборной России — нехватка талантов сегодня особо чувствуется. Такими мероприятиямимы вовлекаем детей и даем им такую правильную мотивацию, чтобы заниматься футболом. Не все из них смогут стать профессионалами, но то, что они выберут правильный путь в жизни — это 100%. Это наша общая цель и моя, в том числе.
Женский футбол набирает популярность
Следом за мальчишками на отборочный тур в «Чулман-арену» пришли почти 20 футболисток — все они играют в разных футбольных командах Нижнекамска. Одна из претенденток на путевку в SIBURCAMP — семиклассница Арина Шарапова, которая занимается в ФК «Нефтехимик» почти 6 лет:
— Другие виды спорта — это совсем не мое, а футбол мне очень нравится, играть — это радостно, интересно, особенно, когда получается забить гол сопернику.
Тот факт, что воспитанниками «Школы футбола» могут стать и девочки — вполне закономерно, считает Дмитрий Сычев:
— Я отношусь к женскому футболу позитивно, тем более он сейчас набирает популярность, сильно растет, создаются команды, где девочки могут попробовать свои силы и возможности, и далее — попасть в профессиональный футбол. Раньше такого не было, сейчас же созданы все возможности — это очень классно и позволяет каждому ребенку сделать свой выбор.
Завершились обе тренировки автограф-сессией звездного футболиста — Дмитрий Сычев с удовольствием расписался на брендовых футболках «Школы футбола», которые вместе с дипломами получили все ее участники.
Многие регионы России могут позавидовать такой инфраструктуре
Каких-то жестких рамок для отбора в спортивный лагерь СИБУРа нет, поделился с журналистами профессиональный футболист, тем более этот год — первый в футбольном направлении социального проекта. Определяли лучших из лучших на заседании штаба на основе объективных оценок коллектива высококвалифицированных тренеров:
— Все-таки у нашего тренерского состава глаз наметанный — мы видим тех, кто выделяется на фоне других игроков, кто сильнее по технике, по обводке и мышлению, которые уже опережают свой возраст. Уверен, им будет очень полезно поехать в этот лагерь, чтобы там усилить свои навыки, а затем вернуться в свой город и команду, чтобы приносить пользу им, — отметил звездный наставник и куратор проекта.
Не остались без внимания именитых специалистов тренеры футбольных команд и школьные учителя физкультуры — для них также провели мастер-классы, которые позволят повысить их профессиональную квалификацию, узнать современные методики работы. Кстати, приезд в Нижнекамск для Дмитрия Сычев не первый. В разные годы он проводил уроки для воспитанников ФК «Нефтехимик» в составе экс-игроков сборной России. По его мнению, в городе созданы идеальные условия для занятия детей футболом:
— Многие регионы России могут позавидовать такой инфраструктуре, такому крутому манежу, такому полю. Я сам сегодня с удовольствием нон-стоп с утра и до вечера буду бегать на этом поле. Иногда даже в Москве нет возможности так наиграться. У вас созданы отличные условия, смотрю, и девчонки с удовольствием играют — это очень классно.
По итогам двухдневных отборочных туров тренерский состав двух спортивных проектов выбрал 12 юных спортсменов: от «Школы баскетбола» в SIBURCAMP Нижнекамск будут представлять четверо юношей и две девушки, «Школа футбола» выбор сделала в пользу троих юных футболистов, и трех девочек, которые тоже стремятся стать профессиональными игроками. Имена финалистов будут объявлены на странице проекта в социальной сети ВКонтакте: vk.com/siburcamp
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