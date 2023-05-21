В Казань привезли Бородино, в Москву увезли Сабантуй

Появится ли когда-нибудь единая концепция «Ночи музеев»?

Фото: Варвара Илумбаева

20 мая музеи Казани в очередной раз присоединились к «Ночи музеев», собрав специальные программы из экскурсий, мастер-классов, лекций и театрализованных постановок. Корреспонденты «Реального времени» обошли некоторые из них и выяснили, чем нынешняя «Ночь» отличалась от предыдущей.

Ночь начинается днем

Несмотря на название, в Национальном музее РТ акция стартовала днем, с представления императорского передвижного театра кукол и Казанского театрального училища. В это же время можно было послушать лекцию «Гроза 1812 года», у юных посетителей была подготовлена квест-игра «1895», связанная с легендами здания Нацмузея.

Пожалуй, наибольший интерес зрителей привлекли масштабные мероприятия: 20 мая завершился фестиваль света «Сияние Кремля», когда стены крепости превращались в экраны для маппинга, а каморы во дворе Присутственных мест — в выставку цифрового искусства. Детей, к примеру, интересовала инсталляция «Монеты света» Ирины Сафиуллиной, по которой можно было бить, меняя движение, яркость и цвет свечения.

На площади Тысячелетия была сыграна шахматная партия, когда вместо пешек ходили бойцы, ферзями стали девушки, конями — всадники на лошадях. Это была «Бессмертная партия» между гроссмейстерами Адольфом Андерсеном и Лионелем Кизерицким — 21 июня 1851 года в Лондоне Андерсен одержал победу. Игра стала уникальна большим количеством серьезнейших жертв, которые принесли белые ради выигрыша. Тем самым организаторы подчеркивали тему акции: «История и истории».

Фото: Динар Фатыхов

Министр культуры РТ Ирада Аюпова рассказала, что они пошли на большой риск, ведь обменные гастроли двух музеев — это нечто новое:

— Сегодня у нас также на площадке Бородино проходит сабантуй, мы делегировали туда наш татарский праздник, а на этой прекрасной площадке у нас соответственно гастроли постановки, которая ставится только в Бородино. Впервые гастроли проходят в городских условиях. Поэтому мы очень переживаем, но я думаю, что это будет очень интересно. От себя хотелось бы добавить, что это интеллектуальное шоу, поскольку мы полностью воссоздаем шахматную партию 1851 года. Надеюсь, что она понравится и взрослым, и детям.

— Это большая честь показать Бородино в Казани, дать урок живой истории, — отметил директор Бородинского музея Игорь Корнеев. — Это очень круто, такие взаимодействия двух музеев, это уникальный проект в России, это новый формат работы.

А в литературном музее Габдуллы Тукая решили провести небольшой концерт юмориста Алмаза Хамзина.

— Во время концерта весь зал пел, было очень много народу, где-то около 50 человек, — рассказала научный сотрудник музея Альфия Шарипова. — Все подпевали, потому что это были песни их молодости. Алмаз Хамзин очень интересный человек, он и стихи свои рассказывает, и шутки говорит, и раздает сегодня всем журнал «Чаян».

В музее Горького и Шаляпина основной темой мероприятия стала «мода на традиции»: перформанс от плейбэк-театра «Обратная связь», выступления театра поэзии и песни «Ладога», лекция, посвященная 150-летию со дня рождения Рахманинова и его симфонической поэме «Остров мертвых».

Фото: Динар Фатыхов

«Большой наплыв людей лишает посетителей возможности созерцания»

В Музее исламской культуры было сравнительно тихо по сравнению с остальными выставками. Под конец всей акции сотрудники выглядели уставшими. Если в начале они были бодры и веселы и едва ли не сами зазывали войти в музей, то спустя время лишь тихо следили за порядком.

Основная программа мероприятия началась в половине седьмого вечера: все желающие могли посетить выставку, приуроченную к 220-летию первого казанского издания Корана. Также проводилась выставка «Сборные мечети Казани» об особенностях архитектурных решений дореволюционных, современных и проектируемых пятничных мечетей Казани. Для детей был организован квест «Тайны Кул Шарифа» и мастер-класс по каллиграфии «Турга».

— Опыт участия в акции заставляет задуматься, — говорит руководитель Музея исламской культуры Ильнур Низамиев. — С одной стороны, здорово, что появляются новые поводы прийти в музей, и мы надеемся, что пришедшие на акцию будут возвращаться на выставки, на другие мероприятия, и казанские музеи все больше будут становиться своими для горожан. С другой стороны, большой наплыв людей лишает посетителей возможности созерцания.



— Экспозиции музеев и выставочных залов Казанского кремля рассчитаны на то, чтобы почитать описание, рассмотреть объект с разных сторон, сравнить, осмыслить — для этого нужно время, нужна тишина, — продолжает Низамиев. — А формат акции включает спортивный интерес, кажется, нужно скорее и везде успеть. И это лишает наших посетителей качественного опыта. Это такой соблазн, к которому нужно быть готовым. Задумка акции — в движении в сторону посетителя, в возможности эксперимента, и моментальной обратной связи. Для музея это повод кооперироваться, работать с новыми сообществами, разработать что-то особенное, и к акции мы готовимся заранее.