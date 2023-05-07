День в истории: СССР не приняли в НАТО
Чем примечательна дата 7 мая?
Сегодня, 7 мая, Александр Попов впервые продемонстрировал свое изобретение, так что мы теперь празднуем День радио. 7 мая началось строительство Нижнекамского шинного завода, министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, прошла первая инаугурация Владимира Путина, СССР не приняли в НАТО. Родились: композитор Петр Чайковский, певец Рашит Вагапов, певица Зухра Шарифуллина, поэт Николай Заболоцкий. Умерли: писатель Гумер Баширов, композитор Иоганнес Брамс, писатель Шарль де Костер, поэт Борис Рыжий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».
Заболоцкий родился под Казанью
7 мая 1903 года под Казанью, в семье агронома родился поэт Николай Заболоцкий. Помимо поэзии, он активно занимался переводами грузинских авторов: Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Важа-Пшавелы и других. На творчество Заболоцкого очень повлияли работы Циолковского, в его стихах часто затрагивались философские темы, касающиеся Вселенной и смысла жизни.
7 мая 1908 года в селе Актуково (ныне — Краснооктябрьский район Нижегородской области) родился певец Рашит Вагапов, выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, которому удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей, как хранитель народных песен в советскую эпоху.
7 мая 1957 года в селе Сарманово Сармановского района родилась певица Зухра Шарифуллина. После 8-го класса поступила в Нижнекамское музыкальное училище на вокал и баян, но, не окончив его, работает дома на производстве, доучивается в школе, вновь идет в училище, а после работает сначала в Госансамбле песни и танца республики, а после в Татарской филармонии. Ее самые известные песни — «Тала, тала», «Их, дускаем, кил әле» и, конечно, «Су буенда учак яна».
7 мая 1968 года началась закладка фундамента первого производственного корпуса Нижнекамского шинного завода мощностью 7 миллионов автопокрышек и 9,2 миллиона автокамер в год. Завод должен был стать крупнейшим шинным производством страны. 29 апреля 1973 года завод выпустил первую камеру для покрышек автомобиля «Жигули» размером 6,15-13 УК-13.
7 мая 1999 года в 98 лет умер Гумер Баширов. Самое известное произведение писателя — роман 1948 года «Намус» («Честь») о татарском колхозе в годы Великой Отечественной войны. За нее председатель правления Союза писателей республики и депутат Верховного Совета ТАССР получил в 1951 году Сталинскую премию.
7 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что в то время, как в Татарстане планируют построить главный мусульманский храм республики, новую соборную мечеть, в Казани есть исторические религиозные сооружения, которые уже много лет планируется реконструировать. И сообщило, что происходят с мечетями Урта Таш и «Раджаб».
Первая инаугурация Путина
7 мая 1954 года Англия, Франция и США отказали СССР во вступлении в НАТО, мотивировав это решение «невозможностью сохранить в этом случае демократический и оборонительный характер НАТО». Заявление Советский Союз отправил 31 марта того же года: «Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира».
7 мая 2000 года прошла первая инаугурация президента РФ Владимира Путина. К присяге его привел председатель Конституционного суда Марат Баглай. После присяги с речью выступил Борис Ельцин и передал преемнику Знак Президента — орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.
Брамс опер не писал
7 мая 1833 года в Гамбурге в семье контрабасиста родился композитор Иоганнес Брамс. С 10 лет он уже выступал на концертах, в 14 — сольно. В 1852-м дебютировал сонатой fis-Moll. Среди его сочинение нет ни одной оперы, зато есть более 80 произведений, среди которых наиболее известен «Немецкий реквием» для соло, хора и оркестра. Идея создания реквиема возникла, вероятно, в связи со смертью Роберта Шумана.
7 мая 1956 года министр здравоохранения Великобритании Робин Тёртон отказался проводить кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде. Ведь еще год назад премьер-министром был Уинстон Черчилль, у которого сигара стала неотъемлемой частью образа. Но Черчилля заменил Энтони Иден, консерватор, для которого курение было неоправданной и популистской диковинкой.
комментарии
Н.Заболоцкиц родился на берегу озера Дальний Кабан на сельскохозяйственной ферме, а крещён в Варваринской церкви?
Или что-то путаю?
Более того, одновременно с Советским Союзом отдельные заявки на вступление в НАТО подали Украинская ССР и Белорусская ССР.
И тоже получили отказ.
Таким образом НАТО продемонстрировало свою агрессивную направленность.
СССР пришлось создавать оборонительный Варшавский договор.
Ныне Варшава одна из самых агрессивных участниц НАТО...
Но Вы можете писать всё, что вам в голову придет, вам все можно.