Восстановят ли исторические мечети Казани раньше постройки новой соборной?

Мечеть «Урта-Таш» давно законсервирована, а деревянная «Раджаб» ждет полной реконструкции

Фото: Дмитрий Кояш / domofoto.ru / CC-BY-NC-ND

В то время, как в Татарстане планируют построить главный мусульманский храм республики, новую соборную мечеть, в Казани есть исторические религиозные сооружения, которые уже много лет планируется реконструировать. Что мешает это сделать и когда стоит ожидать завершения работ — в материале «Реального времени».

«Невозможно просто так взять и по мановению волшебной палочки восстановить объект»

Белая мечеть на улице Кызыл Татарстан — одна из тех, которая уже долгое время ожидает начала реконструкции. Здание состоит в реестре объектов культурного наследия народов РФ регионального значения. За свою долгую историю мечеть получила много имен: Новослободская, «Урта-таш», «Зур-таш», Одиннадцатая соборная, Большая каменная, Ак мәчет (Белая мечеть). Она была построена в Ново-Татарской слободе на месте прежней деревянной в 1805 году. В настоящее время объект законсервирован.

Имам-хатыб мечети Фарид Салман рассказал «Реальному времени», что исторический статус здания не позволяет отремонтировать его как попало, именно поэтому согласование документов занимает гораздо больше времени, чем потребовалось бы для обычного сооружения.

— Здесь вопрос многовекторный. Речь идет об историческом объекте, и невозможно просто так взять и по мановению волшебной палочки восстановить объект. На данный момент идет подача документации для согласования технических условий. Их согласование будет означать, что мы выходим на конечный этап проектирования.

Проходящие неподалеку от мечети дорожные работы по строительству Большого Казанского кольца тоже создали трудности. Забор, окружающий здание, был частично демонтирован, а на территорию возле мечети складировался строительный мусор. Как сообщил Фарид Салман, в настоящее время эту проблему удалось решить.

— По последнему факту вторжения на территорию на прошлой неделе — завалу мусора: забор восстановлен, ворота тоже восстановлены, мусор убран. Комитет по охране объектов культурного наследия очень быстро среагировал, за считанные дни забор восстановили.

Мечеть «Урта-таш», начало XX века. Фото pastvu.com

«Когда в соцсетях пишут, что ничего не делается — это неправда»

Назвать конкретные сроки начала работ Фарид Салман затрудняется, однако выражает надежду, что к реконструкции удастся приступить в течение этого года. Влияет на ситуацию и нестабильная геополитическая обстановка, которая приводит к изменению цен на строительные материалы.

— Вся работа идет в команде и с Духовным управлением, и с Комитетом РТ по охране объектов культурного наследия. Все стороны работают над реконструкцией. Когда в соцсетях пишут, что ничего не делается — это неправда, — говорит имам. — Мы всегда хотим, чтобы это было очень быстро, но быстро не получается. От обозначения конкретных сроков я воздержусь, но думаю, что в этом году уже реконструкция начнет обретать какие-то реальные контуры. По части сметы, когда мы приступали к конкретной работе, этой работой занимается заслуженный архитектор Елена Андреевна Шилова, изначально цифры были одни. Прошло некоторое время, и цифры уже совершенно другие. Скачок цен повлиял, поэтому говорить что-то конкретное очень сложно.

Фарид Салман подчеркнул, что восстановление Белой мечети невероятно важно и для Духовного управления, и для всех мусульман и гостей Казани, ведь здание имеет не только религиозное, но и историческое значение.

— С точки зрения истории эта мечеть очень важна, там работали личности, важные с точки зрения истории Духовного управления, Галимджан хазрат Баруди, Кашшафутдин Тарджиманов. Это дело чести, последняя мечеть, которую нужно восстановить.

Фото diary-culture.ru

«Дерево уже непригодно, гнилое внутри»

Еще одно религиозное сооружение, которое ждет полноценной реконструкции, — мечеть «Раджаб», также известная как Заводская мечеть. Она является единственной сохранившейся деревянной мечетью дореволюционной постройки в Казани. Имам-хатыб Айдар хазрат Сагиров рассказал «Реальному времени», что часть работ уже завершена.

— В данный момент мы укрепили фундамент, утеплили его, сейчас ждем сруб. Частично мечеть будет восстанавливаться из старого сруба, частично будет использоваться новый сруб. Обещали привезти его после майских праздников. Работа не прекращается.

Восстанавливать деревянное здание очень сложно. Сагиров подчеркивает, что основная трудность — воссоздать деревянные элементы таким образом, чтобы мечеть выглядела точно так же, как и столетие назад.

— Мы несколько раз делали экспертизу, чтобы убедиться в невозможности восстановления деревянных перекрытий. Дерево уже непригодно, гнилое внутри, там и плесень есть, и влажность высокая. Мечеть состоит из трех срубов, одну треть будем восстанавливать из имеющегося материала, а две трети — из нового сруба, — говорит хазрат. — Минкульт нас жестко в рамках держит, постоянно контролирует, каждый вид работ смотрят, проверяют, идет постоянное согласование. Внешний вид должен быть как 110 лет назад. Минарет мы сняли, там кое-как все держалось. Минарет будем полностью с нуля возводить. Восстановить получится только полумесяц и металлический шпиль. Деревянная часть полностью пойдет под замену, потому что полностью все там гнилое.

«Для полного завершения реконструкции нужно 30 миллионов рублей»

На стоимость работ, по словам Сагирова, сильно повлияли санкции. И без того подорожавшие стройматериалы выросли в цене еще сильнее, что повлияло на дальнейшее увеличение сметы.

— До конца августа мы должны были закончить, но тут все зависит от финансирования, в связи с санкциями все подорожало, к изначально намеченному сроку мы пока не успеваем. Смета выросла процентов на 30. Импортные материалы все подорожали. На сегодняшний день для полного завершения реконструкции нужно 30 миллионов рублей.

Ранее «Реальное время» рассказывало о конкурсе на проект соборной мечети. За право ее проектировать поборются 20 компаний из России и зарубежных стран. Соборную мечеть планируется возвести на месте парка аттракционов «Кырлай», а вокруг сооружения проектировщики должны предусмотреть общественное пространство.