День в истории: СССР не приняли в НАТО

Чем примечательна дата 7 мая?

Фото: Влада/ commons.wikimedia.org / Public Domain Mark 1.0

Сегодня, 7 мая, Александр Попов впервые продемонстрировал свое изобретение, так что мы теперь празднуем День радио. 7 мая началось строительство Нижнекамского шинного завода, министр здравоохранения Великобритании отказался начать кампанию по борьбе с курением, прошла первая инаугурация Владимира Путина, СССР не приняли в НАТО. Родились: композитор Петр Чайковский, певец Рашит Вагапов, певица Зухра Шарифуллина, поэт Николай Заболоцкий. Умерли: писатель Гумер Баширов, композитор Иоганнес Брамс, писатель Шарль де Костер, поэт Борис Рыжий. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Заболоцкий родился под Казанью

7 мая 1903 года под Казанью, в семье агронома родился поэт Николай Заболоцкий. Помимо поэзии, он активно занимался переводами грузинских авторов: Шота Руставели, Давида Гурамишвили, Важа-Пшавелы и других. На творчество Заболоцкого очень повлияли работы Циолковского, в его стихах часто затрагивались философские темы, касающиеся Вселенной и смысла жизни.

7 мая 1908 года в селе Актуково (ныне — Краснооктябрьский район Нижегородской области) родился певец Рашит Вагапов, выпускник Татарской оперной студии в Москве и солист Татарской филармонии, которому удавалось искусно сочетать напевность народных мелодий с эстрадным жанром. Вагапов запомнился миллионам слушателей, как хранитель народных песен в советскую эпоху.

1949 год. На гастролях. Слева направо: М. Ильдар, Р. Вагапов, С. Сайдашев, А Шагимуратова, Ф Биккенин. Фото: kitaphane.tatarstan.ru

7 мая 1957 года в селе Сарманово Сармановского района родилась певица Зухра Шарифуллина. После 8-го класса поступила в Нижнекамское музыкальное училище на вокал и баян, но, не окончив его, работает дома на производстве, доучивается в школе, вновь идет в училище, а после работает сначала в Госансамбле песни и танца республики, а после в Татарской филармонии. Ее самые известные песни — «Тала, тала», «Их, дускаем, кил әле» и, конечно, «Су буенда учак яна».

7 мая 1968 года началась закладка фундамента первого производственного корпуса Нижнекамского шинного завода мощностью 7 миллионов автопокрышек и 9,2 миллиона автокамер в год. Завод должен был стать крупнейшим шинным производством страны. 29 апреля 1973 года завод выпустил первую камеру для покрышек автомобиля «Жигули» размером 6,15-13 УК-13.

Фото: e-nkama.ru

7 мая 1999 года в 98 лет умер Гумер Баширов. Самое известное произведение писателя — роман 1948 года «Намус» («Честь») о татарском колхозе в годы Великой Отечественной войны. За нее председатель правления Союза писателей республики и депутат Верховного Совета ТАССР получил в 1951 году Сталинскую премию.

7 мая 2022 года «Реальное время» рассказало, что в то время, как в Татарстане планируют построить главный мусульманский храм республики, новую соборную мечеть, в Казани есть исторические религиозные сооружения, которые уже много лет планируется реконструировать. И сообщило, что происходят с мечетями Урта Таш и «Раджаб».

Фото: Дмитрий Кояш/domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

Первая инаугурация Путина

7 мая 1954 года Англия, Франция и США отказали СССР во вступлении в НАТО, мотивировав это решение «невозможностью сохранить в этом случае демократический и оборонительный характер НАТО». Заявление Советский Союз отправил 31 марта того же года: «Организация Североатлантического договора перестала бы быть замкнутой военной группировкой государств, была бы открыта для присоединения других европейских стран, что наряду с созданием эффективной системы коллективной безопасности в Европе имело бы важнейшее значение для укрепления всеобщего мира».

7 мая 2000 года прошла первая инаугурация президента РФ Владимира Путина. К присяге его привел председатель Конституционного суда Марат Баглай. После присяги с речью выступил Борис Ельцин и передал преемнику Знак Президента — орден «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени.

Фото: Kremlin.ru

Брамс опер не писал

7 мая 1833 года в Гамбурге в семье контрабасиста родился композитор Иоганнес Брамс. С 10 лет он уже выступал на концертах, в 14 — сольно. В 1852-м дебютировал сонатой fis-Moll. Среди его сочинение нет ни одной оперы, зато есть более 80 произведений, среди которых наиболее известен «Немецкий реквием» для соло, хора и оркестра. Идея создания реквиема возникла, вероятно, в связи со смертью Роберта Шумана.

7 мая 1956 года министр здравоохранения Великобритании Робин Тёртон отказался проводить кампанию по борьбе с курением, заявив, что он лично не убежден в его вреде. Ведь еще год назад премьер-министром был Уинстон Черчилль, у которого сигара стала неотъемлемой частью образа. Но Черчилля заменил Энтони Иден, консерватор, для которого курение было неоправданной и популистской диковинкой.