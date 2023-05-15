День в истории: опера про Джалиля, мультфильм про Микки Мауса

Чем примечательна дата 15 мая?

Фото: предоставлено театром им. М. Джалиля

Сегодня, 15 мая, отмечается Международный день семьи, а также Международный день климата. В Казани в этот день начал издаваться журнал «Ялт-Йолт», состоялась премьера оперы Назиба Жиганова «Джалиль», на экранах дебютировал Микки Маус, была принята программа по возвращению крымских татар на родину, начался вывод советских войск из Афганистана, Португалия объявила себя банкротом. Родились актриса и режиссер Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская, художник-живописец и архитектор Виктор Васнецов, адмирал Петр Качалов. Умерли филолог-востоковед Жамиль Зайнуллин, художник-абстракционист Казимир Малевич, актриса Наталья Гундарева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Первая татарская актриса

15 мая 1892 года в Казани родилась первая татарская актриса и режиссер Сахибжамал Гиззатуллина-Волжская. В 1907 году она вошла в состав труппы Ильясбека Ашказарского, дебютировал в роли Шафики в спектакле «Жалкое дитя», а в 1912-м свою труппу «Нур». Габдулла Тукай посвящал ей стихи, о ней восхищенно писал Фатих Амирхан. А Наки Исанбет создал о ней пьесу.

Фото kitaphane.tatarstan.ru

15 мая 1910 года в Казани начал издаваться сатирический иллюстрированный журнал «Ялт-Йолт». В типографии Ивана Харитонова журнал печатался на татарском языке два раза в месяц. За все время существования вышло более 100 номеров, а закрылся он в 1918 году. Габдулла Тукай был ответственным секретарем издания, опубликовав в «Ялт-Йолт» около 50 стихотворений, и это не считая сатирических, прозаических и публицистических произведений.

15 мая 1957 года состоялась премьера оперы Назиба Жиганова «Джалиль». Муса Джалиль с композитором были не только творческими соратниками, но и друзьями. Жиганов написал оперу «Поэт», когда о подвиге Джалиля на родине еще не было известно, его имя не было обелено. Оперу, рассказывающую о героизме и мужестве солдата, которого все считают предателем, после 16 представлений исключили из репертуара. Новое же произведение имело большой успех и ставилось в Москве, Праге и Алма-Ате.

15 мая 1990 года была принята программа по возвращению на родину крымских татар, которых начали депортировать в мае 1944 года. Тогда с полуострова было отправлено в другие регионы более 190 тыс. крымских татар.

Фото kpfu.ru

15 мая 2020 года в Казани в возрасте 73 лет умер российский и советский филолог-востоковед Жамиль Зайнуллин. В 2000-м он основал институт востоковедения КГУ и стал первым директором. Параллельно с этим был завкафедрой восточных языков и директором Института Конфуция. Самый известный труд Зайнуллина — книга «Гарәп язуы нигезендә татарча әлифба» («Татарская азбука на арабской графике»), которая была издана тиражом в 300 тысяч экземпляров, по ней татары вновь осваивали алфавит, который использовали их предки до 1927 года.

15 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, как прошла трехдневная Программа дней чеченской культуры в Татарстане. Лучшие картины художников, оружие и многое другое было представлено в экспозиции в центре «Эрмитаж Казань». Курировала ход работы лично министр культуры Чечни Айшат Кадырова.

Фото: Ринат Назметдинов

Вывод из Афганистана

15 мая 1848 года родился русский художник-живописец и архитектор Виктор Михайлович Васнецов. Еще во времена учебы в Вятской духовной семинарии он учился рисованию, позже уехал осваивать искусство живописи в Санкт-Петербург. С 1869 начал выставлять свои работы, сначала в экспозициях академии, позже — на выставках передвижников. Самые популярные картины Васнецова — «Богатыри» и «Витязь на распутье». К слову, есть мнение, что Добрыня на первой немного напоминает автора.

15 мая 1988 года начался вывод советских войск из Афганистана. Согласно заключенным Женевским соглашениям о политическом урегулировании вокруг Афганистана Советский Союз обязался вывести войска в течении 9 месяцев. За первые три месяца домой было отправлено 50 183 военнослужащих. Оставшиеся 50 100 человек уехало в период с 15 августа 1988 по 15 февраля 1989 года.

Фото: RIA Novosti archive, image #58833 / A. Solomonov / CC-BY-SA 3.0

Впервые — Микки Маус

15 мая 1902 года после снижения стоимости и получаемых процентов по государственным облигациями, возникшего вследствие финансового кризиса, Португалия объявила себя банкротом. Кроме того, причиной была и чрезмерная расточительность короля Карлуша I. Банкротство повлекло за собой сбои в промышленности, рост социального антагонизма и республиканских настроений в Португалии.

15 мая 1928 года вышел небольшой немой мультфильм под названием «Безумный самолет». Именно тогда зрители впервые увидели так полюбившегося всем в дальнейшем, мультипликационного персонажа — мышонка Микки Мауса. Любимец многих детей был создан после того, как Уолт Дисней потерял права на своего первого персонажа, удачливого кролика Освальда. Позже Микки Маус начал появляться в полнометражных мультфильмах, комиксах и на телевидении.