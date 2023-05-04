Следком возбудил дело о коммунальной «засухе» в двух селах Бугульминского района Татарстана
Сотрудники Следкома по Татарстану ищут виновных в демонтаже уличных колонок с водой в двух населенных пунктах Бугульминского района — селе Ростовка и деревне Ефановке.
По версии следствия, в результате этих действий права пользоваться этой коммунальной услугой лишилась часть жителей в домах без водопровода, включая детей, инвалидов с тяжелыми заболеваниями и пенсионеров.
Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья. В этом преступлении подозреваются пока не установленные должностные лица предприятия «Бугульма-Водоканал», сообщили «Реальному времени» в региональном управлении СКР.
Предварительно установлено, демонтаж колонок был произведен в январе 2023 года. Стоило возбудить уголовное дело — колонки вернули на место.
Расследование продолжается.
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