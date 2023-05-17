Североафриканская гастрономия на берегу Кабана

Фото: Мадина Салимгараева

На этой неделе в рамках Международного экономического форума «Россия — Исламский мир: KazanForum» Татарстан принимает огромное количество гостей со всего мира. Ранее известный как KazanSummit он собрал рекордное число участников — 15 тысяч человек, среди которых вице-премьеры и главы регионов России, министры и послы зарубежных стран, бизнесмены и даже мисс Вселенная. В рамках форума в Казани проходит Международный Кубок шеф-поваров и фестиваль национальных кухонь исламских стран. В двух ресторанах города гостям предлагают ознакомиться с азербайджанской и алжирской кухнями. Подробнее — в репортаже «Реального времени».





Казань собрала шеф-поваров исламских стран

В этом году Международный экономический форум «Россия — Исламский мир» в Казани проходит на федеральном уровне, по этому случаю и его программа намного обширнее. На несколько дней до 19 мая столица Татарстана стала центром халяльной еды. В рамках фестиваля национальных кухонь исламских стран шеф-повара из Турции, Азербайджана, Узбекистана, Ирана и Алжира разработали меню из трех блюд. Почетные гости форума смогут их оценить на гала-ужине, а жителям Казани и туристам выпадет возможность насладиться этими кулинарными изысками зарубежных поваров в ряде ресторанов города.

Так, к примеру, казанцы смогут оценить кухню Азербайджана в «Татарской усадьбе». Гостям предложат кутабы, долма, люля-кебаб, а заодно удивят концертными номерами азербайджанской культуры.

Корреспондент «Реального времени» решил изучить кухню Алжира, которая имеет многовековую историю. В рамках фестиваля гостей знакомят с ее блюдами в ресторане «Гусь» на берегу Кабана. Кухня в заведении открытая, находится напротив столов для посетителей, благодаря чему можно вблизи разглядеть кулинарный процесс. Обычно в заведении Старо-Татарской слободы предлагают в основном татарские блюда, но на несколько дней сделали исключение, обогатив меню необычными заморскими яствами.

Где отведать Чахчуха Дфер

В эксклюзивно составленном меню предложено попробовать три национальных блюда: алжирский суп Фрик, Чахчуха Дфер (праздничное мясное блюдо с использованием манной крупы) и традиционный десерт — Чран Аль Софра, а также алжирский зеленый чай с мятой.



Блюда алжирской кухни доступны в заведении только два дня, а готовят их профессиональные повара из Северной Африки. Всего на кухне три человека, руководила процессом готовки гостья из Алжира — Сумайя Хальфалла. Шеф-повар поделилась, что всегда перед началом приготовления произносит «Бисмиллях», передавая свое уважение и преданность Богу.

Особенность алжирской кулинарии — любовь к баранине, поэтому основой для супа послужило мясо ягненка с маркировкой «халяль», что придаст бульону большей наваристости, а также зеленая пшеница и знакомые пряные специи: корица, бадьян и паприка.

Современная кухня Алжира базируется на берберских и турецких кулинарных традициях, а также сочетает в себе и заимствования из французской кухни. Благодаря этому, алжирская кухня предлагает самое разнообразное меню. У многих алжирских хозяек хранятся запасы специй для того, чтобы придать блюдам изысканный вкус. В алжирской кулинарии широко используются разнообразные специи, такие как мускат, имбирь, гвоздика, кумин, различные перцы, цейлонская корица, кардамон, тмин, анис и другие пряности.

Ароматы Востока

Традиционные берберские блюда Алжира включают в себя вяленую верблюжатину и саранчу. Однако также употребляются и другие виды мяса, чаще всего — баранина, тогда как свинина в стране под запретом по религиозным канонам. Мясные блюда занимают важное место в алжирской кухне, и в ней прослеживается турецкое влияние в виде кебаба.

Также популярна турта с мясом, которая является своего рода пирогом. Среди национальных блюд Алжира можно отметить мергез — острые бараньи сосиски, которые готовят на гриле. Особое значение имеют кулинарные традиции, связанные с мусульманским праздником Рамадан, в том числе традиционный пшеничный суп с добавлением кинзы и мяты, а также Эль Хам Лалу (баранина с фруктами), приготавливаемый в последний день этого священного месяца.

Готовые блюда алжирской и азербайджанской кухонь предлагают попробовать гостям в ближайшие дни.

