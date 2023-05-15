Российские боксеры и дзюдоисты на ЧМ, баскетбол и дело Грайнер / «Реальное время Live»
В выходные завершились чемпионаты мира по боксу и дзюдо. Российским боксерам удалось занять третье место в медальном зачете: они выиграли две золотые и четыре бронзовые медали. Соревнования по дзюдо прошли с участием нашей команды, которую допустили в нейтральном статусе, что вызвало много разговоров. Сборная Украины даже снялась с соревнований. В итоге из 15 комплектов наград россияне «зацепили» только два (в смешанных командных соревнованиях наши вообще не участвовали). С сожалением хотим отметить, что наши федеральные спортивные СМИ совсем не интересуются российским спортом, хотя победе «Наполи» в чемпионате Италии одномоментно посвятили 20 статей. Столько же в сумме посвятили всему остальному, происходившему в мире на тот момент. Вспомним и дело Бриттни Грайнер — олимпийскую чемпионку по баскетболу задержали в России в феврале 2022 года, в октябре суд утвердил ей наказание в виде девяти лет колонии, а 8 декабря состоялся обмен спортсменки на российского гражданина Виктора Бута. Подробнее о том, что происходило в спорте, — обсуждаем в эфире «Реальное время Live» — первого и главного стрима Татарстана.
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