В Нижнекамске запустили спортивные проекты СИБУРа — «Школу баскетбола» и «Школу футбола»

В Нижнекамск пришел знаменитый спортивный проект программы социальных инвестиций СИБУРа «Формула хороших дел» — «Школа баскетбола» и новая инициатива компании «Школа футбола»

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

249 подростков из 9 спортивных и общеобразовательных школ Нижнекамска, которые играют в футбол и баскетбол, стали участниками отборочных туров в рамках «Школы баскетбола» и нового проекта, который с этого года начал развивать СИБУР в 10 городах своего присутствия — «Школы футбола». Оба проекта пришли в Нижнекамск впервые и действуют в рамках программы социальных инвестиций «Формула хороших дел». В течение двух дней и нескольких этапов тренеры выбирали 12 юных нижнекамцев, которые отправятся в летний спортивный лагерь #SIBURCAMP в Нижегородской области. Тренировки воспитанников детских футбольных клубов и баскетбольных команд прошли под руководством тренеров федерального уровня, а в занятиях начинающих футболистов участие также принял куратор «Школы футбола», известный российский футболист, экс-игрок сборной страны Дмитрий Сычев. За ходом отборочных туров наблюдал корреспондент «Реального времени».

Значит, баскетбол в Нижнекамске живет

Тренировка юных баскетболистов в спортивной школе №1 Нижнекамска начались рано утром. Проходила она в игровой форме, во время которой тренеры показывали приемы игры, указывая на неудачные моменты и ошибки спортсменов, объясняли, как можно их избежать, и одновременно отмечали наиболее талантливых игроков. За два дня, 17 и 18 мая, тренерский состав «Школы баскетбола» провел смотр свыше сотни нижнекамских юношей и девушек, увлекающихся баскетболом.

— Сам по себе баскетбол — это игра комплексного развития человека. Здесь нужно обладать многими умениями. И в ходе тренировок мы стремимся максимально определить и физические качества юного спортсмена и его личностные качества: скорость и силу, и так называемое, баскетбольное мышление, и техническую сноровку и что немаловажно — дисциплину. Мало того, что ты умеешь, это нужно еще подать, продемонстрировать эти умения, — рассказал о критериях отбора тренер «Школы баскетбола» Дмитрий Седов.

Все тренировки проходили под руководством этого опытного тренера проекта Дмитрия Седов, за плечами которого богатый послужной список

Все тренировки проходили под руководством этого опытного тренера проекта, за плечами которого богатый послужной список: в 2016 году он в качестве тренера женской сборной Беларуси был участником Олимпиады в Рио-де-Жанейро, неоднократно участвовал в чемпионатах Европы и мира, как тренер национальных сборных команд России и Беларуси.

— Компания СИБУР, прежде всего, это люди, которые меняют мир в лучшую сторону. И с помощью этого спортивного проекта проходят отбор одаренные спортсмены — раньше мы его проводили в 9 городах России, где присутствует компания СИБУР, теперь к ним добавился и Нижнекамск. Уверен, что на отборочный тур пришли лучшие из лучших — те, кто уверен в своих силах, и значит, баскетбол в Нижнекамске живет.

Как отметил тренер: «Это больше социальный проект, который помогает открывать новые таланты, и должен стать импульсом, своего рода толчком для развития баскетбола в том или ином городе».

«Такого мы раньше не видели»

Участниками проекта «Школа баскетбола» обычно становятся подростки 12-13 лет. По мнению Седова, этот возраст является оптимальным, чтобы можно было сделать выбор, куда двигаться дальше, к чему стремиться — становиться или нет профессиональным баскетболистом.

Эту возможность понять, чего по-настоящему стоит юный спортсмен, как раз и предоставляют занятия с высокопрофессиональными тренерами, уверен Дмитрий Седов: «У нас глаз наметан, мы сразу видим, у кого есть перспективы, и пытаемся именно помочь им, дать им возможности развить эти способности».

Восьмиклассник школы №27 Нижнекамска Леонид Князев уже пять лет занимается баскетболом на базе спортивной школы №1. На его счету опыт участия в городских и республиканских соревнованиях. Говорит, что этот вид спорта выбрал по велению души еще в детском саду, где занимался в баскетбольной секции. Его выбор с охотой поддержали и родители:

— Я рад, что попал в «Школу баскетбола» СИБУРа — это очень интересно, буквально за несколько часов тренировок мы узнали очень много нового, в том числе и о своих возможностях. И уровень тренеров, их подход совсем другие — такого мы раньше не видели. Баскетбол — спорт довольно интенсивный, находишься в постоянном движении на площадке, он заставляет думать и помогает развивать быстроту принятия решений, что потом помогает и в жизни.

Инклюзивный спорт для всех — это часть «Школы баскетбола»

«Школе баскетбола» компании СИБУР в этом году исполняется 7 лет. Она была инициирована в комплексе множества проектов программы «Формула хороших дел». За эти годы ее прошли несколько сотен подростков в городах присутствия компании. В каждом из этих городов тренерский состав выбирает по 6 баскетболистов — 4 мальчика и 2 девочки. В этом году в 10 городах присутствия СИБУРа всего будет выбрано 60 юных баскетболистов, которые во время летних каникул станут воспитанниками #SIBURCAMP — спортивного лагеря в Нижегородской области.

Начиная с 26 июня и по 10 июля, пока будет длиться интенсивная смена, помимо традиционных для детского оздоровительного лагеря составляющих — питание, проживание — ребят ждут не только тренировки с лучшими российскими спортсменами, но также другие двигательные активности, занятия по развитию когнитивных способностей, увлекательные лекции, интересные экскурсии по Нижегородской области и многое другое.

«Школе баскетбола» компании СИБУР в этом году исполняется 7 лет. Она была инициирована в комплексе множества проектов программы «Формула хороших дел»

Помимо занятий с детьми организаторы «Школы баскетбола» проводят образовательный модуль и для тренеров команд и школьных преподавателей физкультуры, где они обмениваются мнениями, получают новые знания. Причем часть тренеров тоже проходят через сито отбора и затем участвуют в профильной лагерной смене, где в качестве тренеров-стажеров помогают проводить занятия, одновременно получая для себя новые знания и опыт. В Нижнекамске в мероприятиях приняли участие 24 тренера.

Особая сторона проекта — включение в тренировочный процесс детей с особенностями ментального здоровья. На отдельный урок в Нижнекамске пригласили воспитанников двух городских коррекционных школ:

— Этим мы хотим показать, что такие дети тоже вполне обучаемы, что они могут играть и достойны таких занятий, к тому же могут заниматься в инклюзивных группах вместе с обычными детьми. К сожалению, пока наше общество не совсем готово к такому формату. Поэтому мы приглашаем на наши мастер-классы специалистов, которые непосредственно работают с детьми с ОВЗ, представителей власти, директоров специализированных учреждений и обычных школ и говорим: «Пожалуйста — вот дети, давайте будем все вместе!». Инклюзивный спорт для всех — это часть нашего проекта. Путь долгий, но мы обязаны по нему идти, — подчеркнул тренер проекта Дмитрий Седов.

«Мы вовлекаем детей в футбол и даем им правильную мотивацию»

По соседству со спортивной школой №1 Нижнекамска, где шел баскетбольный тренинг, — в футбольном манеже «Чулман» ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» этим же утром был дан старт «Школе футбола». В «Формуле хороших дел» она начала действовать с этого года, а ее участниками станут те, кто занимается футболом на базе спортивных школ и футбольных клубов, а также ученики обычных школ. Первопроходцами проекта станут 60 юных футболистов — по 6 от каждого города, где она начала действовать, причем не только мальчики, но и девочки, которые вместе с баскетболистами отправятся в спортивный лагерь.

По соседству со спортивной школой №1 Нижнекамска, где шел баскетбольный тренинг, — в футбольном манеже «Чулман» ДЮСШ по футболу ФК «Нефтехимик» этим же утром был дан старт «Школе футбола»

Первыми на отборочный тур пригласили 11-12-летних воспитанников городских футбольных команд. Поле футбольного манежа условно поделили на две части — на одной половине занималась первая группа, выполняя задания тренера. На второй — мастер-класс показывал известный российский футболист, экс-игрок сборной России, бронзовый призер Чемпионата Европы, Чемпион России в составе ФК «Локомотив» Дмитрий Сычев. Начиная с этого года, он стал куратором «Школы футбола» СИБУРа.

Во время тренировки юные нижнекамские футболисты ни на шаг не отходили от звезды российского футбола, внимательно слушая все его наставления и подсказки, как вести мяч, обходить соперника и прочие премудрости поведения во время игры.

Радмиру Максумову 11 лет и почти половину из них он занимается футболом, являясь левым полузащитником детской команды клуба «Нефтехимик». В ее составе он не раз становился победителем и призером городских и республиканских турниров. Одна из последних побед — над нижнекамской командой «Кондор». «Мы их обыграли со счетом 4:2. Это были незабываемые эмоции от победы», — с гордостью рассказывает юный футболист, мечта которого — стать профессиональным футболистом.

Радмиру Максумову 11 лет и почти половину из них он занимается футболом, являясь левым полузащитником детской команды клуба «Нефтехимик»

— Я сам решил, что буду играть в футбол. Мы пришли с папой в «Нефтехимик», записались, после просмотра меня взяли. Надеюсь, и тут пройду отбор в лагерь — очень хочется туда попасть. Было очень здорово поиграть на одном поле с Дмитрием Сычевым, не каждому такое выпадает. Он хорошо все объяснял, показывал моменты. Особенно понравилась техника, которую он показал, когда обводишь мячом конус-соперника, а потом бьешь по воротам».

По мнению Дмитрия Сычева, дети — самая благодарная публика, которая дает максимальный всплеск эмоций и заряд энергии, а играть вместе с ними на одном поле — это удовольствие, тем более, когда они быстро усваивают то, что им показываешь и говоришь:

— Мне интересно участвовать в этом проекте СИБУРа, плюс в стране сейчас необходимо повышать массовость футбола, популяризировать его. Чем больше будет детей, занимающихся им, тем большей в будущем будет основа для выбора квалифицированных мастеров для сборной России — нехватка талантов сегодня особо чувствуется. Такими мероприятиямимы вовлекаем детей и даем им такую правильную мотивацию, чтобы заниматься футболом. Не все из них смогут стать профессионалами, но то, что они выберут правильный путь в жизни — это 100%. Это наша общая цель и моя, в том числе.

Женский футбол набирает популярность

Следом за мальчишками на отборочный тур в «Чулман-арену» пришли почти 20 футболисток — все они играют в разных футбольных командах Нижнекамска. Одна из претенденток на путевку в SIBURCAMP — семиклассница Арина Шарапова, которая занимается в ФК «Нефтехимик» почти 6 лет:

— Другие виды спорта — это совсем не мое, а футбол мне очень нравится, играть — это радостно, интересно, особенно, когда получается забить гол сопернику.

Тот факт, что воспитанниками «Школы футбола» могут стать и девочки — вполне закономерно, считает Дмитрий Сычев

Тот факт, что воспитанниками «Школы футбола» могут стать и девочки — вполне закономерно, считает Дмитрий Сычев:

— Я отношусь к женскому футболу позитивно, тем более он сейчас набирает популярность, сильно растет, создаются команды, где девочки могут попробовать свои силы и возможности, и далее — попасть в профессиональный футбол. Раньше такого не было, сейчас же созданы все возможности — это очень классно и позволяет каждому ребенку сделать свой выбор.

Завершились обе тренировки автограф-сессией звездного футболиста — Дмитрий Сычев с удовольствием расписался на брендовых футболках «Школы футбола», которые вместе с дипломами получили все ее участники.

Многие регионы России могут позавидовать такой инфраструктуре

Каких-то жестких рамок для отбора в спортивный лагерь СИБУРа нет, поделился с журналистами профессиональный футболист, тем более этот год — первый в футбольном направлении социального проекта. Определяли лучших из лучших на заседании штаба на основе объективных оценок коллектива высококвалифицированных тренеров:

— Все-таки у нашего тренерского состава глаз наметанный — мы видим тех, кто выделяется на фоне других игроков, кто сильнее по технике, по обводке и мышлению, которые уже опережают свой возраст. Уверен, им будет очень полезно поехать в этот лагерь, чтобы там усилить свои навыки, а затем вернуться в свой город и команду, чтобы приносить пользу им, — отметил звездный наставник и куратор проекта.

Каких-то жестких рамок для отбора в спортивный лагерь СИБУРа нет, поделился с журналистами профессиональный футболист

Не остались без внимания именитых специалистов тренеры футбольных команд и школьные учителя физкультуры — для них также провели мастер-классы, которые позволят повысить их профессиональную квалификацию, узнать современные методики работы. Кстати, приезд в Нижнекамск для Дмитрия Сычев не первый. В разные годы он проводил уроки для воспитанников ФК «Нефтехимик» в составе экс-игроков сборной России. По его мнению, в городе созданы идеальные условия для занятия детей футболом:

— Многие регионы России могут позавидовать такой инфраструктуре, такому крутому манежу, такому полю. Я сам сегодня с удовольствием нон-стоп с утра и до вечера буду бегать на этом поле. Иногда даже в Москве нет возможности так наиграться. У вас созданы отличные условия, смотрю, и девчонки с удовольствием играют — это очень классно.

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По итогам двухдневных отборочных туров тренерский состав двух спортивных проектов выбрал 12 юных спортсменов: от «Школы баскетбола» в SIBURCAMP Нижнекамск будут представлять четверо юношей и две девушки, «Школа футбола» выбор сделала в пользу троих юных футболистов, и трех девочек, которые тоже стремятся стать профессиональными игроками. Имена финалистов будут объявлены на странице проекта в социальной сети ВКонтакте: vk.com/siburcamp

