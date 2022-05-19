Историк-краевед Анатолий Елдашев: «Надгробие Стахеевой является бесхозным и никому не нужным уже почти век»

Лежащий у Нацмузея памятник старины казанские краеведы и историки предлагают передать Елабуге

Фото: Елена Сунгатова / art16.ru

В редакцию «Реального времени» от имени жильцов домов, расположенных невдалеке от Национального музея РТ, обратилась экскурсовод Ирина Кримштейн. По их словам, чуть ли не каждый день им приходится ходить мимо лежащих на земле каменных надгробий, вполне вероятно, имеющих историческую ценность. Фото одного из надгробий, с указанием, что под камнем когда-то была похоронена представительница именитого рода купцов Стахеевых, казанскому гиду прислали и экскурсанты, интересующиеся изучением истории города. «Реальное время» решило выяснить, как надгробие оказалось на территории музея, и какова его дальнейшая участь.

«Во дворе дома надгробию совсем не место»

Жильцы домов, расположенных рядом с Национальным музеем РТ возмущены тем, что им чуть ли не ежедневно приходится видеть на своем пути бесхозные надгробия, датированные XIX веком, лежащие уже много лет на территории музея. С ними согласна и казанский экскурсовод Ирина Кримштейн. На днях она получила от группы экскурсантов фото одного из надгробий. Высеченная на нем надпись гласит: «Здесь покоится прахъ Павлы Степановны Стахеевой, скончавшейся 20 января 1875 года 24-хъ лъть».

— Думаю обычный казанец о Стахеевых не слышала. Но у нас краеведческие экскурсии, люди подкованы. Потому и сигнализируют. Думаю, просто ноу нейм бы не отправили фото мне как минимум. Поэтому и обратилась. Я, как и жители домов, мы считаем, что во дворе дома этому надгробию совсем не место, — делится гид.

Согласно историческим записям, Павла была женой племянника известного русского мецената, миллионера и купца Дмитрия Стахеева. В возрасте 18 лет ее обвенчали с Александром Стахеевым, сыном Кирилла — младшего брата Дмитрия Стахеева. Согласно данным из метрической книги Никольской церкви Елабуги, прожила она недолго, умерев от чахотки в возрасте 24 лет. Похоронили ее на городском кладбище Елабуги.



«Надгробия, как лом туда свозили, а потом продавали»

Вполне вероятно, что позже Павлу Стахееву перезахоронили на территории некрополя Спасо-Преображенского монастыря Казанского кремля. Это вполне объяснимая версия того, как надгробный камень с могилы Стахеевой оказался в Казани, считает известный казанский историк-краевед, некрополист, член ученого совета Национального музея Анатолий Елдашев. По его словам, хоронить гражданских лиц в некрополе монастыря стали с 1868 года, и для именитых жителей Казани считалось престижным быть захороненным на этой земле. Там же, по словам Елдашева, покоились и другие представители рода Стахеевых.

Вполне вероятно, что Павлу Стахееву перезахоронили на территории некрополя Спасо-Преображенского монастыря Казанского кремля. Фото: wikipedia.org

В 1928 году монастырь был закрыт, а затем был снесен и монастырский некрополь с уникальными стелами и надгробиями, рассказывает историк, много лет посвятивший изучению истории казанских некрополей. В газете «Красная Татария» перед его сносом было опубликовано: «Все могильные памятники и монументы в течение двухмесячного срока будут снесены и переданы в госфонд или же, если они имеют историческое значение, — в музейный отдел. Владельцы фамильных памятников, желающие сохранить памятники за собой, должны подать соответствующее заявление в райсовет».

Камень на улице Фатхуллина около Азимовской мечети. Фото: из личного архива Анатолия Елдашева

Еще одно из надгробий из такого же черного мрамора с могилы представительницы стахеевского рода лежит в одном из дворов частного дома Казани на ул. Фатхуллина около Азимовской мечети, поделился с «Реальным временем» Елдашев. На этом камне значится имя Варвары Макаровны Стахеевой, родившейся в ноябре 1813 года и умершей в 1892 году. По данным из открытых источников, она является свекровью Павлы Стахеевой.



— Получается, что тогда (в конце 20-х годов XX века) люди с телегами, с машинами приезжали, сбрасывали камни у Иоанна-Предтеченского монастыря — между сегодняшним Национальным музеем и Иоанно-Предтеченским музеем, — потом их по дешевке продавали, — говорит Елдашев. — Я разговаривал со стариком, хозяином дома, где лежит надгробный камень, он говорит, что его отец, когда прочитал объявление, поехали к Иоанно-Предтеченскому монастырю, где были свалены в кучу эти надгробные камни, чтобы для своих поставить. И вот с 30-го года камень из черного мрамора во дворе этом лежит. Думаю, их в то время просто рабочие, как лом туда свозили, а потом продавали, — рассказал краевед.

Каким-то образом надгробный камень Павлы Стахеевой в числе других надгробий оказался с левой стороны музея Габдуллы Тукая. Спустя многие годы его перенесли во двор Национального музея.



— Выходит так, что надгробие Стахеевой является бесхозным и никому не нужным уже почти век, — указывает Елдашев, — В принципе, его надо, конечно, снова перенести на территорию Спасо-Преображенского монастыря или же передать в Елабугу.

Еще один известный казанский историк и архитектор Сергей Саначин также считает, что надгробие Павлы Стахеевой, которое можно считать памятником старины, нужно отвезти на изначальное место захоронения — в Елабугу.

«Не имеем права держать их в фондохранилище»

Кто займется решением судьбы надгробия, какое из исторических мест будет в итоге определено для него или же этот памятник старины так и останется лежать на земле? За ответами «Реальное время» обратилось к руководству Национального музея Татарстана.

«Фрагмент надгробия (черного цвета) с именем П.С. Стахеевой поступил во время проведения реставрационных мероприятий на территории Казанского кремля в 90-е годы ХХ века. Надгробия из известняка поступили в 30—50-е годы прошлого столетия, инвентарные номера на них отсутствуют, по этой причине мы не можем провести их полную атрибуцию и не имеем права держать их в фондохранилище», — сообщили в пресс-службе Национального музея. Но также рассматривается и возможность передачи его Елабужскому району.

Со своей стороны историк-краевед Анатолий Елдашев намерен связаться с потомками Стахеевых, чтобы и они подключились к решению вопроса о дальнейшем местоположении пока бесхозного надгробного камня.