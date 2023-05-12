День в истории: открытие консерватории и Нуриевский фестиваль

Чем примечательна дата 12 мая?

Сегодня, 12 мая, в России и СНГ — День экологического образования, а в мире — Международный день медицинской сестры. В разные годы и столетия в этот день в Татарстане разрешили преподавать татарский язык, педагогом назначили Сагита Хальфина, открыли Казанскую государственную консерваторию имени Назиба Жиганова, проходил первый фестиваль классического балета. В этот день на экраны вышел фильм «Они сражались за Родину». 12 мая на свет появились режиссер Ширьяздан Сарымсаков, поэт Андрей Вознесенский, медсестра Флорен Найтингейл, артист Владимир Ухин — дядя Володя из передачи «Спокойной ночи, малыши!», актриса, четырежды лауреат премии «Оскар» Кэтрин Хэпберн, фигуристка Алина Кабаева, хоккеист Виктор Тихонов, основатель группы «Ария» Владимир Холстинин. Днем смерти этот день стал для психолога и психоаналитика Эрика Эриксона, актера театра и кино Александра Борисова, писателя Сергея Аксакова и генерального конструктора самолетов Алексея Туполева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».



Разрешили учить татарский

12 мая 1769 года Екатерина II разрешила преподавать татарский язык в Казанской гимназии. Императрица дала указ: «… учредить единожды навсегда при казанской гимназии для охотников того языка и определить учителем оного старой и новой в Казани татарских слобод депутата и тамошней адмиралтейской конторы толмача Сагита Хальфина…». Сагит Хасанович — автор первого татарского букваря для русских, а также учебника татарской грамматики и фундаментального русско-татарского словаря.

Фото: iske-kazan.ru

12 мая 1911 года родился Ширьяздан Сарымсаков. После учебы в ГИТИСе в 1936-м он возвращается в Казань, чтобы стать режиссером в Татарском государственном академическом театре. Сарымсаков за 30 лет поставил более 70 пьес татарских, русских и зарубежных драматургов. За спектакль «Җилкәнсезләр» в 1958 году он получил премию имени Тукая. Также он работает в оперном театре и снимает на местной киностудии такие фильмы, как «Салих Сәйдәшев», «Туган як моңнары», возглавляет 20 лет в университете культуры кафедру режиссуры, обучая Шауката Биктимирова, Наиля Шайхетдинова, Халима Заляя и других.



12 мая 1945 года в Казани открыли консерваторию. Сегодня Казанская государственная консерватория имени Назиба Жиганова — один из самых известных музыкальных вузов России. Создали ее для республик Среднего Поволжья и Приуралья как центр подготовки музыкантов высшей квалификации: педагогов, исполнителей, композиторов, музыковедов. Назиб Жиганов — композитор, педагог, родоначальник татарской оперы, и он же основатель консерватории, в течение многих лет популяризировал и организовывал музыкально-культурную жизнь в стране.

Фото: Максим Платонов

В 1987 году с 12 по 17 мая в Казани на сцене Татарского государственного театра оперы и балета имени Мусы Джалиля проходил первый фестиваль классического балета. Программа включала пять спектаклей: «Жизель», «Шурале», «Щелкунчик», «Сильфида», «Лебединое озеро» и заключительный концерт. Сейчас фестиваль имеет международный уровень и является значительным событием в культурной жизни как России, так и Европы.

12 мая 2022 года «Реальное время» рассказ ало , что комитет земельных и имущественных отношений Казани подал иск к гаражно-стояночному кооперативу «Мотор» с требованием снести пятиэтажный комплекс с паркингом и торговыми объектами в Ново-Савиновском районе. По мнению чиновников, владельцы объекта, который построил «Казанский Гипронииавиапром» в первой половине 2000-х, якобы самовольно используют муниципальный земельный участок на улице Мусина, 29 площадью 7 294 кв. метра. При этом вторая сторона конфликта утверждает, что обивала пороги мэрии Казани, у которой аккурат в 2005 году сменился руководитель.

Фото: yandex.ru

«Они сражались за Родину»

12 мая 1933 года родился Андрей Вознесенский, один из самых известных поэтов-шестидесятников. Его творчество отличается дерзкими стихотворениями, которые он зачитывал на большую публику, свободой мысли и нравов. Смелость и новаторство имели большое признание у народа, а у глав государства вызывали ярость и отторжение. На стихи поэта написаны многие популярные эстрадные песни, в том числе «Миллион алых роз» и «Плачет девочка в автомате».

12 мая 1975 года на экраны страны вышел фильм Сергея Бондарчука «Они сражались за Родину» по роману Михаила Шолохова. В нем снимались сам Бондарчук, Василий Шукшин, Вячеслав Тихонов, Юрий Никулин. Действие картины происходит в июле 1942 года, в ней множество батальных сцен с участием авиации и танков, а также юмористических бытовых сцен. В премьерный год фильм посмотрели более 40 миллионов человек.

Фото: wikipedia.org

Как богатство душевное стало выше богатства материального

12 мая 1820 года родилась медсестра Флоренс Найтингейл. Она росла в богатой аристократической семье, имела блестящее образование и провела много времени в путешествиях. Однако Флоренс не интересовали балы, замужество и прочие радости обеспеченной жизни, она решила стать сиделкой в лечебнице для малообеспеченных слоев населения и отдать жизнь благотворительности. Медсестра ухаживала за больными днями и ночами, когда другие уходили отдыхать, она совершала обход по всем пациентам, а за свою работу денег она не брала. В ходе Крымской войны Найтингейл смогла уменьшить смертность до 2%, организовала первую в мире службу сестер милосердия, сделала большой вклад в медицину и в работу по уходу за тяжело раненными людьми.

12 мая 1994 года умер психоаналитик Эрик Эриксон. Ему принадлежит создание термина «кризис идентичности». Большое значение он придавал эго, считал, что оно влияет на развитие личности, уверенность и отношение к миру и людям. Его теория развития личности состояла из восьми стадий жизненного цикла, которые длились от рождения до самой смерти.

