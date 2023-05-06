«Слава Богу, церковь хотя бы не разрушается дальше»

Как храм апостолов Петра и Павла в Арском районе спасают меценаты и мечтают благоустроить бывшую усадьбу Перцовых

Фото: предоставлено Рустемом Гумеровым

К северу от Арска есть село Хотня со старинной церковью, за судьбу которой переживают местные защитники старины. Храм апостолов Петра и Павла называют копией Никольского храма в Ницце — его построили в 1830 году на деньги помещика Перцова по проекту казанского архитектора Пятницкого. Неравнодушные жители оберегают и стараются сохранить бывшую усадьбу Перцовых, строят планы о ее дальнейшем благоустройстве. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Он ходил здесь со своим дедом «хозяином леса»



Из всех строений в усадьбе Перцовых сохранился только храм Петра и Павла. Но до наших дней уцелела лишь церковь и то частично — ее колокольня была разрушена. Почти полностью здание погубил пожар в 1970-х годах, уничтоживший все деревянные конструкции и внутреннюю штукатурку, рассказал «Реальному времени» Рустем Гумеров — активист из числа тех, кто занимался восстановлением храма.

Село Хотня было основано вместе с церковью, оно славится своими целебными источниками. В 1960-е — 1970-е годы здесь была больница, которую затем преобразовали в санаторий для детей, больных туберкулезом. Рядом мини-цеха по производству хотнинской природной питьевой воды.

— Я и сам хорошо помню, как в этом селе кипела жизнь: действовала школа, работала одна из лучших в районе больниц. Я и сам родился в ее стенах. В округе это была самая знаменитая больница, где лечили образованные именитые врачи. Когда-то здесь были густонаселенные места. Но потом школа закрылась, больница перестала действовать, жители стали уезжать и деревня потихоньку начала вымирать, — рассказал Рустем.



Фото: предоставлено Рустемом Гумеровым

Однако нашлись неравнодушные жители, кого запустение села и храма не оставило в покое. Несколько активистов объединили усилия, чтобы восстановить хотя бы церковь. Реконструкция стартовала в 2013 году, правда, к тому времени здание сильно обветшало.

Когда меценаты приступили к работе, храм находился в аварийном состоянии. Строение было почти разрушено. Не было ни крыши, ни окон, ни дверей. Внутри все заросло кустами и деревьями. В советские времена пытались полностью разрушить стены церкви, но этого сделать не удалось, кладка была очень крепкой, рассказал Рустем Гумеров.

Фото: предоставлено Рустемом Гумеровым

Силами благотворителей церковь была подведена под крышу, стены храма укрепили, отремонтировали и покрасили в белый цвет. Внутреннее убранство частично восстановили, смонтировали двери, окна, обустроили иконостас.

— На данном этапе хотелось сохранить хотя бы то, что было сделано силами меценатов, — признался Рустем Гумеров.

В сентябре 2016 года состоялось открытие и освящение часовни в честь святых первоверховных апостолов Петра и Павла, расположенной напротив храма.

Фото: hotninskaya.ru

Рядом с тропинкой на Святой родник была построена молельня для мусульман. Кроме того, был оборудован сам родник — установлены лестницы и оборудованы места для забора воды.

Фото: vk.com/public39492213

Восстановление храма провели по инициативе депутата Госсовета РТ Лутфуллы Шафигуллина, для которого эти места оказались родными.

— С друзьями-единомышленниками он взялся за сохранение сохранившихся стен церкви. В то время в деревне насчитывалось не более 10 домов и примерно столько же жителей, в основном стариков. Лутфулле Нурисламовичу хорошо известны эти места с детства, здесь он ходил со своим дедом Зариф бабаем — «хозяином леса», — рассказал Рустем.

«Здесь будет парк»

Сейчас за состоянием церкви святого Петра и Павла следит генеральный директор компании «Хотнинская», уроженец деревни Старый Кишит Арского района Ванил Аскаров. Он вместе с коллегами пробурил здесь артезианскую скважину, открыл предприятие по производству минеральной воды, проложил дорогу в деревню. Сам большее время проживает в Хотне.

— Мы всегда стараемся делать все возможное, чтобы церковь была ухоженной. Раньше здания церкви даже не было видно. Мы расчистили 3 гектара земли от старых деревьев, утилизировали их. Сейчас смотрим за дорогами, они находятся на нашем балансе, зимой чистим их от снега, в том числе и территорию деревни. В общем, помогаем как можем, — рассказал Аскаров.

Фото: hotninskaya.ru

В планах, по его словам, создать перед церковью ивовый парк с самыми разными площадками, в том числе и детскими. Предприниматель рассказал, что хотел бы обустроить и общественный огород, но что там будет расти оставил в секрете. Добавил только то, что в будущем впервые в Татарстане хочет провести конкурс на самый большой плод, который будет здесь расти.



— Страшно, если церковь снова будет гореть. Застраховать ее пока невозможно, нет документов, но работу в этом направлении будем вести. Нужно во что бы то ни стало сохранить это историческое достояние для народа, — подчеркнул глава компании.

Сейчас бизнесмен планирует провести работу по косметическому ремонту. Главное — закрыть голубям доступ в храм, отметил он:

— Там образуются щели, через которые залетают голуби и гадят. Думаем теперь, как закрыть эти дыры. Мы уже их и запенивали, но птицы все равно как-то проникают. От них в здании нечистоты. Спасибо неравнодушным людям, которые приходят и помогают. Вот недавно приезжала семья с детьми, взяли у нас ключи. Зашли в церковь, протерли окна и помыли ее.

«Мы не можем оставить ее без внимания»

Этими людьми оказались отец Лин и его семья. Протоиерей служит в храме Покрова Божией Матери города Арска.

— В этой церкви никто не служит и прихода тут нет. Но мы приезжаем сюда иногда. Церковь находится в нашем районе, поэтому мы не можем оставить ее совсем без внимания. Здесь есть и иконы. Здание законсервировано. Слава Богу, что церковь хотя бы не разрушается дальше, — отметил он.

Как рассказал отец Лин, раз в год в храме проводят молебен. Служба проходит 12 июля, в день памяти святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Молебен будет и в этом году, пообещал священнослужитель.



Фото: предоставлено Рустемом Гумеровым

«Необычная церковь с колоннами»

«В пределах Казанского уезда, <…> нет ни одного храма, примечательного в художественно-архитектурном отношении, кроме храма и его колокольни в далекой Хотне, построенные из кирпича, поражают своей стильностью и своеобразием своего архитектурного облика <…>, в котором есть какое-то отдаленное сходство с образцами древне-восточного зодчества; с храмами в скалах нильской долины. Впечатление довольно неожиданное и необычное для русской деревенской церкви». Такое описание хотнинской церкви можно найти в работе доктора архитектуры В.В. Егерева «Казанские архитекторы второй половины XVIII и первой половины XIX вв».

Храм святых Петра и Павла был построен на средства Петра Алексеевича Перцова знаменитым казанским архитектором П.Г. Пятницким, который знаком историкам как архитектор Казанского университета. Вот откуда столь похожие на университетские колонны, считают историки.



В 1811 году Петр Перцов, отставной поручик, со своей семьей переезжает в Казань. В 1815 году они покупают у казны земли возле деревни Баклауш и основывают селение Хотня. С давних времен эти места татарам-мусульманам были известны как место паломничества к святым местам и святому роднику. В округе ходила легенда, что в далеком 1540 году возле родника умер и был предан земле своим соратником один из двух миссионеров из Аравии, который занимался просвещением, лечением больных людей. Родник стал святым. Сюда и по сей день приезжают паломники.

Перцовы были довольно известной семьей в Казани. Петр Алексеевич был крупным землевладельцем. Его старший сын — Эраст Петрович Перцов — литератор, публицист, театрал, близкий друг Фукса. Он принимал в своем казанском доме в различное время Пушкина, Боратынского, Толстого, Щепкина.



Фото: tatmitropolia.ru

«Огромный ноготь на мизинце Пушкина»

Потомки Перцовых вспоминали, как их дом посетил Александр Пушкин во время своей работы над «Капитанской дочкой». Как рассказано в книге «Времен связующая нить» (Издательский дом Маковского. 2016), по преданию семьи Перцовых, Пушкин в их доме обедал днем 7 сентября 1833 года. С утра поэт поехал осматривать место, где был расположен лагерь Емельяна Пугачева, объехал Арское поле и возвратился домой. До двух часов работал, после чего поехал обедать к Перцовым.

«Мой дядя, один из младших братьев Эраста Петровича, Платон Петрович Перцов… тогда 20-летний юноша, хорошо помнил этот обед и всегда, рассказывая о нем, отмечал в нашей столовой место, где сидел поэт. «Вот так я сидел, а вот здесь — Пушкин». Это звучало чем-то сказочным. Он же передавал, что, приехав на обед и раздевшись в передней, Пушкин хотел было войти в соседнюю столовую, но остановился, увидев, что она полна народу, попятился назад и настолько смутился, что попытался даже уехать. Оказалось, что по условию с Эрастом Петровичем, на обеде не должно было быть никого, кроме семейных, и Пушкин приехал в домашнем костюме. Увидев же многолюдное собрание, он подумал, что Эраст Петрович нарушил условие, устроив парадный обед. Между тем это была только одна своя семья и никого из посторонних. Выяснив обстоятельства, Пушкин успокоился и вошел в зал. После обеда поэт и Эраст Петрович сели играть в шахматы. К сожалению, предания не сохранили сведений о том, как шла партия и кто оказался победителем. Только другой мой дядя, Александр Петрович, тогда 14-летний мальчик, вспоминал про огромный ноготь на мизинце поэта, поразивший его юное воображение. Ногтем этим Пушкин передвигал фигуры… На обеде присутствовал муж А.А. Фукс, Карл Федорович. Врач профессор Казанского университета, домашний доктор семьи Перцовых, с ним вместе Пушкин поехал в 6 часов вечера к ним домой и пробыл там весь вечер. На другой день он уехал из Казани», — так писал Петр Петрович Перцов, по рассказам своих дядей, присутствовавших на обеде.



В литературе не раз упоминается Петропавловская церковь в стиле Александровского ампира с колокольней в селе Хотня. По данным историка Е.В. Липакова, церковь является копией Никольского храма в Ницце. Позади здания расположено небольшое семейное кладбище Перцовых.

Фото: предоставлено Рустемом Гумеровым