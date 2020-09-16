Абдуллин Ринат Азгарович

Общая информация

Родился 7 декабря 1962 в г.Бугульма ТАССР.

Образование



1985 г. — Казанский инженерно-строительный институт по специальности «инженер-строитель».

2002 г. — Казанский финансово-экономический институт по специальности «менеджер».

Трудовая деятельность



1985-1989 гг. — мастер-строитель СМУ-26 треста № 5 объединения «Главтатнефтегазстрой».

1989-1990 гг. — инструктор организационного отдела Бугульминского городского комитета КПСС.

1990-1994 гг. — главный инженер Бугульминского производственного управления водопроводно-канализационного хозяйства.

1994-1999 гг. — директор Бугульминского предприятия тепловых сетей РПО «Таткоммунэнерго».

1999-2002 гг. — начальник Республиканского производственного объединения «Таткоммунэнерго».

2003 г. — начальник управления — заместитель министра по техническому вооружению министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

2003-2004 гг. — первый заместитель главы администрации по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи администрации Бугульминского района и г. Бугульмы.

2004-2009 гг. — председатель комитета Государственного совета РТ по экологии, природным ресурсам и землепользованию.

2009-2011 гг. — первый заместитель министра — главный государственный инспектор по охране природы министерства экологии и природных ресурсов РТ.

2011-2012 гг. — генеральный директор ОАО «Судоходная компания „Татфлот“.

2012-2013 гг. — советник ООО „Родник-1“.

2013-2014 гг. — председатель совета директоров ООО „Бугульма-Водоканал“.

2014-2015 гг. — первый заместитель руководителя исполнительного комитета г. Набережные Челны.

2015-2020 гг. — руководитель исполкома г. Набережные Челны.

С 2020 г. — заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ.

Награды

Почетный работник ЖКХ России (2001 г.).

Награжден почетной грамотой госкомитета РФ по строительству (2002 г.), медалями «В память 1000-летия Казани» (2005 г.), «В память 300-летия Санкт-Петербурга» (2006 г.), медалью Республики Татарстан «За доблестный труд» (2018 г.), благодарностями Премьер-министра РТ (2012 г.), Кабинета Министров РТ (2017, 2018 гг.), медалью за заслуги перед городом Набережные Челны (2020 г.).

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