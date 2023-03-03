В Татарстане начали готовить подвалы жилых домов под убежища

Рядом с кладовками в казанских подвалах появятся скамьи и туалеты для жильцов

Фото: kzn.ru/Марат Мугинов

Команду подготовить подвалы жилых домов для использования их в качестве укрытий дали муниципальные власти Татарстана жителям многоквартирных домов и управляющим компаниям. Во многих муниципальных районах власти потребовали, чтобы собственники освободили подвалы от хранящихся там вещей и разобрали сооруженные в незапамятные времена дощатые каморки-кладовки, чтобы подвалы можно было переоборудовать в укрытия для населения. «Реальное время» разбиралось в особенностях подготовки укрытий, требованиях к их оборудованию и перспективах жильцов «проследовать на выход с вещами» из подвальных помещений.

«Просят» с вещами на выход

— Уважаемые жители Верхнеуслонского района! — написал в официальном аккаунте муниципалитета глава районного исполкома Рустам Файрушин. — В соответствии с приказом руководителя оперативного штаба — руководителя гражданской обороны Республики Татарстан от 21.10.2022 №8 «О повышенной готовности гражданской обороны Республики Татарстан», в целях повышения готовности к защите населения на территории Верхнеуслонского муниципального района просим освободить подвалы жилых домов от личного имущества и возведенных перегородок до 01.03.2023 года.



Далее следует список из 17 многоквартирных домов, где необходимо освободить подвалы. Такие же списки составлены в ряде других районов республики. А миссия провести соответствующую «работу» с жителями домов возложена на управляющие компании. Правда, как выяснило «Реальное время», какими-либо полномочиями, позволяющими принудить граждан освободить подвалы от личного имущества УК не наделили.

— Мы предупредили управляющие компании, что они должны этим заниматься, — рассказал нашему изданию руководитель исполнительного комитета Высокогорского муниципального района Дамир Шайдуллин. — Работу они будут проводить вместе с главами сельских поселений.

— А если жители проигнорируют требование УК освободить подвалы? — уточнило издание.

— Никаких жестких мер к жителям мы не принимаем.

Фото: pxhere.com

Ордер на место в подвале

— Подвальные помещения в жилых домах, которые относятся к общедомовому имуществу, захламлять неправильно, — говорит начальник отдела по работе со средствами массовой информации МЧС РТ Андрей Родыгин. — Речь идет не о тех случаях, когда в подвалах что-то размещается законно, а о самовольном захвате помещений жильцами, который произошел давно — несколько десятилетий назад. И это опасно в любое время — с точки зрения пожарной безопасности это неправильно. Эти так называемые «сараи» в подвалах очень часто горят!

Однако подвести юридическую базу под требования освободить подвалы, как выяснилось, совсем непросто.

К примеру, гендиректор УК ЖКХ «Дербышки» Нияз Гиниятов рассказал «Реальному времени», что в некоторых домах владельцы подвальных «сараев» демонстрировали ему пожелтевшие ордера на них: «В Дербышках практически в каждом доме есть такие сарайчики. КОМЗ давал своим работникам квартиру или комнату и вместе с ней выделял помещение в подвале. Одна женщина даже показывала ордер, в котором написано: «Комната в квартире №2 и сарай №5». Мы с этой проблемой столкнулись во время капремонта — в подвалах проходят коммуникации. А жильцы категорически отказались сносить стоящие вдоль стен кладовые ради прокладки новых труб — предложение сломать их в штыки восприняли».

— Был миллион собраний, потом договорились: на дверях сарайчиков хозяева оставляли бумажки с телефонами, и рабочие, когда доходили до определенного сарая, звонили хозяину — он открывал им дверь… И сейчас мы с жителями из-за этого ссориться не хотим. Да и нет у нас юридических оснований трогать чужое имущество, и деньги потребуются огромные. Если все это сносить и увозить, неправильно это, когда других проблем у всех хватает. У некоторых ведь нет в квартирах ни кладовых, ни балконов, комнаты и коридоры у них маленькие — где им вещи, банки с вареньями-соленьями хранить? Так что ликвидировать кладовки и выбрасывать вещи мы никого не принуждаем. Ключи у всех у них от подвалов есть — если что — спустятся туда. Мы сейчас обходим дома, осматриваем подвалы, обязательно требуем соблюдения правил пожарной безопасности — заставляем демонтировать электропроводку, которую жильцы сами провели для освещения кладовок, — и на этом все! — добавил глава УК.

На вопрос, как же в таком случае решается вопрос с оборудованием подвала под укрытие от бомбежки и артобстрела, Гиниятов ответил, что в коридорах таких, обустроенных жителями для хранения вещей подвалов, вполне достаточно места и для целей гражданской обороны:



— Коридоры освещаются, скамейки там можно поставить, а проходы захламлять мы не позволяем.

Фото: deiton/pikabu.ru

«Радует, когда люди относятся с пониманием»

— Приказом №8 «О повышенной готовности гражданской обороны Республики Татарстан», нам была поставлена задача провести ревизию заглубленных помещений. — рассказал «Реальному времени» начальник управления гражданской защиты исполнительного комитета Казани Фердинанд Тимурханов. — К таким сооружениям, в том числе, относятся и подвалы жилых домов. На сегодняшний день мы их проверили — из 4 641 подвала пригодными для использования в качестве укрытий являются 2 254 подвала, а 2 387 для этих целей непригодны.

В пригодных для размещения укрытий 2 254 подвалах, говорит Тимурханов, предстоит оборудовать убежища: установить скамьи для сидения, туалеты, электрогенераторы на случай отсутствия централизованного освещения, емкости для питьевой воды и так далее. Это дорогостоящая работа.

— Только один табурет стоит 800 рублей, — заметил собеседник «Реального времени». — А в Казани, по официальным данным, проживает 1 миллион 308 тысяч 660 человек, из которых неработающего населения, которое мы должны укрывать, — 796 тысяч. На какую сумму, условно говоря, табуреты надо закупать? Пока мы только считаем, во что обойдется дооборудование укрытий и оборудовали одно укрытие, как образец — скоро покажем его журналистам.

При этом глава столичного управления гражданской защиты не считает возможным расчищать помещения подвалов от скарба жителей силовыми методами:



— Управляющие компании и наши сотрудники ведут разъяснительную работу с жильцами, и особенно радует, когда люди на наши слова откликаются, относятся к поставленным временем задачам с пониманием. Например, пришли к нам представители ТСЖ с улицы Комлева, дом там новый, в подвальном помещении — парковка. Они спросили, что надо сделать, чтобы оборудовать ее под убежище. «Туалеты, — говорят, — надо? Купим, установим! Указатели? Повесим! Емкости для воды? Уже есть!». А скамейки ставить им и не надо, там у каждой семьи по машине, а то и две — в них разместиться можно.

Сносить же «сараи» в старом жилом фонде, по мнению Тимурханова, — явно лишнее:

— Главное — чтобы было сухо, чисто. Была вентиляция обеспечена и было где людям разместиться.