День в истории: день начала борьбы Турции за независимость и основания пионерии

Чем примечательна дата 19 мая?

Фото: отряд пионеров Центрального клуба, Казань, 1924 год. Фото из фондов Национального музея РТ

Сегодня, 19 мая, в России празднуют неофициальный День русской печи, а в СССР отмечали День пионерии. В Казани впервые собралось Общество археологии, истории и этнографии, в прокат вышел фильм «Сталкер», Англия стала республикой. Родились писатель, общественный деятель князь Михаил Волконский, первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк, гендиректор КАПО Николай Максимов и певица Мунира Булатова. Умерли разведчик, писатель Лоуренс Аравийский, вдова президента США Жаклин Кеннеди Онассис, ректор ИЭУиП Виталий Тимирясов и поэтесса Римма Казакова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Основательница Дома актера

19 мая 1879 года прошло первое публичное собрание Общества археологии, истории и этнографии при Казанском университете, в котором работали тюрколог Василий Радлов, востоковед Александр Казем-Бек, ориенталист Иосиф Готвальд и другие. Первый председатель общества — Петр Шестаков, попечитель Казанского учебного округа.

Фото kai.ru

19 мая 1911 года родился Николай Максимов. Будущий гендиректор КАПО начал работать в 16 лет, а затем поступил в энергетический институт, откуда его с одногруппниками перевели в новый авиационный институт. В 1941 году он стал начальником бюро цехового контроля летно-испытательной станции Казанского авиационного завода №124 (будущего №22). Предприятие Николай Иванович возглавил в 1961-м, завод под его началом выпускал самолеты Ту-22 и Ил-62.

19 мая 1914 года в Архангельске родилась певица Мунира Булатова. Родители ее переехали туда из села Янгильдино (ныне — Чувашия). После смерти отца она оказалась в Казанской школе-интернате, где ее фамилия сократилась (от Бикбулатовой). Мунира Булатова окончила местный индустриальный техникум и работала на заводе имени Вахитова мастером свечного цеха, посещая музыкальный техникум, потом уехала в Москву в Татарскую оперную студию консерватории имени Чайковского. С 1939 по 1978 год была артисткой Татарского театра оперы и балета. Три года даже руководила им, семь лет преподавала в институте культуры и многие годы была председателем Татарского отделения Всероссийского театрального общества, по ее инициативе в Казани возник Дом актера. Жила в доме, где находится музей Мусы Джалиля, на Горького, 17.

Портрет Муниры Булатовой. 1947. Б.И. Урманче. 1897—1990. Фото 100tatarstan.ru

19 мая 2013 года скончался Виталий Тимирясов, основатель и ректор Института экономики, управления и права — одного из первых коммерческих вузов Татарстана, выросшего из созданного в 1985 году учебно-делового центра «Таглимат».



19 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что в редакцию от имени жильцов домов, расположенных недалеко от Национального музея РТ, обратилась экскурсовод Ирина Кримштейн. По их словам, чуть ли не каждый день им приходится ходить мимо лежащих на земле каменных надгробий, вполне вероятно, имеющих историческую ценность. Фото одного из надгробий, свидетельствующего, что под камнем когда-то была похоронена представительница именитого рода купцов Стахеевых, казанскому гиду прислали и экскурсанты, интересующиеся изучением истории города.

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

Как у скаутов

19 мая 1922 года решением II Всероссийской конференции Российского коммунистического союза молодежи была принята резолюция «Детское движение»: «Принимая во внимание настоятельную необходимость самоорганизации пролетарских детей, Всероссийская конференция поручает ЦК разработать вопрос о детском движении и применении в нем реорганизованной системы «скаутинг». Учитывая опыт Московской организации, Конференция поставляет распространить этот опыт на тех же основаниях на другие организации РКСМ под руководством ЦК». Вскоре пионерские отряды возникли во многих городах и селах.

19 мая 1980 года в советский прокат вышел фильм Андрея Тарковского «Сталкер». По воспоминаниям авторов сценария братьев Стругацких, режиссер заставлял их многократно переделывать текст. В августе 1977 года отснятый материал был испорчен при проявке, повторный вариант Тарковский забраковал, а в третий раз переснял фильм после перенесенного инфаркта.

Оливер Кромвель. Источник wikipedia.org

Ататюрк выбрал себе день рождения

19 мая 1649 года Англия провозгласила себя республикой. Парламент принял акт, по которому было решено, что страна управляется парламентом, а фактически генерал-лейтенантом Оливером Кромвелем и его армией. Реставрация монархии произошла в 1660-м, почти через 9 лет после смерти Кромвеля.

19 мая 1881 года — день, который основатель и первый лидер Республиканской народной партии Турции, первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль Ататюрк выбрал своим днем рождения, потому что 19 мая 1919 года в Самсуне он объявил мобилизацию против иностранной военной интервенции. Началась война за независимость, которая завершилась установлением нового строя.